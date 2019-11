Küchenchef der „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn hatte kaum Zeit zum Feiern

Anzeige

Nach der „Gault&Millau“-Gala in Berlin feierte der Baiersbronner Spitzenkoch Torsten Michel noch bis kurz vor Mitternacht mit seinen Kollegen. Tags darauf gab der Küchenchef der „Schwarzwaldstube“ jedoch schon wieder Vollgas.

Denn auch wenn der 42-Jährige in der Deutschlandausgabe des Gourmet-Führers erneut mit 19,5 von 20 Punkten ausgezeichnet worden ist, weiß er: „Die Karten werden jeden Tag neu gemischt.“ Deshalb stand beim Besuch in der Hauptstadt auch ein Geschäftstreffen im Terminkalender. Zeit, um den jüngsten Erfolg richtig auszukosten, bleibt also nicht. „Man schafft eigentlich gleich weiter“, bringt es Michel im BNN-Gespräch auf den Punkt.

Natürlich war das eine riesige Verantwortung

Seit 2004 arbeitet der Kochkünstler in der „Schwarzwaldstube“ im Baiersbronner Hotel „Traube Tonbach“. 2007 wurde er Sous-Chef von Harald Wohlfahrt, den er zehn Jahre später als Küchenchef ablöste. „Natürlich war das eine riesige Verantwortung“, sagt Michel nun. „Wenn man aber verkrampft, kann das nichts werden.“ Mit der „Gault & Millau“-Punktzahl gehört Michel deutschlandweit zur Spitzengruppe von acht Küchenchefs. Anfang des Jahres war die „Schwarzwaldstube“ bereits erneut mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. „Nun gilt es, die Leistungen im nächsten Jahr erneut zu bestätigen.“

Baiersbronn gleich doppelt erfolgreich

Auf Platz zwei in Baden-Württemberg folgt mit 19 Punkten Claus-Peter Lumpp vom „Bareiss“ in Baiersbronn. Als Aufsteiger des Jahres im Südwesten kommt der 34 Jahre alte Boris Rommel vom „Le Cerf“ in Zweiflingen auf 18 Punkte. Den dritten Platz teilt er sich mit Tristan Brandt vom Mannheimer „Opus V“ und Dirk Hoberg vom „Ophelia“ in Konstanz, die ebenfalls 18 Punkte erhalten. Der „Gault&Millau“ zählt mit dem „Guide Michelin“ zu den bekanntesten Gourmet-Führern der Welt. Das Buch der Gastronomiekritiker Henri Gault und Christian Millau erschien erstmals 1969 in Frankreich.