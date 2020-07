Prozess um sechsfachen Mord in Rot am See: Gericht hört Psychiater

Anzeige

Im Prozess um die Gewalttat in Rot am See mit sechs Toten wird an diesem Mittwoch das Gutachten eines Psychiaters erwartet. Laut Staatsanwaltschaft liegt bei dem 27 Jahre alten Angeklagten möglicherweise eine paranoide Schizophrenie vor.

Der Deutsche soll bei einem Familientreffen am 24. Januar in der Gemeinde im Kreis Schwäbisch Hall seine Eltern, Halbgeschwister sowie Onkel und Tante heimtückisch erschossen haben. Zwei weitere Verwandte konnten sich schwer verletzt retten.

Dem Angeklagten wird Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Im Prozess sollen am Mittwoch auch andere Gutachter vernommen werden.

Mehr zum Thema: Mordprozess Rot am See: Angeklagter erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Mutter

Angeklagter gibt Hass auf Mutter als Grund für Morde in Rot am See an

Der 27-Jährige hatte bereits beim Prozessauftakt Ende Juni gestanden, seine Familienmitglieder erschossen zu haben. Er sprach selbst von Mord. Der 27-Jährige zeichnete ein düsteres Bild seines Lebens – es ging auch um Demütigung und ein schwer gestörtes Verhältnis zur Mutter.

Die habe ihn verspottet, misshandelt und mit weiblichen Hormonen vergiftet, weil sie sich ein Mädchen gewünscht habe, so lautet seine Version der Geschichte. „Meine Mutter hat für mich mein Leben zerstört“, erklärte er.

Bild der Mutter widerspricht Erfahrungen am Ortenau Klinikum in Achern

Ein ganz anderes Bild der 56-Jährigen hatte Christian Keller, Geschäftsführer des Ortenau Klinikums, kurz nach der Tat im Januar gezeichnet. Er zeigte sich „tief bestürzt über den Tod unserer beliebten und geschätzten Mitarbeiterin“.

Das Opfer wohnte in Lahr und arbeitete schon seit vielen Jahren in leitender Funktion am Acherner Klinikum. Sie galt als kompetent, liebevoll und fürsorglich. „Sie war sowohl bei den Patienten als auch bei den Mitarbeitern sehr beliebt“, sagte die Personalratsvorsitzende Franziska Müller.

Getötete Halbschwester war sehr beliebt an Schule in Sasbach

Nach Angaben des 27-Jährigen musste seine Halbschwester sterben, weil sie von der angeblichen Vergiftung gewusst habe.

Auch hier widerspricht sich die Schilderung des Angeklagten mit den Erfahrungen der Menschen in der Region. Denn die Halbschwester war Lehrerin der Integrativen Montessori-Schule in Sasbach. „Wir sind tief erschüttert über den Tod unserer Kollegin und Lehrerin. Wir können es noch nicht begreifen“, hatte Katja Markewitz im Januar im Auftrag der Schulleitung gesagt.

Die getötete Lehrerin sei sowohl als Kollegin als auch als Lehrerin sehr beliebt gewesen. Insgesamt sollen drei der sechs Opfer in Lahr gewohnt haben. Auch der Tatverdächtige soll eine Zeit lang in der Ortenau gewohnt haben.

dpa/BNN