Kappler Fasnacht: 1.300 Hexen mit ihren Besen beim Umzug dabei

Schudis, Pröpperle und Stumme Bure sind drei der Traditionsfiguren der original „Kappler Fasnacht“ im Herzen des Achertals und am Fuße des Dasensteins. Hier in Kappelrodeck lebte nach einer uralten Sage eine alte, schrunzlige Hexe, die Reben anpflanzte und von den Menschen so sehr verehrt wurde, dass sie liebend gerne ihren Wein tranken und die Hex vom Dasenstein heute noch weinselig und närrisch in allerhöchsten Ehren halten.

Von unserem Mitarbeiter Roland Spether

So „flogen“ am „Schmutzigen Donnerstag“, dem höchsten Feiertag aller Fastnachter sage und schreibe 1.300 Hexen auf ihren Besen herbei, halb Kappelrodeck war mit Kind und Kegel dabei, um bei dem traditionellen Hexenumzug der Narrenzunft 1811.

Bei den „Kappler“ Familien in denen von Generationen das „Schudi-Gen“ weiter vererbt wird eine Ehrensache. Das „Gen“ explodiert während der närrischen Tage bei legendären Schudiabenden in den Gasthäusern und bei den Umzügen wie ein Vulkan. Getreu dem alten Motto in Kappelrodeck „Fastnachtszeit, Narrenkleid, bannen die Sorgen. Heute gilt die Fröhlichkeit, morgen ist morgen“ wird die Fastnacht nach allen Regeln der Kunst gepflegt.

1.300 Hexen machen „den Schudi“

Doch Masken werden die Fastnachtsfreunde bis Aschermittwoch keine sehen, vielmehr sind die Kappelrodeck originelle Figuren zu Hause, die mit etwas Farbe im Gesicht und vor allem mit viel Originalität und Kreativität mit den Zuschauern „den Schudi machen“.

In diesem Sinne bimmelte der Schudibott kräftig mit der Schelle, die Blasmusik ließ den „Alten Kappler“ erklinge und schon sangen und tanzten über 1300 Hexen, die Mamas schleppten den Schudisamen mit, die Kindergärten waren mit Mann und Maus dabei und auch das Rathaus war dabei, um mit einem langen Besen zu zeigen, wo die „Oberhexe“ wohnt.

Derweil freute sich Präsident Josef „Sepp“ Müller seines Lebens, die Elferräte schwenkten ihre roten Zylinder und eine Hexe hatte gar ein „Fastnachtshuhn“ dabei, dessen Existenz in Kappelrodeck erstmals in einer Quelle von 1357 belegt ist.

