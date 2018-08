Mehr Geld für Brücken-Sanierungen

Anzeige

Risse, Abplatzungen, Korrosion: Das Straßenbauamt Offenburg kennt alle Alterserscheinungen an den 205 Brücken im Landkreis, für die es die Verantwortung trägt. „Ich bin seit 1991 da, und in der Zeit ist noch nie eine Brücke zusammengebrochen“, sagt mit Blick auf das Brückenunglück in Genua Roland Gäßler, der das Amt seit 2006 leitet: „Sonst wäre ich auch nicht mehr Amtsleiter.“ In Deutschland sei es unvorstellbar, was in Oberitalien diese Woche passiert ist, so seine Einschätzung. Alle Brücken stehen unter Beobachtung.

Speziell geschulte Mitarbeiter prüfen Brücken regelmäßig

Einmal im Jahr gebe es Sichtprüfungen durch speziell geschulte Mitarbeiter der Straßenmeistereien, alle sechs Jahre Hauptprüfungen durch Fachingenieure. Auf den Kontrolleuren laste ein große Verantwortung. Wenn sie eine Gefahr feststellten, werde unverzüglich gehandelt und die maximale Traglast herabgesetzt. Das stehe beispielsweise in Haslach für eine Brücke über die Kinzig bevor, für die bereits ein Neubau in Planung sei. Eine Brücke über die Rench in Oberkirch habe man bereits auf 30 Tonnen Belastung begrenzt. Auch sie soll neu gebaut werden. Die maximale Belastung für eine Brücke zwischen Grimmerswald und Sasbachwalden wurde auf 16 Tonnen herabgesetzt.

Erste Sanierungsarbeiten oft nach 25 Jahren fällig

Nach 25 bis 30 Jahren seien meist die ersten Sanierungsarbeiten an einer Brücke fällig, weiß Michael Wechinger vom Sachgebiet Bau und Erhaltung beim Straßenbauamt. An rund 50 Brücken im Jahr leisten Trupps der vier Straßenmeistereien im Kreis kleinere Arbeiten selbst, etwa das Reinigen oder das Vergießen von Fugen oder Betonsanierungen an Brückenkappen, Pfeilern oder Widerlagern. Derzeit liefen solche kleineren Maßnahmen an einer Brücke in der Önsbacher Straße in Mösbach und an der Kreisstraße 5371 zwischen Ottenhöfen und Allerheiligen.

„Montagsbrücken“ zeigen früh Wassereintritte

Damit eine Brücke 100 Jahre alt werden kann, müsse man sich regelmäßig darum kümmern, ergänzt Roland Gäßler. Bei manchen gehe es schon früh los mit Wassereintritten oder Korrosion. Die nennt er analog zum Montagsauto „Montagsbrücken.“ Viele der Brücken im Ortenaukreis stammten aus den 50er Jahren und viele aus dieser Zeit seien schon erneuert oder mehrfach saniert worden. Rechtzeitig zu handeln, um mit möglichst wenig Geld die Lebensdauer des Bauwerks maximal zu verlängern, das sei das Ziel.

1,38 Millionen Euro kommen vom Land

In der Regel schaffe man das im Ortenaukreis. Neben den Kleinmaßnahmen durch die Straßenmeistereien stünden im Kreishaushalt jährlich zwischen 300 000 und 400 000 Euro für Brückensanierungen bereit.

Eine eher ungewöhnliche Welle von Sanierungen und Neubauten kommt ab 2019 auf die Region zu, weil das Land Baden-Württemberg 2017 den „Kommunalen Sanierungsfonds Brücken“ aufgelegt hat. „Für acht Projekte bekommen wir daraus 1,38 Millionen Euro“, erklärt Roland Gäßler. Dazu kommen Maßnahmen der Gemeinden Kappelrodeck und Lauf sowie der Städte Rheinau, Achern und Renchen.

Stahlträger in Sasbach rosten

Von den Förderanträgen des Kreises wurde die Brücke über den Sasbach beim Gasthaus „Ochsen“ in Sasbach bewilligt. Weil die Abdichtung nicht mehr stimmt und die Stahlträger rosten, wollte das Straßenbauamt ursprünglich dort rund 150 000 Euro für eine Sanierung ausgegeben. Mit den Fördermitteln könne man sich nun einen Neubau für rund 350 000 Euro leisten. Vier bis fünf Monate Bauzeit sind laut Michael Wechinger realistisch – wenn im Sommer gebaut werde. Ähnlich wie derzeit an der Bundesstraße 3 in Renchen, wo das Regierungspräsidium zwei Brücken auf einmal erneuern lässt, steht auf der ehemaligen Bundesstraße 3 in Sasbach 2019 also eine längere Vollsperrung mit Umfahrungen ins Haus.

Weitere Sanierungen bei Gamshurst und im Maiwald

Saniert wird mit Fördermitteln des Landes auch eine Brücke über die Acher bei Gamshurst. Außerdem können aus den Fördermitteln eine Brücke über den Acherflutkanal und eine über den Rittgraben im Maiwald neu gebaut werden, wo gleichzeitig ein Radweg neben der Kreisstraße 5312 entstehen soll.

Sanierungsfonds ermöglicht höheres Tempo

Das Straßenbauamt des Ortenaukreises darf dank der zusätzlichen Mittel aus Stuttgart auch zwei neue Brücken bei Oppenau, eine bei Hornberg-Reichenbach und eine bei Wolfach-Kirnbach planen. „Durch den Sanierungsfonds ist ein höheres Tempo möglich“, sagt Roland Gäßler. Beschwerden über den Zustand von Brücken bekomme das Straßenbauamt in der Regel nicht. Ganz anders wie beim Zustand der Straßen, der oft von Kreisräten oder Bürgern gemeldet werde, wenn es Grund zur Beanstandung gebe.

Von Michaela Gabriel