Peta bietet Seebach 500 vegane Würstchen an

Wird das Seebacher Schlachtfest zum „Veggie-Fest“? Nicht, wenn es nach dem Heimat- und Verkehrsverein geht. Anlässlich dessen Veranstaltung am Sonntag in Vollmers Mühle hat sich jetzt Peta Deutschland eingeschaltet: Statt Schlachtplatte und Kasseler soll es 500 vegane Würstchen geben.

Die will die Tierrechtsorganisation den Seebachern spendieren, sollte der Verein künftig stattdessen ein Fest ganz ohne tierische Produkte unter dem Motto „Tiere achten statt schlachten“ feiern. Darüber hinaus will Peta „zahlreiche tierfreundliche vegane Rezeptvorschläge“ beisteuern, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Heimatverein fühlt sich bedrängt

„Unmöglich“ findet Reinhard Schmälzle als Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins diesen Vorschlag. Die Organisation solle ein solches Fest eher selbst ausrichten, anstatt „andere so zu bedrängen“. Darüber hinaus gehöre das Schlachtfest zur hiesigen Kultur dazu. Feste dieser Art gebe es in der kalten Jahreszeit viele, deshalb müsse die Organisation eigentlich auch alle ansprechen, so Schmälzle weiter, der sich zudem fragt, wie gesund die Inhaltsstoffe veganer Würstchen eigentlich seien. Außerdem: „Wie soll so ein Verein die Dinge auf unserem Planeten regeln?“

Peta fordert pflanzliche Fest-Verpflegung

Peta dagegen vertritt die Ansicht, dass Tiere nicht dazu da seien, „für die menschliche Ernährung ausgebeutet zu werden“, heißt es weiter. „Wurst muss nicht aus Tieren sein“, sagt Pressereferentin Katharina Wicke. „Mit dem neuen tierleidfreien, rein pflanzlichen Verpflegungskonzept könnten die Bürger aus Seebach ein klares Zeichen für einen Wertewandel hin zu mehr Mitgefühl für alle Tiere setzen, denn Tradition rechtfertigt niemals Tierquälerei.“ Ein Fest mit einer großen Vielfalt pflanzlicher Köstlichkeiten sei zudem nachhaltig und umweltfreundlich, so die Pressemitteilung weiter.

Verweis aus Welternährungsorganisation

Einem Bericht der Welternährungsorganisation von 2006 zufolge gelte die Tierwirtschaft als Hauptverursacherin der Umweltprobleme dieser Zeit. Das UN-Umweltprogramm 2010 bestätige, dass ein globaler Wandel hin zu einer veganen Ernährung notwendig sei, um den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels entgegenzutreten, schreibt Peta weiter. Auch das deutsche Landwirtschaftsministerium stelle dar, dass eine pflanzliche Ernährung mehr als 40 Prozent der Treibhausgasemissionen einsparen könne.