Müssen für besseres Holz in Achern mehr Rehe abgeschossen werden?

Gibt es in den Acherner Wäldern zu viele Rehe? Fakt ist, dass der Stadt der Verlust eines Forstzertifikats droht, weil sie den Wildverbiss nicht in den Griff bekommt. Die Verwaltung muss in diesem Fall befürchten, vom Holzverkauf ausgeschlossen zu werden oder zumindest erhebliche finanzielle Einbußen verkraften.

Holz aus dem Stadtwald Achern trägt seit 2002 das Qualitätssiegel der Paneuropäischen Forstzertifizierung (PEFC). Damit können Käufer von Werthölzern sicher sein, dass der Wald nach den vorgegebenen Kriterien nachhaltig bewirtschaftet und dokumentiert wird. In regelmäßigen Abständen, bei der Stadt Achern derzeit alle zwei Jahre, wird vor Ort geprüft, ob die Anforderungen korrekt umgesetzt wurden.

An allen Baumarten erheblicher Verlust festgestellt

Bei der jüngsten Kontrolle Anfang Oktober stellte sich bei einem Ortstermin im Auewald von Gamshurst, Wagshurst, Önsbach und Großweier dann heraus, dass die Stadt den PEFC-Standard im kommenden Jahr verlieren könnte: An allen Baumarten sei ein „erheblicher Verbiss“ durch Rehwild festzustellen.

Und nicht nur das: Der Kontrolleur bemängelt, dass sich die Verbiss-Situation seit 2016 nicht verbessert habe. Der Wildverbiss verhindert die nach dem Zertifizierungsstandard wichtige Naturverjüngung im Wald.

Es drohen finanzielle Einbußen

Der Bericht der Stadtverwaltung sorgte für lange Gesichter im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderats. Gerade hatte CDU-Fraktionschef Karl Früh den Wert des Waldes für den Naturschutz, für die Erholung der Menschen und als „Sparkasse“ für die Stadt hervorgehoben, musste er sich von Oberbürgermeister Klaus Muttach sagen lassen, dass von „Sparkasse“ derzeit keine Rede sein könne.

Christian Zorn von der Liegenschaftsverwaltung erläuterte die Hintergründe des drohenden Verlusts der PEFC-Zertifizierung und berichtete, dass nicht nur deshalb Verluste drohen: „Wir haben derzeit ein starkes Überangebot an Holz. Die Preise sind im Keller.“

Ziel: Ein Reh pro zehn Hektar

Der Hintergrund der Verbissschäden lieferte dann eine kontroverse Debatte. Während Ernst Kafka (ABL) als einen möglichen Grund die „Aktivitäten“ von Hundehaltern und Joggern in den Wäldern anprangerte, ließ Christian Zorn keinen Zweifel an seiner Auffassung, dass es einfach zu viele Rehe gibt: „Da sollte etwas getan werden“, meinte er und forderte die Einhaltung der Abschusspläne. Ziel sei „ein Reh pro zehn Hektar“.

Auch das Wild hat ein Recht auf das Leben im Wald. Gamshurster Ortsvorsteher Hans Jürgen Morgenstern

Das wiederum rief den Gamshurster Ortsvorsteher Hans Jürgen Morgenstern auf den Plan: „Man sollte nicht alles auf dem Jagdpächter abladen. Und auch das Wild hat ein Recht auf das Leben im Wald.“ Ein Reh pro zehn Hektar sei „zu wenig“.

Im Übrigen verwies Morgenstern auf das auch im Acherner Stadtwald grassierende Eschensterben, das die geforderte Naturverjüngung erschwere. „Die Lösung heißt: nachpflanzen“, so Morgenstern. „Wir brauchen eine natürliche Waldverjüngung“, hielt Christian Zorn dagegen. „Und Schutzmaßnahmen an jeder einzelne Baumpflanze sind teuer. Das zahlt nicht alles der Jagdpächter.“