Für die Bürgermeister gibt es einige Kröten zu schlucken

Drei oder vier Häuser? Die in den vergangenen Wochen heiß diskutierte Frage zur Zukunft des Ortenau Klinikums beantwortet auch das am Donnerstag vorgelegte Gutachten der Beratungsgesellschaft Lohfert und Lohfert nicht. Jedenfalls nicht ausdrücklich. Die Gutachter haben, als Essenz des in vier Monaten ausgearbeiteten und mehr als 160 Seiten starken Papiers, die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten in einem einfachen Bewertungsschema zusammengefasst. Aufgegliedert in Plus- und Minuspunkte stehen die Alternativen mit drei oder vier Standorten, also mit oder ohne Krankenhaus in Achern, auf Augenhöhe. Es wird also eine politische Entscheidung werden.

Kreisräte sind skeptisch

Hier allerdings zeigten die rund 50 versammelten Kreisräte am Donnerstag noch wenig Neigung, den Gutachtern nachzugeben: Vertreter aller drei großen Fraktionen machten deutlich, dass sie sich mit der Streichung von mindestens jedem zweiten Krankenhaus im Kreis nicht anfreunden können, eher schon mit dem, was der Acherner OB Klaus Muttach als Variante „Vier plus X“ ins Gespräch brachte.

Die Gutachter hielten dagegen: Das erzeuge teure Doppelstrukturen, schwäche das geplante Haus der Maximalversorgung in Offenburg und werde früher oder später an der Frage scheitern, ob man für solch kleine Kliniken überhaupt noch Personal bekommt, wie der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgutachter, Jens Peukert, eindringlich sagte. Ob ihm die Kreisräte folgen werden, steht dahin.

Entwarnung für die Acherner

Für die Acherner bedeutet das am Morgen bereits der Presse vorgestellte Papier erst einmal Entwarnung: Aus finanziellen Gründen, da sind die Gutachter recht eindeutig, müsste man das Acherner Haus nicht schließen, die Prognosen sowohl für die Investitionskosten als auch für den laufenden Betrieb liegen in etwa gleichauf. Die Expertise bestätigt damit im Wesentlichen, was der Acher- und Bühler Bote bereits in der vergangenen Woche berichtet hatte, auch wenn sich die Zahlen noch einmal veränderten: Die Gutachter haben in der Endfassung ihres Papiers die zu erwartenden Zuschüsse von den Investitionskosten bis 2030 abgezogen, was nicht nur die Gesamtsummen scheinbar schmelzen lässt, sondern auch die „Variante 0“, also den Erhalt aller acht Häuser, als die mit Abstand teuerste darstellt. Denn, so mahnten sie eindringlich den skeptischen Krankenhausausschuss, ein Neubau werde in Baden-Württemberg noch immer deutlich höher bezuschusst als die Sanierung im Bestand.

Die Kosten sind in etwa gleich

Mithin kämen auf den Kreis bei weiterhin acht Häusern Ausgaben von 421 Millionen Euro für Sanierung, Investitionen Instandhaltung und die medizinische Technik bis zum Jahr 2030 zu; Am billigsten mit nur 390 Millionen Euro wäre die Reduzierung auf nur drei Häuser in Offenburg, Lahr und Wolfach, Die Alternative mit dem Erhalt der Acherner Klinik käme bei dieser Rechnung nur fünf Millionen Euro teurer – vorausgesetzt das Krankenhaus wird saniert und bekommt lediglich einen Anbau. Ein kompletter Neubau dagegen wäre mit 407 Millionen Euro unter dem Strich teurer und bekommt deshalb von den Gutachtern ein Minus.

