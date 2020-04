Anzeige

Die Bibliotheken sind aufgrund der Corona-Krise geschlossen – die Möglichkeit, virtuell Online-Medien auszuleihen, wird dagegen gerade rege genutzt. Eine deutliche Steigerung beim Angebot der „Onleihe“ sieht Beate Eissele-Wössner, Leiterin der Stadtbibliothek Achern.

Nach der Schließung von Schulen und Kitas hätten die Menschen sich wohl erst einmal organisieren müssen, eine Woche später seien die Nutzerzahlen bei den elektronischen Medien dann um ein Drittel in die Höhe geschnellt; der Großteil davon seien Bestandsnutzer der Bibliothek.

Das mit Abstand größte Interesse besteht dabei an Jugendbüchern, von denen im März 77 Prozent mehr als im Februar ausgeliehen wurden, gefolgt von Kinderbüchern (59 Prozent mehr). Weniger Zulauf – 25 Prozent – verzeichnete man bei Romanen und Sachbüchern.

In Rheinau registrierten sich fünfmal so viele Nutzer wie im März 2019

Auch in der Stadtbibliothek Rheinau wird das digitale Angebot rege genutzt: „Im Vergleich März 2019 hat sich bereits die fünffache Menge von Neunutzern registriert“, teilen Bibliotheksleiterin Verena Kowarsch und die Stadt Rheinau mit.

Die Zahl sei von 84 Nutzern im vergangenen Jahr auf 118 in den vergangenen drei Wochen gestiegen. „Um der jetzigen Situation gerecht zu werden und möglichste vielen Interessierten Zugang zu gewähren, werden im Moment von uns verstärkt Medien gesichtet und neu für die ,OnleiheRegio’ erworben.“

Krimis, Thriller und Romane liegen bei der Ausleihe vorne

Zu diesem Verbund zählen zehn Bibliotheken des Ortenaukreises und des Landkreises Emmendingen. Besonders E-Books – allen voran Krimis, Thriller und Roman – seien bei den Rheinauer Nutzern aktuell gefragt, aber auch Zeitschriften, Tageszeitungen und Hörbücher.

Dieses Ergebnis decke sich mit der Ausleihe des physischen Bibliotheksbestands. Verena Kowarschs wichtigster Lese-Tipp für diese Zeit: „Lest mehr – wenn nicht jetzt, wann dann?“

Lese-Tipps:

Für Beate Eissele-Wössner passt „Der Zopf“ von Laetitia Colombani zur Pandemie als globales Phänomen, denn der Roman spielt auf drei Kontinenten. Um eine Art „Lockdown“ in der Zeit der Pest geht es in „Die letzte Stunde“ von Minette Walters, während „Lied der Weite“ (Kent Haruf) von zwei isoliert auf einer Farm in Colorado lebenden Brüdern handelt. Ebenfalls passend zur Zeit sei „Als der Kaiser ein Gott war“ (Julie Otsuka) über die Deportation von japanischstämmigen Amerikanern in den 40er-Jahren.

Verena Kowarsch empfiehlt für Kinder die „Woodwalkers“-Reihe von Katja Brandis über den Schulalltag von ganz besonderen Kindern sowie für Jugendliche das Hörbuch „Someone New“, in dem es um Selbstfindung und Akzeptanz geht. Für Fantasy-Fans geeignet sei die Reihe „Das Geheimnis der großen Schwerter“ von Tad Williams.

Kontakt: Wer noch keinen Mitgliedsausweis hat, kann sich bei den Bibliotheken nun auch im Internet anmelden. Stadtbibliothek Achern: Telefon (0 78 41) 6 42-14 20, E-Mail stadtbibliothek@achern.de; Stadtbibliothek Rheinau: Telefon (0 78 44) 99 19 33, E-Mail stabi.rheinau@gmx.de.