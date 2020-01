Einbrecher stehlen Tresor aus Sasbacher Rathaus

Anzeige

Eine unangenehme Überraschung haben die Sasbacher Rathausmitarbeiter erlebt, als sie am Donnerstagmorgen ihren Dienst antraten: Unbekannte waren in der Nacht dort über ein Dachfenster eingestiegen, hatten die Räume durchwühlt und einen mehr als 300 Kilogramm schweren Tresor aus den Amtsräumen nach draußen gewuchtet.

Dabei hinterließen die Täter teilweise erhebliche Schleifspuren und schwere Sachbeschädigungen an Büromöbeln und technischen Geräten, wie die Gemeinde Sasbach und das Polizeipräsidium Offenburg mitteilen. Es sei von einer geplanten Tat von mehreren Personen auszugehen.

Nach Polizeiangaben sollen sich die Unbekannten zwischen 21.20 Uhr am Mittwochabend und 7 Uhr am Donnerstagmorgen über das Rathausdach und von dort über ein Dachfenster im dritten Obergeschoss Zugang zu einem Großraumbüro verschafft haben. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und stießen dann wohl auf den Tresor, den sie mit dem Aufzug nach unten und durch den Haupteingang ins Freie schafften. Dort sei der Safe wohl mit einem Auto abtransportiert worden, vermutet die Polizei.

Verwaltung prüft fehlende Unterlagen

Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens lässt sich demnach noch nicht beziffern. Nach einem ersten Überblick sei festgestellt worden, dass die Auswirkungen auf die Bevölkerung nur gering seien, teilt die Gemeinde mit: Es fehlen nur wenige, personenbezogene Unterlagen.

Bürgermeister Gregor Bühler habe zwischenzeitlich die kommunale Datenschutzbeauftragte mit der Dokumentation fehlender Gegenstände und Unterlagen beauftragt. Zudem arbeite die gesamte Rathausverwaltung unter Hochdruck daran, betroffene Bürger gegebenenfalls zu informieren.

Sprechzeiten sind eingeschränkt

Nach der Tatortarbeit durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch und der Kriminaltechnik haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Auch das Sasbacher Haupt- und Ordnungsamt mit dem Sachgebiet der kommunalen Ortspolizeibehörde arbeiten eng mit der Polizei zusammen, so die Gemeinde weiter.

Die Sprechzeiten der Rathausämter sind bis auf die Öffnung des Bürgerbüros auch noch an diesem Freitag, 24. Januar, eingeschränkt. Gemeinde und Polizeipräsidium bitten die Bürger, Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nacht auf Donnerstag in der Nähe des Rathauses der Polizei mitzuteilen.

Zeugenhinweise:

Telefon: (07 81) 21-28 20