Pferd läuft in Renchen gegen Auto

Ein ausgebüxtes Pferd ist am Mittwochabend in Renchen mit einem Auto zusammengestoßen. Die Autofahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Das meldet die Polizei. Das Pferd wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt, es wurde laut Polizei in eine Tierklinik gebracht.

Das Pferd rannte gegen 22 Uhr aus seinem Stall in Renchen. Es rannte unmittelbar auf die Reiersbacher Straße, wo eine vorbeifahrende Fiat-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Die 34-Jährige wurd eleicht verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden, meldet die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ermitteln aktuell, wie das Pferd aus seiner Stallung ausbüxen konnte.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4012244