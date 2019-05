Feuerwehreinsatz in Renchen: 100.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Anzeige

Bei einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienwohnhauses in der Renchener Eisenbahnstraße ist nach Polizeiangaben ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Informationen von bnn.de niemand. Gegen 14.30 Uhr war das Feuer gelöscht.

Großeinsatz in der Grimmelshausenstadt: Mit allen Abteilungen und 60 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr Renchen zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienwohnhauses in der Renchener Eisenbahnstraße aus. Die Feuerwehr Achern unterstützte ihre Renchener Kollegen mit 20 Mann. Die Ursache des Brandes ist noch nicht Bekannt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von bnn.de erklärte, brach das Feuer im Bereich der Küche aus. Ein offenes Feuer war nicht zu sehen, dafür quoll stellenweise Qualm aus den Fenstern. Brandgeruch lag in der Luft. Es müssen noch Glutnester im Inneren des Hauses gelöscht werden. Teilweise mussten Feuerwehrmänner von einer Drehleiter aus mehrere Dachziegeln entfernen, um an die Glut zu gelangen. Die unteren Wohnungen des Gebäudes seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, erfuhr bnn.de von der Feuerwehr. Die Bewohner konnten das Haus verlassen und sind außer Gefahr. Der Alarm ging bei der Rettungsleitstelle gegen 12.30 Uhr ein.

Mit einem Innenangriff rückten drei Trupps der Feuerwehr Renchen mit Atemschutzgeräten dem Brand zu Leibe. Zudem untersuchten die Feuerwehrkräfte mit Wärmebildkameras das Dachgebälk nach weiteren Glutnestern und überwachten die Temperaturentwicklung in der Dachgeschosswohnung. Im Einsatz war außerdem der Rettungsdienst sowie zwei Streifen des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Die Eisenbahnstraße war während des Einsatzes gesperrt.