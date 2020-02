Rechtsanwalt aus Achern verlieh der Fluglinie Condor Flügel

Anzeige

Das Telefon klingelte am 22. September 2019 um 9.20 Uhr, als Detlef Specovius mit seiner Mutter den Gottesdienst in der Kirche in Achern besuchen wollte. Der Anrufer aus Frankfurt hatte einen wahrlich nicht alltäglichen Job für den Acherner Juristen: Es ging um den in Turbulenzen geratenen Ferienflieger Condor. Specovius sagte zu – und stieg als vorübergehender Geschäftsführer in das Luftfahrtunternehmen ein.

Das Telefongespräch vom September vergangenen Jahres hat sich für alle Seiten gelohnt. Der Condor blieb in der Luft und wird mit der Übernahme durch die Polnish Aviation Group (PGL) nun zu einem der führenden europäischen Luftfahrtkonzerne mit jährlich 20 Millionen Fluggästen. 93 Prozent der 4.900 Mitarbeiter behalten ihren Job und, ganz nebenbei, auch der Steuerzahler kann zufrieden sein: „Der von der Bundesregierung und dem Land Hessen gewährte Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro wird vollständig zurückgezahlt“, zieht Detlef Specovius nicht ohne Stolz Bilanz.

Auch bei FlowTex im Einsatz

Der 59-jährige Rechtsanwalt arbeitet seit 1992 für die Acherner Kanzlei Schultze & Braun, die in diesem Jahr ihr 45-jähriges Bestehen feiert. So kam es, dass das gesamte Condor-Verfahren gewissermaßen von Achern aus mitgesteuert wurde. Warum gerade Schultze & Braun, warum gerade Achern? „Da spielen das Netzwerk, die Erfahrung und der Bekanntheitsgrad eine Rolle“, plaudert Specovius aus dem Nähkästchen.

Und Erfahrungen hat der Sanierungsexperte in großer Zahl: Die machte er unter anderem beim „FlowTex“-Skandal sowie bei vielen Restrukturierungsverfahren. Sein Name ist unter anderem verbunden mit der Modehauskette SinnLeffers, dem Autospezialisten A.T.U., der SaarGummi, der Airline „Germania“ oder der Overlack-Gruppe (heute OQEMA).

Mit Condor-Notfallpäckchen ins Hotel

Der sonntägliche „Condor-Anruf“ hat für Specovius jedenfalls viel Arbeit mit sich gebracht. Statt in die Kirche führte ihn sein Weg in sein Haus nach Ottenhöfen. Er nahm sich noch Zeit für ein gemeinsames Essen mit seiner Frau im „Pflug“ und startete dann nach Frankfurt. Dass er an diesem Sonntag nicht mehr nach Hause kam, war so nicht geplant: „Ich bin mit einem Notfallpäckchen von Condor – Socken und Zahnbürste – ins Hotel gezogen. Am nächsten Tag habe ich mir meinen Koffer per Taxi bringen lassen.“

Flugbetrieb aufrecht erhalten

Was dann folgte, waren „aufregende Wochen“. Termine und Sitzungen, regelmäßig von früh bis nach Mitternacht: „Da kommen Sie voller Adrenalin ins Hotel – und dann helfen Ihnen auch zwei Bier nicht gleich beim Einschlafen“. Oder Abstimmungsgespräche mit Partnern in anderen Zeitzonen – alles musste schnell gehen, um den Flugbetrieb trotz der Turbulenzen des insolventen Mutterkonzerns Thomas Cook störungsfrei aufrecht zu erhalten.

Vom guten Ruf profitiert

„Condor sollte am Markt bleiben“, war das erklärte Ziel von Detlef Specovius. Dabei profitierte man von dem guten Ruf des 1955 als „Deutsche Flugdienst GmbH“ gegründeten Ferienfliegers, laut Specovius „Cash-Cow“ von Thomas Cook, die bis auf das Jahr 2016 immer Gewinne gemacht hatte. „Das Problem war die Mithaftung von Condor bei Thomas Cook“.

Es hat viel Spaß gemacht

Dass der Acherner zusammen mit einem großen Stab von Experten den Condor sicher unter die Fittiche der Mutter der polnischen Fluggesellschaft LOT führen konnte, nimmt Specovius im Übrigen als Beweis für das Leistungsvermögen des sogenannten Schutzschirmverfahrens. „Die Zeit war extrem intensiv, hat aber auch viel Spaß gemacht“, sagt Detlef Specovius und verweist auf das „enorme Engagement“ der Condor-Beschäftigten, die sich in hohem Maße mit ihrem Unternehmen identifiziert hätten.

