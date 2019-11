Anzeige

Günther Oettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal, hat in Achern über die Rolle der Stadt im „Sandwich“ zwischen China und den USA gesprochen. Deutschland brauche eine neue Strategie, um den Wohlstand im Land erhalten zu können.

Von unserem Mitarbeiter Wolfgang Winter

Rekordbesuch beim Acherner Mitglieder- und Kundenforum der Volksbank in der Ortenau: Rund 900 Gäste füllten am Freitagabend die Hornisgrindehalle. Neben dem Impulsvortrag von EU-Kommissar Günther Oettinger und dem Bilanzbericht des Vorstands gehörte die Foto-Reportage „Paradies Erde“ zu den Höhepunkten des Programms.

Aufrüttelnder Vortrag

Dass Oberbürgermeister Klaus Muttach am Veranstaltungstag im Kreis einer baden-württembergischen Wirtschaftsdelegation in China unterwegs war, nutzte Günther Oettinger als Steilvorlage: „Muttach müsste jedes Jahr nach China gehen. Erst wer weiß, wie China tickt, hat eine Chance, Europa und damit auch unsere Region vorwärtszubringen“, so der vor seiner Pensionierung stehende EU-Kommissar für Finanzplanung und Haushalt.

Sein aufrüttelnder Vortrag „Herausforderungen für Deutschland, Europa und die Währungsunion“ erinnerte an die parlamentarische demokratische Werteordnung Europas. China habe sich das Ziel gesetzt, bis 2049 wirtschaftlich, technologisch und militärisch die Nummer Eins in der Welt zu sein. In einem „Sandwich“ zwischen China und Donald Trumps „America First“, stehe Achern „mitten drin“. Um nicht zerdrückt zu werden, „müssen wir endlich dafür kämpfen, mehr als Sie und ich im Herbst 2019 fahrlässig tun“, betonte Oettinger.

Europa ist Grundlage für friedliche Gegenwart

Europa sei nicht perfekt, aber die Grundlage für eine friedliche Gegenwart und eine wirtschaftlich starke Zukunft. „Deutschlands wirtschaftliche Lage trübt sich zurzeit deutlich ein“, erläuterte Oettinger und mahnte: „Wir zehren unseren Vorsprung an Wettbewerbsfähigkeit auf und brauchen eine neue Strategie, um unseren Wohlstand zu halten“. Dazu gehörte für den Politiker, die Rente mit 63 als einen „gut gemeinten doch völlig falschen Schritt“ zu bezeichnen und eine Debatte über die Rente mit 70 zu führen, da sonst der Generationenvertrag nicht zu halten sei. Oettinger forderte, es müsse „ein Ruck durch Deutschland und Europa gehen“, damit Europa nicht als Museum ende.

Muttach müsste jedes Jahr nach China gehen. Erst wer weiß, wie China tickt, hat eine Chance, Europa und damit auch unsere Region vorwärtszubringen.

Günther Oettinger zur Reise von Acherns OB Klaus Muttnach nach Asien

Nicht zuletzt für die Bank-Kunden hofft er zudem auf einen Kurswechsel in der „mittlerweile überzogenen Niedrigzinspolitik“ der Europäischen Zentralbank EZB, die sonst nach seiner Auffassung zu „gewaltigen Verwerfungen“ führen würde.

Paradiesische Aufnahmen

Nach dem flammenden Appell Oettingers gaben die von Moderator Markus Knoll befragten Volksbank-Vorstände Markus Dauber, Clemens Fritz und Andreas Herz mit einer positiven Bilanz: Im Kreditgeschäft verzeichnete das Institut zum fünften Mal in Folge hohe Wachstumsraten, die weit über denen anderer Genossenschaftsbanken im Lande lägen. Dabei konnten bei den Vermögensanlagen der Privatkunden und dem Kundendepotvolumen auf ein „erfreuliches Wachstum“ verwiesen werden. Applaus erhielten die Volksbänkler bei der Vorstellung ihres sozialen Engagements, zum dem unter anderem der in Kürze in Offenburg verliehene Herzenssachepreis gehört.

Außerdem zeigte der Fotograf Reiner Harscher den Besuchern spektakuläre Aufnahmen seiner Reportagereise „zu den Schönheiten der Welt“, die das Publikum zutiefst faszinierten und klar machten, dass die letzten Paradiese des Planeten unter allen Umständen erhalten bleiben müssen.