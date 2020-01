„Moderner Ablasshandel“? Achern hat millionenschweres Ökopunkte-„Guthaben“

Anzeige

Mit Ökopunkten soll das Versiegeln von Flächen kompensiert werden. Eigentlich eine gute Sache. Doch weil Ökopunkte bares Geld wert sind, beklagen Kritiker einen „modernen Ablasshandel“. Für ihre Ausgleichsmaßnahmen kann die Stadt Achern auf ein millionenschweres „Punkte-Polster“ verweisen.

Kritiker sprechen von „modernem Ablasshandel“: Die Ökopunkte sind in Verruf geraten. Sie sollen das Versiegeln von Flächen kompensieren – eigentlich. Kritiker jedoch beklagen den möglichen schwunghaften Handel mit Ökopunkten: Die sind bares Geld wert und können an Investoren verkauft werden, die ihrerseits Bauvorhaben verwirklichen wollen.

Besonders für diesen Handel interessant sind Fischtreppen: Obwohl diese nach europäischem Recht vorgeschrieben sind, gibt es dafür reichlich Ökopunkte, die sich verzinsen oder verkaufen lassen.

Ein Beispiel: Für die umstrittene Fischtreppe am Acherwehr in Oberachern könnte die Stadt Achern 600.000 Ökopunkte vereinnahmen. Wie es auf dem „Ökokonto“ in Achern aussieht, wollte jetzt Stadtrat Ernst Kafka (ABL) wissen.

Liste umfasst 24 Flächen

Die Stadtverwaltung legte als Antwort eine 24 Punkte umfassende Liste sogenannter Ökokontoflächen vor, die von der Position „Illenbach“ mit 900 Quadratmetern in Oberachern (Zielwert: 17.100 Ökopunkte) bis zur „Oberen Mark“ mit 19.400 Quadratmetern in Großweier (bis zu 329.800 Ökopunkte) reicht.

Weitere Ausgleichsflächen gibt es in Großweier (Rötzenbühnd“), Gamshurst („Winkelfeld I“ und Winkelfeld II“, „Hutzenmatt“, „Engert“, „Hohlhursterplatz“ und „Hetzi“), Önsbach („Rittmatten I – bis IV“), Fautenbach („Eichelgarten“, „Rotherst“ und „Siefertsmuhr“), Oberachern („Rotfeld“), Sasbachried („Stöckmatt“ und Friedhof), im Maiwald und auf einem Grundstück in Wagshurst. Rechnet man die in dieser Liste als „Zielwert“ genannten Ökopunkte zusammen, kommt man auf eine Summe von mehr als 1,6 Millionen Ökopunkten.

Ein Ökopunkt hat einen Wert von 25 Cent

Die ersten Ökokontoflächen auf Gemarkung Achern wurden bereits im Jahr 1999 in Gamshurst im Gewann „Hohlhursterplatz“ und in Önsbach im Gewann „Ritt“ angelegt. Die Ökokonto-Verordnung über eine Anerkennung und Anrechnung vorzeitiger Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in die Natur trat jedoch erst zum 1. April 2011 in Kraft.

Wie die Stadtverwaltung berichtet, lässt sich durch die damit erlassenen Bewertungsregelungen die Werteinheit „Ökopunkt“ in Euro umrechnen: Ein Ökopunkt entspricht dabei einem Wert von 25 Cent.

Kosten für die Herstellung überschaubar

Seit 1999 wurden insgesamt 22 Maßnahmen für „Ökokontozwecke“ anerkannt, so die Stadtverwaltung weiter. Die Ökokontoflächen „Hetzi“ und „Obere Mark“ befinden sich gegenwärtig in der Herstellung.

Obwohl das städtische Ökokonto am Ende einen ansehnlichen Wert haben wird, sind die Kosten für die Herstellung der Flächen eher überschaubar.

Den Angaben zufolge wurden im Jahr 2013 für insgesamt 16 Maßnahmen Gesamtkosten von knapp 10.000 Euro errechnet. 2014 wurden drei weitere Maßnahmen für knapp 2.000 Euro in das beim Landratsamt (Untere Naturschutzbehörde) geführte Kataster eingebucht.

Ausgleich für Neubaugebiete

Zur Frage der „Inanspruchnahme“ dieses Ökokontos und der Zuordnung einzelner Maßnahmen (Eingriffskompensation) macht die Stadtverwaltung deutlich, dass die Ökokontofläche „Hohlhursterplatz“ in Gamshurst zum Ausgleich der drei auf der Gemarkung Gamshurst liegenden Baugebiete „Kleinfeld-Süd“, „Kleinfeld-West“ und „Kirchweg“ eingesetzt und deshalb vom Ökokonto „abgebucht“ wurde.

Die ebenfalls auf Gemarkung Gamshurst liegende Ökokontofläche „Hutzenmatt“ wird, wie es weiter hieß, dem künftigen Baugebiet „Südlich der Meisenstraße“ als externe Ausgleichsfläche zugeordnet. Hier verbleibt noch ein Ökopunkte-Guthaben von rund 27.000 Punkten und steht damit für weitere Kompensationsflächen zur Verfügung.