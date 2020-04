SG Steinbach/Kappelwindeck und TV Willstätt bleiben in der Dritten Liga

Anzeige

Aus und vorbei. Was sich längst abgezeichnet hat, ist nun eingetreten. Die Handball-Saison 2019/20 ist zu Ende, und zwar komplett von der Bundesliga bis in die untersten Ligen der Verbände und Bezirke. Das trifft auch viele Sportler in der Region.

„Es wird keine Verlierer geben“, sagte vor einiger Zeit Alexander Klinkner (Niederbühl), der Präsident des Südbadischen Handball-Verbands (SHV). Damit machte er deutlich, dass es im SHV-Bereich keine Absteiger geben würde. Gleiches gilt nun auch für die Bundesliga, die Zweite Bundesliga und die Dritte Liga.

Aus südbadischer Sicht profitieren von dieser Regelung der bis dato abstiegsgefährdete Zweitligist HSG Konstanz sowie die ebenfalls noch im Abstiegskampf verstrickten Männer des TV Willstätt und die Frauen der SG Steinbach/Kappelwindeck in der Dritten Liga.

Für Willstätt und Steinbach/Kappelwindeck bedeutet dies, dass beide Vereine in der nächsten Runde jeweils zum dritten Mal in Folge in der dritthöchsten deutschen Spielklasse um Punkte kämpfen. Arnold Manz, sportlicher Leiter der SG-Frauen, freut sich zwar, dass das vor der Saison ausgegebene Ziel erreicht wurde, es wäre ihm aber lieber gewesen, „wenn wir es auf sportlichem Weg geschafft hätten“.

Wir akzeptieren es jetzt so, wie es gekommen ist und nehmen den positiven Saisonausgang mit.

Arnold Manz, Sportlicher Leiter der SG Steinbach/Kappelwindeck

Dabei sah er seine Mannschaft auf einem guten Weg. „Wir standen zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs nicht auf einem Abstiegsplatz und haben zuletzt 5:3 Punkte gesammelt. Ich denke, wir können uns durchaus auf die Schulter klopfen, Luftsprünge machen wir aber sicherlich nicht. Wir akzeptieren es jetzt so, wie es gekommen ist und nehmen den positiven Saisonausgang mit“, sagt Manz.

Trainer Bauer verlässt SG Steinbach/Kappelwindeck

Angesichts der besonderen Umstände genießt Handball beim SG-Macher derzeit zwar nicht oberste Priorität, die Weichen für die nächste Runde müssen trotzdem bereits jetzt gestellt werden. Ganz oben auf der Liste stand die Suche nach einem Nachfolger für Trainer Kevin Bauer, der sein Engagement bei der SG beendet hat.

Letztlich entschieden sich die Verantwortlichen für eine vereinsinterne Lösung. Manz wird bei seiner Arbeit mit dem Drittligateam von Ralf Kotz, Coach der zweiten Garnitur, unterstützt. Dritter Mann im Boot ist Fabian Heidenreich, der zusammen mit Manz die Bundesliga-A-Mädchen betreut.

Nicht nur die SG Steinbach/Kappelwindeck hat Klarheit über die künftige Ligazugehörigkeit, auch die Zusammensetzung der SHV-Klassen steht laut Präsident Klinkner fest und wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. Bis vor Kurzem war der Landesliga-Tabellenführer TV Baden-Baden II ein Wackelkandidat. Mittlerweile hat sich die Reserve des Oberligisten dafür ausgesprochen, das Aufstiegsrecht in die Südbadenliga wahrzunehmen.