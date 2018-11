Einbruchserie in Achern

In Achern sind Einbrecher am Donnerstag gleich dreimal aktiv gewesen: Wie die Polizei Offenburg meldet, versuchten unbekannte Täter, in ein Anwesen in der Acherner Rosenstraße einzubrechen. Im Brachfeld wurde in zwei Wohnungen eingebrochen.

In der Acherner Rosenstraße wollten die Einbrecher die Terrassentür aufhebeln. Als dies nicht gelang, warfen sie mit einem derzeit nicht bekannten Gegenstand die Glasscheiben der Tür ein. Das verursachte so einen Lärm, dass ein Nachbar auf das Treiben aufmerksam wurde. Die Einbrecher flohen ohne Diebesgut. Eine weitere Nachbarin hörte gegen 19.45 Uhr einen lauten Knall, der möglicherweise durch das gewaltsamen Öffnen der Tür entstanden sein könnte, heißt es von der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.