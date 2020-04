Neue Umwelt-Initiative will von Sasbach aus Gemeindegrenzen überwinden

Anzeige

Ein „grünes“ Netzwerk über Gemeindegrenzen hinweg ist das Ziel – die Saat für diese Idee haben einige für die Umwelt aktive Menschen aus der Region jetzt ausgebracht, nur wachsen muss sie noch. Nach einem Bericht über die Bewegung „Psychologists for Future“ hat sich eine neue Gruppe zusammengefunden, berichtet die Protagonistin des besagten Artikels, Anke Hofmann aus Obersasbach.

„Wir wünschen uns, dass Bürger der Gemeinden Sasbach, Ottersweier, Lauf und Sasbachwalden die Gelegenheit haben, den klimapolitischen Wandel direkt zu gestalten, sozusagen ,von unten’ und gemeinsam mit der Kommunalpolitik“, sagt Hofmann.

In ihrem Wohnzimmer trafen sich – noch einige Zeit dem jetzt geltenden Kontaktverbot – zum Interview einige der bisher Beteiligten, die verschiedenen Gruppierungen angehören. Und genau das sei eine Schwierigkeit, erklärt Nico Paulus, Mitglied der „Grünen“ im Gemeinderat Ottersweier: „Grün Interessierte sind oft in verschiedenen einzelnen Organisationen aktiv, das ist eine zersplitterte Landschaft; wir versuchen, ein größeres Netzwerk der ,Willigen‘ zu schaffen“.

Info-Treffen liegt wegen Corona auf Eis

Als erste Aktion war eigentlich ein offenes Info-Treffen für alle interessierten Bürger gedacht gewesen; diese Pläne liegen, wie alle Veranstaltungen, auf unbestimmt Zeit wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf Eis.

Bis sich diese Situation ändert, will die Gruppe zumindest über ihr Ansinnen informieren: Zuvorderst soll das Wissen aus verschiedenen Gruppen gebündelt werden. „Wenn sich viele Menschen beteiligen, hat das auch ohne Partei-Etikett Signalwirkung“, ist sich Anke Hofmann sicher.

Vorstellen könne man sich für das Bürgerprojekt, wie Ulla Rothmund von der Initiative „Bunt statt Grau“ sagt, beispielsweise insektenfreundliche Gärten und Blühstreifen, wo immer sie möglich seien. Vorbild sei hier die Gemeinde Sasbachwalden, die sich bereits an der entsprechenden Kampagne „Blühender Naturpark“ beteiligt. „Man meint immer, auf dem Land ist eh alles grüner, aber Sasbach ist in der Hinsicht ein bisschen hinterher“, so Rothmund.

Auch mehr Bäume, weniger Schottergärten und lieber einheimische statt exotische Gehölze für Insekten wünschen sich die Beteiligten. Auch Paten für Blumenkübel an öffentlichen Orten seien denkbar – und überhaupt müsse auf Kleinigkeiten hingewiesen werden, die zusammengenommen viel bewirken könnten.

Warum beispielsweise müsse ein Müllauto an jeder einzelnen Tonne anhalten, wo man doch auch mehrere an einem Punkt sammeln könne, fügt der Sasbacher Gemeinderat der Freien Bürger Liste, Wolfgang Hetzel, hinzu.

Initiatoren wollen Tipps bündeln

Tipps wie diese wolle man den Mitbürgern geben; bei der Gemeinde Sasbach, die jetzt zu Beginn im Mittelpunkt der Initiative steht, sei man jedoch nicht unbedingt auf offene Türen gestoßen. Dabei wolle man das Umweltbewusstsein der Bevölkerung schärfen, so Hetzel weiter.

Auch das Wissen und die Erfahrungen verschiedener Altersgruppen spiele dabei eine Rolle: „,Fridays for Future‘ hat erreicht, dass die Leute über den Klimawandel nachdenken, aber jetzt müsste man tatsächlich auch etwas tun“. Dieses Tun müsse in der Folge zum Selbstläufer werden, sagt „Fridays for Future“-Vertreterin Maya Brunner.

Bei alldem habe man nicht nur Umwelt und Klima im Sinn, sondern, sozusagen als positiven Nebeneffekt, auch das soziale Leben: „Man kommt über solche Aktionen mehr miteinander ins Gespräch“, sagt Anke Hofmann, die als Beispiel sogenannte „Transition Towns“ vor allem in Großbritannien nennt, in denen man den CO2-Abdruck senken will; im Nachhinein gefalle den Einwohnern jedoch am besten, dass sie so ihre Nachbarn besser kennengelernt hätten.

Ein geplanter öffentlicher Info-Termin findet wegen Corona vorerst nicht statt; wer sich dennoch informieren will, erreicht die Gruppe mit einer E-Mail an ProjektKlimaRegion@gmx.de.