Entscheidungsfreude und Mut zum Risiko nötig

Was braucht ein Sanierungsexperte wie Specovius zum Erfolg? „Eine gesunde Portion Pragmatismus“, lautet die Antwort, „aber auch Entscheidungsfreude und Mut zum Risiko.“ Im Rückblick könne es durchaus sein, dass manche Entscheidungen anders besser gewesen wären. „Aber das Schlimmste ist, wenn Sie nicht entscheiden.“

Auf Kündigungen weitgehend verzichtet

Dass die Tätigkeit als Spezialist für Restrukturierungen durchaus auch seine schwierigen Seiten hat, das weiß auch Detlef Specovius: „Natürlich geht es mir nahe, wenn ich um Entlassungen nicht herumkomme. Das macht man nicht leichtfertig. Da schlafe auch ich nicht gut.“ Wenn immer möglich, empfiehlt er Kündigungen persönlich zu überbringen: „Die Betroffenen sollen wissen, dass man sie als Mensch achtet.“

Bei Condor konnte man auf Kündigungen weitgehend verzichten. Ob das bei seinem nächsten Auftrag auch so sein wird, weiß Detlef Specovius noch nicht: „Aber ich bin optimistisch.“ Es geht um einen Autozulieferer in Bayern: „Ein bodenständiges Unternehmen mit 700 Mitarbeitern.“

Wechsel in den Schwarzwald nicht bereut

Detlef Specovius hatte sich 1992 auf eine Chiffre-Anzeige beworben, in der eine Stelle „in einer badischen Kleinstadt“ in „reizvoller ländlicher Umgebung“ ausgeschrieben war. Der, wie er augenzwinkend erklärt, aus „Schalke bei Gelsenkirchen“ stammende Jurist hat den Wechsel an den Rand des Schwarzwalds nicht bereut – und würde auch einem möglichen Lockruf des Condors nicht folgen.

Achern als idealer Standort

Der Standort Achern ist für ihn ideal: „Die Autobahn und der nächste ICE-Halt liegen nah, ebenso ein Flughafen.“ Und in seiner knappen Freizeit genießt Specovius die Natur beim Spaziergang mit der Familie und dem Hund oder beim Joggen. Er freut sich aber auch auf ein gutes Buch oder ein Musical in Baden-Baden. Über die närrischen Tage gönnt er sich sogar eine Woche Urlaub mit seiner Frau. Die Reise führt nach Teneriffa – mit Condor natürlich.

Stichwort: Schultze & Braun

Dass das Condor-Schutzschirmverfahren ausgerechnet von Achern aus maßgeblich begleitet wurde, ist kein Zufall. Die Kanzlei Schultze & Braun in der Eisenbahnstraße gilt in Deutschland als führender Dienstleister für Insolvenzverwaltung und Beratung im Sanierungs- und Insolvenzrecht.

Mit knapp 700 Mitarbeitern an mehr als 40 Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland – in Straßburg, Paris, London und Bologna – unterstützt Schultze & Braun Unternehmen vor Ort, bundesweit und international in allen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Der interdisziplinäre Ansatz gilt als Schlüssel für den Erfolg von Schultze & Braun. Im Jahr 1975 gründete der Jurist Eberhard Braun zusammen mit dem Steuerberater Wolfgang Schultze die erste interdisziplinäre Sozietät von Rechtsanwälten und Steuerberatern in Deutschland mit damals 20 Mitarbeitern. Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Wirtschaftsjuristen und Kaufleute arbeiten heute Hand in Hand in Teams zusammen, um Mandanten mit einer ganzheitlichen und fachübergreifenden Beratung die jeweils bestmögliche Lösung liefern zu können.

Die Firmengeschichte ist gekennzeichnet von einer rasanten Entwicklung. Zwei Jahre nach der Gründung wurden 1977 die ersten überörtlichen Standorte ins Leben gerufen. 1992 gründete die Kanzlei in Dresden die erste Niederlassung in den neuen Bundeslängern. 1998 erfolgte die Fusion mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, von der man sich allerdings im Jahr 2003 wieder trennte. 2004 gab es deutschlandweit bereits 25 Standorte mit mehr als 500 Mitarbeitenden.

Schultze & Braun gehört eigenen Angaben zufolge zu den am meisten bestellten Insolvenzverwaltern in Deutschland und führt seit mehreren Jahren das Ranking der Insolvenzkanzleien im Bereich der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland an. Auch in Insolvenzverfahren großer Unternehmen im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität wurden Rechtsanwälte von Schultze & Braun als Insolvenzverwalter bestellt. Zu diesen Verfahren gehören unter anderem FlowTex, ein internationaler Betrugsfall mit über 1,2 Milliarden Euro Schaden sowie Phoenix Kapitaldienst, ein Betrugsfall mit 600 Millionen Euro Schaden und mehr als 30.000 Gläubigern. Weitere Verfahren waren Daewoo Germany, Frankfurter Rundschau, Fairchild Dornier, Rosenthal, Windreich, Lloyd Dynamowerke, zero, Wöhrl, Rohde und SAM Automotive.

Der Geschäftsbereich Restrukturierung beinhaltet die Sanierungs- und insolvenznahe Beratung. Hierzu zählen die Eigenverwaltung, das Schutzschirmverfahren und der Insolvenzplan. Unter den von Schultze & Braun betreute Eigenverwaltungen waren der Modeeinzelhändler SinnLeffers (2008), Meillerghp, ein Spezialist für personalisierte Kundenkommunikation, der KfZ-Dienstleister A.T.U. sowie die Textilveredelung Lindenfarb. mm