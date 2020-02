Parkplatzsuche in Achern: Vom „Leidsystem“ zum Leitsystem

Anzeige

Es geht um eine Investition von immerhin 1,2 Millionen Euro: In Achern soll ein dynamisches Parkleitsystem Autofahren die Suche nach einem freien Parkplatz erleichtern. Oberbürgermeister Klaus Muttach hofft auf eine Reduzierung des Park-Such-Verkehrs, was sich wiederum positiv auf die Gesamtbelastung durch den Verkehr in der Innenstadt auswirken könnte.

Bisher schon zeigen Schilder in Achern, wo Parkplätze zu finden sind. Das Konzept jedoch ist in die Jahre gekommen und wird von vielen Autofahrern eher als „Leidsystem“ statt Leitsystem empfunden.

Konzept für zwölf Parkplatzanlagen

Bis die elektronische Variante steht, ist freilich noch Warten angesagt. Zunächst muss ein Konzept ausgearbeitet werden. Bislang geht man im Rathaus davon aus, dass bis zu zwölf Parkplatzanlagen im Stadtgebiet in das System einbezogen werden, darunter die Stellflächen auf dem Adlerplatz, bei der Realschule sowie in der Tiefgarage unter dem Marktplatz. Ebenfalls einbezogen werden könnte der bislang lediglich provisorisch angelegte Parkplatz in der Rosenstraße auf dem einstigen Schütze-Gelände. Dieser soll, wie kürzlich vom Gemeinderat beschlossen, für 400.000 Euro zu einem „richtigen“ Parkplatz ausgebaut werden. Wie in diesem Fall, müssten auch die anderen Stellplatzanlagen technisch so aufgerüstet werden, dann man sie an das digitale Leitsystem „anschließen“ kann.

Freie Parkplätze werden angezeigt

Dem Autofahrer zeigt das Leitsystem auf großen Tafeln an, wo es wie viele freie Stellplätze gibt. Wie viele Anzeigetafeln aufgebaut werden, steht noch nicht fest, ebenso gibt es noch keine Standorte dafür. „Das schließt nicht aus, dass verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Gebührenregelungen bestehen“, so Muttach auf Anfrage des „Acher- und Bühler Boten“. „Sicherlich werden die Gebühren am Adlerplatz höher sein als auf dem Parkplatz in der Rosenstraße.“

„Digitales“ Parken möglich?

Es sei, so Muttach, Sache des Gemeinderats, eine Entscheidung über ein Parkraumbewirtschaftungskonzept herbeizuführen. Dabei gehe es dann um Themen wie die Höhe der Gebühren, die Einführung einer „Brötchentaste“ oder die Möglichkeiten einer digitalen Begleichung der Parkgebühren.

Startklar erst 2023

Spätestens zum Beginn des Jahres 2023 soll das dynamische Parkleitsystem startklar sein. Geht es nach dem Willen des Oberbürgermeisters, soll das Konzept bereits Ende 2021 stehen, die Planungsarbeiten und die vorbereitenden Bauarbeiten sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein.