Ortenaukreis gibt Entwarnung: Kaum PFC in Achern und Rheinau gefunden

Die Untersuchungen des Ortenaukreises auf Ackerflächen der Gemarkungen Achern und Rheinau sind abgeschlossen. Laut Landratsamt wurden allenfalls geringe Verunreinigungen mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) aus Papierschlamm-Kompost-Gemischen gefunden.

Solche Gemische hatten Landwirte von 1999 bis 2008 zur Düngung auf landwirtschaftlichen Flächen im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden ausgebracht.

„Ein Datenabgleich mit dem Landratsamt Rastatt Ende Mai 2019 zeigte, dass Landwirte aus dem dortigen Zuständigkeitsbereich im betreffenden Zeitraum auch Ackerflächen im Ortenaukreis bewirtschaftet haben“, so Bernhard Vetter, Leiter des Amts für Wasserwirtschaft und Bodenschutz im Landratsamt Ortenaukreis.

Trinkwasser in der Ortenau ist seit Jahren PFC-unauffällig

Deshalb sei nicht auszuschließen gewesen, dass Papierschlamm-Kompost-Gemische aus dem Raum Rastatt auch auf Ackerflächen im Ortenaukreis aufgebracht wurden. Trinkwasseruntersuchungen ab dem Jahr Jahren 2014 hätten jedoch keine Hinweise auf PFC-Belastungen im Ortenaukreis ergeben.

„Um aber auch ein minimales Risiko auszuschließen, hat der Ortenaukreis nach den Hinweisen aus Rastatt als vorbeugende Maßnahme zum Verbraucherschutz ein umfassendes Untersuchungsprogramm gestartet und vertiefte Grund-, Trinkwasser-, Boden- und Pflanzenuntersuchungen vorgenommen“, erklärt Vetter.

22 in Frage kommende Ackerflächen mit einer Gesamtfläche von 29 Hektar seien ermittelt und die Böden dieser Flächen umfassend untersucht worden.

Pflanzen von Ackerflächen rund um Achern sind PFC-frei

„Daneben haben wir Nutzpflanzen untersuchen lassen, die erfahrungsgemäß leicht PFC aus verunreinigten Böden aufnehmen können und die auch für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Konkret waren das acht Ackerflächen, auf denen Weizen und Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, angebaut waren“, erläutert der Amtsleiter.

Ich freue ich mich sehr, dass wir für die Ackerflächen im Ortenaukreis Entwarnung geben können. Nikolas Stoermer, Erster Landesbeamter

Zusätzlich sei das oberflächennahe Grundwasser sowie das in den umliegenden Wasserschutzgebieten zu Trinkwasserzwecken genutzte Grundwasser auf PFC beprobt und analysiert worden.

„Nachdem der Abschlussbericht nun vorliegt, freue ich mich sehr, dass wir für die Ackerflächen im Ortenaukreis Entwarnung geben können“, sagt der Erste Landesbeamte und zuständige Dezernent Nikolas Stoermer.

Vorernte-Monitoring wird auch im Ortenaukreis eingeführt

„Die Laboruntersuchungen ergaben keine messbaren PFC-Gehalte in Trinkwasser und Pflanzen und nur äußerst geringe in Grundwasser und Böden weniger Flächen“, so Stoermer.

„Aus Vorsorgegründen wird auf 5,8 Hektar der Ackerflächen ein Vorernte-Monitoring durchgeführt, wenn dort sensible Nutzpflanzenkulturen angebaut werden“, erklärt der Erste Landesbeamte.

Die Untersuchungsergebnisse laut Landratsamt im Detail

Pflanzenproben: Bei der Untersuchung von acht ausgewählten Pflanzenproben ergaben sich keine Hinweise auf eine PFC-Verunreinigung der angebauten Nutzpflanzen. Daher bestanden keine Bedenken gegen den Verkauf des Erntegutes.

Bodenproben: Auf den 22 Ackerflächen wurden insgesamt 96 Bodenproben entnommen. Bei zehn Ackerflächen mit einer Gesamtgröße von 7,2 Hektar wurden keine PFC nachgewiesen. Bei sechs weiteren Ackerflächen wurden auf 9,3 Hektar PFC in geringen Spuren nachgewiesen. Bei drei Ackerflächen waren auf 6,3 Hektar PFC nachweisbar, jedoch unterhalb des geltenden Beurteilungswertes. Für diese Ackerflächen ist kein weiterer Handlungsbedarf gegeben.

Bei den drei verbleibenden Ackerflächen mit einer Gesamtgröße von 5,8 Hektar wurden PFC-Gehalte knapp über dem Beurteilungswert nachgewiesen. Auf diesen Ackerflächen wurde eine weitergehende Gefährdungsabschätzung mit Grundwasseruntersuchungen durchgeführt. Auf diesen Ackerflächen wird, sofern Nutzpflanzen für Lebensmittelzwecke angebaut werden, aus Vorsorgegründen ein Vorernte-Monitoring durchgeführt.

Untersuchung des oberflächennahen Grundwassers: Dazu wurden auf den drei betroffenen Ackerflächen Grundwassermessstellen errichtet und beprobt. Die Proben wurden dabei im oberflächennahen Grundwasser entnommen, um eine Verlagerung von PFC aus dem Boden ins Grundwasser überprüfen zu können. Bei einer Ackerfläche waren keine PFC im Grundwasser messbar, bei zwei Flächen wurden PFC in Spuren nachgewiesen. In keiner der Grundwasserproben wurde der Beurteilungswert für PFC überschritten. Damit ist eine Gefährdung des Grundwassers im Bereich der Untersuchungsflächen nicht zu befürchten.

Untersuchung von Grundwasser für Trinkwasserzwecke: Im weiteren Umfeld der oben aufgeführten 22 Ackerflächen befinden sich neun Wasserschutzgebiete. Je Wasserschutzgebiet wurde ein Brunnen beprobt. Das Grundwasser, das dort zu Trinkwasserzwecken genutzt wird, wurde ebenfalls auf PFC untersucht. Da bei der Untersuchung keine PFC festgestellt wurden, sind hier keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Eine Gefährdung des zu Trinkwasserzwecken genutzten Grundwassers liegt nicht vor.

