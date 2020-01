Nichts-Tag am 16. Januar: Kann man eigentlich auch an „nichts“ denken?

Anzeige

Für wahrscheinlich jeden einzelnen Tag des Kalenderjahrs gibt es einen Gedenk- oder Feieranlass. Das reicht bis hin zu Kuriositäten wie dem Welt-Cello-Tag oder dem Tag der verlorenen Socke. Dem setzt man in den USA immer am 16. Januar den „Nichts-Tag“ entgegen: einfach einmal keinen bestimmten Anlass feiern, nichts tun – oder sogar nichts denken. Aber geht das überhaupt? Redakteurin Stefanie Prinz hat darüber mit Lama Jigme Rinpoche gesprochen, dem zuständigen hohen Lehrer des Buddhistischen Zentrums Bodhi Path in Renchen-Ulm. Bei der Übersetzung im Gespräch half Sabine Teuber.

Im Zentrum werden öffentliche Meditationen angeboten, das heißt: sitzen, atmen und eben an nichts denken – so zumindest der landläufige Mythos. Ist es überhaupt möglich, nichts zu denken?

Lama Jigme Rinpoche: Nein. Das Ziel von Meditation ist viel mehr, dass man bewusster mitbekommt, was man eigentlich denkt, und dass man präsenter und weniger abgelenkt ist, als wir es normalerweise sind. Im Buddhismus geht es darum, einen klaren Geist zu entwickeln – Meditation hilft dabei, dieses Ziel zu erreichen.

Wie funktioniert das?

Lama Jigme Rinpoche: Da gibt es verschiedene Methoden. Meistens fokussiert man sich auf eine bestimmte Sache, das kann ein Objekt sein, das man anschaut, ein Klang oder der eigene Atem. Indem man übt, sich auf diese Sache zu konzentrieren, wird man immer weniger von anderen Dingen abgelenkt, und der Geist wird ruhiger.

Und was macht das mit mir?

Lama Jigme Rinpoche: Mit einem klareren Geist kann man ein tieferes Verständnis von Dingen bekommen, man kann besser hören und zuhören, besser denken. Ein Beispiel, was man mit Meditation erreichen kann: In den USA gibt es einen Arzt, der seinen Patienten Meditation beigebracht hat. Dabei stellte er fest, dass sie nicht mehr so sehr unter ihren Krankheiten und ihren Schmerzen litten: Sie konnten besser damit umgehen. Zuerst dachten die Menschen, das Meditieren hätte die Krankheiten geheilt, aber das ist nicht der Punkt: Die Menschen erlebten dadurch weniger Ablenkung, weniger Emotionen, alles war insgesamt ruhiger und entspannter – und das war, was ihnen half. Wenn im eigenen Geist mehr Frieden entsteht, lässt man sich außerdem weniger von Ärger stören. Man bekommt einen anderen Blick auf Menschen: Das Zusammenleben wird harmonischer, weil man nicht nur auf die Fehler der Anderen fokussiert ist, sondern mehr auch ihre Qualitäten sieht.

Was hindert uns daran, einfach im Alltag so zu denken?

Lama Jigme Rinpoche: Wir bekommen so viele Informationen und Reize, mit denen wir umgehen müssen. Vor 40 Jahren waren wir noch ruhiger im Geist als heute, selbst vor 20 Jahren. Für die Menschen ist es heute zur Gewohnheit geworden, immer geschäftig zu sein.

Gleichzeitig scheint es einen entgegengesetzten Trend zu geben: Schaut man zum Beispiel in eine Buchhandlung, findet man inzwischen oft ganze Regale voller Bücher zu Themen wie Achtsamkeit und Entspannung.

Lama Jigme Rinpoche: Das eine ergibt sich aus dem anderen. Wenn alles zu viel ist, dann sucht man eine Methode, um davon wieder herunterzukommen. Automatisch gibt es dann solche Angebote.

Wie kann nun ein „Neuling“ damit anfangen, mehr Ruhe in seine Gedanken zu bringen?

Lama Jigme Rinpoche: Letztendlich ist es eine Übungssache. Natürlich ist es gut, wenn man am Anfang eine Einführung bekommt, worauf es ankommt und wie Meditation funktioniert. Es ist gut, wenn man das auf die richtige Weise beigebracht bekommt, damit man es dann auf die richtige Weise üben kann.

Das könnte auch hilfreich für Menschen sein, die einen sehr stressigen Alltag haben.

Lama Jigme Rinpoche: Das kann ein bisschen helfen, aber es wird sich nicht sofort alles ändern. Ausprobieren kann es jeder, den es interessiert, und dann ist es die regelmäßige Übung, die langsam zu besseren Ergebnissen führt.

Zurück zu den kuriosen Jahrestagen: Wie könnte man aus Ihrer Sicht den „Nichts-Tag“ standesgemäß verbringen?

Lama Jigme Rinpoche: Wer möchte, kann einfach entspannen.

Im Buddhistischen Zentrum werden mittwochs und donnerstags jeweils um 20 Uhr „Stille Meditationen“ angeboten, Einführungen für Anfänger gibt es mittwochs um 19.30 Uhr. Die Angebote sind kostenlos und offen für alle. Mehr Infos: www.bodhi-path-ulm.de.