Seebachs Bürgermeister weist Leser-Kritik am Umgang mit der Natur zurück

„Ungeheuerlich“ findet Seebachs Bürgermeister Reinhard Schmälzle die Kritik von Leserbriefschreibern in dieser Zeitung an Projekten und Arbeiten im Höhengebiet (und auf Seebacher Gemarkung). 78 Prozent des 1.905 Hektar großen Gemeindegebiets seien von Wald bedeckt, 95 Prozent der gesamten Gemarkungsfläche seien Natur- oder Landschaftsschutzgebiet, dazu kommen noch Natura-Gebiete, sagt Schmälzle im Gespräch. „Und dann kommen Leute daher, gerade aus dem Rheintal, wo Flächen intensiver genutzt werden als bei uns, und kritisieren uns als Landschaftszerstörer.“

Damit bezieht sich der Rathauschef insbesondere auf eine Leserzuschrift, die auf einen Gemeinderatsbericht über einen Kreisverkehr am Parkplatz für das neue Nationalparkzentrum reagiert hatte. Das Geschehen im Schwarzwald habe „eigentlich mit Natur nichts mehr zu tun“, so der Schreiber, der darüber hinaus geäußert hatte: „Meiner Meinung nach gehören Leute, die die Natur so verschandeln, sofort Ihres Amtes enthoben“. Das will Schmälzle nicht auf sich sitzen lassen: „Unsere Nettobilanz seit 1996 ist positiv: Wir haben der Natur mehr Flächen zurückgegeben als wir von ihr genommen haben“.

Hornisgrinde: Gebäude und Fundamente zurückgebaut

So habe man vor allem auf der Hornisgrinde viel getan: Insgesamt 25 größere und kleinere Gebäude und Fundamente sowie Zäune aus der Militärzeit seien dort gemeinsam mit der Waldgenossenschaft und ehrenamtlichen Helfern zurückgebaut und die Flächen renaturiert worden, zum Teil auf dem offenen Grindengebiet, zum Teil auch versteckter im Wald. Beispielsweise sei ein Munitionsbunker abgebaut worden, an dessen Stelle sich heute eine Art See befindet.

„Nach der Militärnutzung hat es da oben elendig ausgesehen“, so Schmälzle. Das sei vielen Menschen heute nicht mehr präsent, sagt er und erzählt von einer Besucherin, die den Bau der neuen Grindehütte moniert habe: Sie komme seit Jahren auf die Hornisgrinde – und an dieser Stelle habe nie ein Gebäude gestanden. Davon, dass dort zuvor ein ehemaliges Hotel abgerissen worden war, sei sie nicht zu überzeugen gewesen. Auch nicht davon, dass die Gebäudesubstanz der Hütte um 40 Prozent geringer sei als bei dem alten Gebäude.

Schmälzle: Verkehrsprobleme auch in der Vergangenheit

Dass das Höhengebiet zu einem „Rummelplatz für geldbringende Touristen“, wie es im Leserbrief hieß, geworden sei, sieht der Bürgermeister im Umfeld begründet: Die Gemeinde habe sich hier eben gekümmert. „Warum fahren die Leute an den Mummelsee? Weil es da schön ist. Und hier ballt es sich dann – in den Seitenbereichen trifft man kaum Menschen.“ Die an schönen Tagen und vor allem am Wochenende wiederkehrenden Verkehrsprobleme habe es auch in der Vergangenheit schon gegeben: „Es gibt Bilder aus den 60er Jahren, auf denen alles genauso zugeparkt“, sagt Schmälzle.

Man kann nicht für alle Eventualitäten Parkflächen schaffen

Zwei neue Parkplätze sollen beim Mummelsee helfen, aber: „Man kann nicht für alle Eventualitäten Parkflächen schaffen“. Zwei Prozent der Schwarzwaldhochstraßenbesucher nutzten derzeit den öffentlichen Nahverkehr – 20 Prozent sei im Vergleich ein Spitzenwert, der nicht einmal in Städten erreicht werde, sagt der Bürgermeister. „Und selbst dann würde der Großteil der Menschen ja noch selbst fahren“. Der angesprochene Kreisverkehr am Ruhestein bedeute derweil eine Neuordnung des Parkbereichs und keine neue Schaffung von zusätzlicher Parkfläche.

Bauflächen entstanden an vorhandenen Straßen

Im Ortsgebiet selbst seien in der Vergangenheit immer mehr Ackerflächen aufgegeben und zu „Dauergrünland“ geworden. Hintergrund sei unter anderem das gefallene Branntweinmonopol, wodurch die Besitzer von Streubobstbeständen zunehmend unter Druck geraten seien. Als weiteres Beispiel für den Umgang Seebachs mit seiner Landschaft erläutert Schmälzle, dass die Gemeinde neue Baugebiete vor allem entwickelt habe, indem eher vorhandene Straßen „aufgefüllt“ als neue Straßen gebaut worden seien. Die Ortsteile Sommerseite und Grimmerswald seien derweil bebaubar geworden, indem man den Anteil an Landschaftsschutzflächen von 97 auf 93 Prozent der Gemarkung gesenkt habe – an steilen Hängen im Kernort wäre das auch so möglich gewesen, allerdings erheblich teurer, so Schmälzle: „Wir versuchen, ressourcenschonend für die Gemeinde zu planen“.