Tiefrote Zahlen in einigen Häusern

Wenig Zweifel ließen die Experten an der Notwendigkeit von Veränderungen: Alle Häuser hätten in den vergangenen drei Jahren durchgehend rote Zahlen geschrieben, auch die beiden großen in Offenburg und Lahr. Tiefrot waren die Ergebnisse vor allem im Klinikum Achern/Oberkirch, das im vergangenen Jahr 4,6 Millionen Euro Zuschuss benötigte, rund elf Prozent der Erlöse, wie Lohfert & Lohfert vorrechnen. Noch höher ist das Defizit, relativ gesehen, In Kehl: dort lag es bei 17,4 Prozent der Erlöse. Im gesamten Ortenau Klinikum fiel ein Minus von 13,8 Millionen Euro an, nach 15,6 Millionen im Jahr 2016.

Viele „Häuptlinge“ in Arztzimmern

Das liegt offenbar auch an der Personalstruktur: Die Gutachter verweisen auf die „Kopflastigkeit“ im ärztlichen Dienst, jeder dritte Mediziner sei in leitender Funktion beschäftigt. Dies sei eine Folge der vielen kleinen Häuser mit vielen kleinen Abteilungen – die alle einen Chef benötigen. Auch die durchschnittliche Vergütung in der Pflege sei auffällig. Ursache sei der mit mehr als 90 Prozent weit über dem Landesschnitt liegende Anteil von voll examinierten Pflegekräften. „Es gibt Optimierungspotenzial in allen Bereichen des Klinikums, jeder kann seinen Teil dazu beitragen“, sagt der Ökonom Sören Jensen, der für Lohfert & Lohfert die finanziellen Aspekte des Ortenau Klinikums unter die Lupe genommen hat. Dies gelte auch für den Abbau von Doppelstrukturen – und da kommt der Kreistag ins Spiel, der mit der Umsetzung dieses Gutachtens mehr als nur eine Kröte schlucken müsste.

Notfallversorgung spielt zentrale Rolle

Besonderes Augenmerk wird bei der Reform auf der Notfallversorgung liegen. Dazu gab es eine klare Ansage der Gutachter: Es sei nicht so wichtig, ob man die Notaufnahme in zwölf, 18 oder 28 Minuten erreicht; mittlerweile gehe man davon aus, dass eine Fahrt von bis zu 30 Minuten in die Notaufnahme durchaus hinzunehmen sei, wenn man dort dann qualifiziert und umfassend behandelt wird. „Es gibt“, sagte Peukert, „Kriterien, die Sie auch an sich selbst spiegeln wollen. Wenn Sie einen lupenreinen Infarkt haben, wollen Sie in ein Haus mit Herzkatheter und nicht in eines, wo der Arzt erst einmal allerlei lustige Methoden ausprobiert um herauszufinden, was der Patient hat“.

Traumazentrum der höchsten Stufe

Die Gutachter empfehlen in Offenburg die Einrichtung eines Traumazentrums der höchsten Stufe, der so genannten „Spezialärztlichen Versorgung“. Verletzten bleiben dann aufwändige und belastende Transporte in die großen Traumazentren, wie bislang üblich, erspart. „Wir wollen“, so wirbt Klinik-Geschäftsführer Christian Keller für sein Modell, „die Kliniken so austarieren, dass wir möglichst viele Leuchttürme haben“.

Dem Krankenhaus in Achern kommt im Klinikverbund eine Sonderrolle zu: Der Ortenaukreis lässt keinen Zweifel daran, dass man sich hier auch Patienten aus dem Bühler Krankenhaus erhofft. Deshalb haben die Gutachter – auf Wunsch aus dem Kreistag wie es heißt, auch den Blick auf die in der nördlichen Acherner Nachbarstadt stets sinkenden Fallzahlen geworden. Ergebnis: Bei einer Schließung des Bühler Hauses müsse man in Achern rund 30 Betten mehr einplanen.

Allerdings kleidet das Gutachten diese nicht eben pietätvolle Rechnung in warme Worte: Für die kommenden zehn Jahre liege für Bühl schließlich ein schlüssiges Konzept für den Standort vor. Doch klar ist: Auch mit dem Bühler Haus hat das Acherner einen Einzugsbereich im Landkreis Rastatt. Das gilt vor allem, aber nicht nur, für die Geburtshilfe.