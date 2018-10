Anzeige

In unserer neuen Rubrik „Top Ten“ präsentieren wir jeden Dienstag eine Liste mit zehn ausgewählten Orten, Dingen, Empfehlungen oder Herzensangelegenheiten aus der Region. In dieser Folge dreht sich alles ums Einkaufen. Die BNN haben die zehn (unserer Meinung nach) besten Shopping-Adressen aufgelistet. Die Reihenfolge enthält dabei keine Wertung.

Shopping-Adressen: 1. Waldstraße in Karlsruhe

Boutiquen, Geschäfte für Inneneinrichtung und Kunst: In der Waldstraße in Karlsruhe gibt es zahlreiche Geschäfte mit einem ausgewählten, zum Teil exquisiten Sortiment. Das passt zwar nicht immer in den kleinen Geldbeutel. Zum Stöbern nach etwas Besonderem bietet sich die Szene-Straße aber an.

Shopping-Adressen: 2. Innenstadt in Baden-Baden

Flanieren lässt es sich besonders schön in Baden-Baden: Entlang der Lange Straße reihen sich die Gelegenheiten zum Shopping. Geschäfte verschiedener Preisklassen sind auf der Einkaufsmeile zu finden – mit Blick auf den Schwarzwald. Auch die Lichtentaler Straße eignet sich für einen Besuch.

Von Hermès bis Escada: Wer es luxuriös mag, ist in der Sophienstraße in Baden-Baden an der richtigen Adresse. Stores internationaler Marken, edle Boutiquen und Juweliere wechseln sich ab.

Shopping-Adressen: 3. „The Style Outlets“ in Roppenheim

Im Nord-Elsass, nur eine kurze Autofahrt von Baden-Baden entfernt, liegen „The Style Outlets“. Die Shopping-Adresse in Roppenheim bietet Einkäufern jede Menge Markenware zu reduzierten Preisen. Dorthin gibt es sogar einen kostenlosen Shuttle-Bus.

Shopping-Adressen: 4. Dillsteiner Straße in Pforzheim

Von französischer Feinkost zur Parfümerie und Schuhgeschäften: Die Dillsteiner Straße ist eine der Vorzeige-Adressen in der Goldstadt Pforzheim – ideal für eine Einkaufstour. Während des Shoppings lohnt sich auch ein Abstecher in eines der kleinen gemütlichen Cafés.

Shopping-Adressen: 5. Altstadt in Ettlingen

Der Einkaufsbummel in Ettlingen ähnelt eher einem gemütlichen Spaziergang durch die idyllische Altstadt. Inhabergeführte Bekleidungs-, Schuh- und Dekogeschäfte sind rund um den Marktplatz zu finden. Dazwischen locken Cafés und Restaurants zur Pause.

Shopping-Adressen: 6. Ettlinger Tor in Karlsruhe

Alles unter einem Dach finden Einkäufer im Ettlinger Tor Karlsruhe. Geshoppt werden kann hier auf drei Etagen in rund 130 Geschäften. Tipp: Für ein bisschen frische Luft zwischen dem Einkaufsbummel einfach auf den Friedrichsplatz setzen.

Shopping-Adressen: 7. Innenstadt in Rastatt

Bummeln durch die Barockstadt: Rund um das Residenzschloss in Rastatt ermöglichen kleine Geschäfte eine entspannte Einkaufstour. Von der Kaiserstraße über den Marktplatz bis hin zur Schloss Galerie kann flaniert werden.

Shopping-Adressen: 8. Schmuckwelten in Pforzheim

Schmuck und Accessoires wohin das Auge reicht: In den Schmuckwelten in Pforzheim befindet sich eine Einkaufswelt, in der sich alles um Trendschmuck, luxuriöse Juwelen und Uhren dreht. Neben den Arkaden ist dort auch ein Blick hinter die Kulissen der Schmuckanfertigung sowie nebenan in die Sammlung der Mineralienwelt möglich.

Shopping-Adressen: 9. Hauptstraße in Achern

Nach Achern zu einem Spaziergang lockt nicht mehr nur die Natur rund um die Stadt. Ausgehend vom Adlerplatz zieht sich eine kleine Einkaufsmeile, mit vielen inhabergeführten Geschäften, Cafés, aber auch bekannten Namen.

Shopping-Adressen: 10. Schuhmeile in Hauenstein

Der Weg nach Hauenstein führt zwar raus aus dem BNN-Verbreitungsgebiet. Dort wartet dann aber auf Schuhliebhaber eine ganze Schuhmeile. In den Geschäften dreht sich alles um Tausende Paar Schuhe verschiedener Marken. Plus: Hauenstein ist sogar ein Kurort.

In der Region gibt es neben den gelisteten Adressen noch viele weitere attraktive Einkaufsmöglichkeiten: So eignen sich etwa auch Bruchsal, Bretten, Gaggenau, Bühl oder in Karlsruhe zum Beispiel die Postgalerie zum Einkaufsbummel.