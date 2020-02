„Leader“ brachte in den letzten fünf Jahren schöne Impulse in die Region

Anzeige

Vor rund fünf Jahren war die Leader-Förderung in der Region kaum bekannt. Mittlerweile ist die größtenteils EU-geförderte Stärkung von Projekten im ländlichen Bereich ins Bewusstsein gerückt, wie Leuchtturm-Projekte zeigen. Leader-Managerin Antje Wurz freut sich über die breite Akzeptanz unter den Privatleuten.

Keiner wusste, ob die Aussicht auf eine finanzielle Förderung Menschen dazu bewegt, ein nicht alltägliches Projekt in Angriff zu nehmen. Seit Beginn der Leader-Förderung vor rund fünf Jahren wurden insgesamt 42 Projekte beantragt und beschlossen, mehr als die Hälfte davon abgeschlossen. Zwei Projekte in der Region sind das ökologische Kleinod am Leisberg in Baden-Baden oder etwa der Dorfladen in Gernsbach-Reichental. Rund zehn geförderte Vorhaben sind zwar auf den Weg gebracht, aber noch nicht abgeschlossen.

Leader hat einige Impulse in der Region gesetzt

„Leader ist in dieser Zeit über die Medien zu einem Begriff geworden. Die Bürger haben sich interessiert und nach der Bewerbung mit unserer breiten Unterstützung wirklich schöne Impulse in der Region gesetzt“, schaut Antje Wurz auf die Leader-Förderung zu Beginn ihrer Amtszeit als Regionalmanagerin.

Aufgrund der Neustrukturierung des EU-Haushaltes werden nun noch die restlichen Projekte realisiert. Inwieweit es zu einer Neuauflage von Leader kommt steht noch in den (EU)-Sternen. Die Verhandlungen laufen bereits.

Nicht alles ist förderbar

Kaum hatte Antje Wurz am 1. Oktober 2015 ihren Posten als Leader-Managerin im Forstamt in Geroldsau angetreten, da startete auch zugleich der erste Projektaufruf in der Zeitung. „Es gab viele Ideen, die von privaten wie auch von kommunalen Projektträgern ins Spiel gebracht wurden“, erklärt Antje Wurz. „Aber bis zur Bewilligung der Fördergelder müssen viele Faktoren berücksichtigt werden, denn alles ist nicht förderbar und der Teufel steckt wie so oft im Detail“, gibt sie zu bedenken.

Antje Wurz und ihre Mitarbeiterinnen im Geroldsauer Forstamt sind es mittlerweile gewohnt, eine umfassende Hilfestellung bei den nicht einfachen Bewerbungen um die Förderung zu leisten. „Die Fördertabellen und die Bedingungen erstrecken sich über viele Seiten hinweg. Damit muss man sich schon genau befassen“, sagt Wurz. Immerhin handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren.

Initiatoren müssen auch aus eigener Tasche zahlen

Kurz gesagt gibt die EU bei Bewilligung eines Projektes einen Zuschuss von 60 Prozent, 40 Prozent steuert das Land Baden-Württemberg als Förderung des ländlichen Raumes bei. „Da gibt es aber einen Deckel von maximal 200.000 Euro, damit dabei keine Wettbewerbsverzerrung entsteht“, erklärt sie.

Gewiss – für Privatleute ist so ein Zuschuss ein erstrebenswertes Ziel. Aber es ist eben nur ein Zuschuss. Der Projektinitiator zahlt in jedem Fall auch einen guten Beitrag aus der eigenen Tasche.

„Wir haben hier die unterschiedlichsten Projekte in die Hände bekommen. Da wurden ein Abenteuer-Minigolfplatz in Sinzheim in die Wege gebracht. Genauso wie die ehemalige Hütte des Skiclubs Bühlertal, die auf Hundseck bald als Schwarzwald-Lodge starten soll. Die Förderung von weiteren touristischen Ambitionen wie etwa der Umbau eines still gelegten Hotels in Sinzheim oder die Renovierung der Guckenhütte in Kappelwindeck in den Reben oberhalb von Bühl zeugen davon, wie verbunden viele Mitbürger mit dieser Region sind“, sagt Wurz.

Malerische Weinberge

„Es gibt herausragende Leuchtturm-Projekte wie etwa die Sanierung der historischen Trockenmauern in einem steilen Weinberg, der sich direkt hinter den Wohnhäusern in Neuweier in den Mauerberg schmiegt“, führt sie aus. Die Probleme und die Förderung im ländlichen Raum seien vielschichtig und die demografische Entwicklung beflügele den Strukturwandel.

Vor allem der Wandel in der Landwirtschaft bedrohe landschaftliche Strukturen, wie etwa die malerischen Weinberge, sagt die Leader-Managerin. Diese seien für den Tourismus sehr attraktiv. „Immer weniger Leute wollen eine Rebfläche bearbeiten. Hinzu kommt eine Zerstückelung der Grundstücke, die durch die badische Realteilung immer wieder geteilt wurden“, sagt Antje Wurz.

Sie bedauert brach fallende Rebgrundstücke, die verwildern. Wurz hofft, dass die Strukturföderung weiterhin bestehen bleibt, denn eine Direktförderung von landwirtschaftlichen Betrieben ändere nichts an den gegebenen Tatsachen.