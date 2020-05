Rheinauer Jugendarbeit geht wegen Corona regelmäßig auf Sendung

Anzeige

Wenn die Rheinauer Jugend wegen des Coronavirus nicht in ihren städtischen Treff kann, dann kommt dieser eben zu den Jugendlichen nach Hause – und zwar per Instagram-Livestream aufs Smartphone.

Zweimal in der Woche, immer dienstags und donnerstags, wird aus dem Jugendtreff gesendet, „wo wir unter Einhaltung der Hygienerichtlinien ein kleines Studio eingerichtet haben“, erläutert Sven Weber-Sieb. Er bestückt den Instagram-Account „jugendarbeit_rheinau“ gemeinsam mit Stefan Wilczynski.

Wer live dabei sein will und selbst ein Profil auf der Plattform hat, „folgt“ der Jugendarbeit und wird dann für den Stream freigeschaltet, sodass man sich auch an der Sendung beteiligen kann. Mit einem Tag Vorlauf werden die Inhalte veröffentlicht. „Pünktlich um 15 Uhr am Sendetag geht die Sendung los, die Jugendlichen schalten sich rein und schreiben mit uns parallel im Chat. Dieser bietet die Möglichkeit, sich zu Themen zu äußern und Fragen zu stellen“, sagt Weber-Sieb.

Jugendarbeit geht zweimal pro Woche auf Sendung

Nach der Schließung des Jugendtreffs aufgrund des Coronavirus habe die Jugendarbeit nach Möglichkeiten für alternative Angebote gesucht, über die Kommunikation und Austausch im von den Jugendarbeitern begleiteten Rahmen anzubieten. Letztlich entschied man sich für die Ansprache über diese mediale Plattform, die viele Jugendlichen in ihrem Alltag begleite. Seit vier Wochen wird so nun zweimal wöchentlich gesendet.

„Seit der ersten Ausgabe genießt der Account der städtischen Jugendarbeit große Beliebtheit bei den regelmäßigen Besuchern und ermöglicht den Kontakt zu den Jugendlichen, die erstmals durch den Instagram-Account auf die Jugendarbeit aufmerksam geworden sind“, berichtet Sven Weber-Sieb. Und um was geht es? Um Themen, die die jungen „Follower“ vorschlagen oder um aktuelle Infos zur Tagessituation, die vorher mit der Stadtverwaltung abgestimmt wurden. Zum Beispiel neue Verordnungen und der Bußgeldkatalog oder die Wiederöffnung der Schulen.

Auch der Bürgermeister saß auf der Gästecouch

Dazu kommen Studiogäste, Spiele und Kreativideen. „Neben den informativen Inhalten versuchen wir, den Jugendlichen Angebote bereitzustellen, die sie von zu Hause aus nutzen können“, sagt Weber-Sieb und nennt als Beispiele Bastelanleitungen, Gewinnspiele und Kochanleitungen. „Wir greifen auch gerne Themen auf, die durch unsere Jugendlichen an uns herangetragen werden. So haben es die Rheinauer Jugendlichen geschafft, ihre eigene Idee umzusetzen, innerhalb von einem Wochenende mehr als 100 bemalte Steine entlang des Jugendtreffs abzulegen“.

Während des Livestreams können sich die Jugendlichen per Chat-Programm austauschen und im Anschluss auch mit den Jugendarbeitern telefonieren oder einen Beratungstermin ausmachen. Auf großes Interesse und Beteiligung seien besonders Themensendungen gestoßen wie eine Sendung aus dem Schulhaus noch vor der Öffnung oder ein Besuch des Bürgermeisters auf der Gästecouch, sagt Weber-Sieb.

Angebot soll auch nach Corona weiterlaufen

„Interessantes geschieht auch in den 24 Stunden danach, in denen die Sendung noch freigeschaltet ist: Viele, die die Sendung verpasst haben, schauen sich die Aufzeichnung an, was die Reichweite vergrößert“.

Ursprünglich war der Stream als Kontaktmöglichkeit während der Zeit der Corona-bedingten Schließung des Jugendtreffs gedacht – aufgrund der großen Resonanz ist geplant, das Angebot auch darüber hinaus fortzusetzen.