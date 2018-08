Sieben Verletzte bei Horrorunfall auf der Autobahn 5

Anzeige

Sieben Menschen erlitten bei einem wahren Horrorunfall am späten Sonntagabend auf der Autobahn bei Renchen zum Teil schwere Verletzungen. Auslöser war nach ersten Berichten der Polizei ein unbeleuchtet auf der Fahrbahn stehendes Fahrzeug. Warm dieses da stand und wer der Fahrer war, war in der Nacht noch unklar. Die Wucht der Unfälle war so stark, dass von den Fahrzeuge teilweise nur völlig zerstörte Wracks übrig blieben. Die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Süden wurde gegen 6.20 Uhr aufgehoben, am morgen gab es auf der Autobahn noch sieben Kilometer Rückstau.

Fahrbahn über Stunden gesperrt

Die Autobahn musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang voll gesperrt werden, er kam zu massiven Rückstaus. An dem Unfall waren fünf Fahrzeuge beteiligt, nachdem die Polizei zunächst von einem Massenunfall mit zehn Autos ausgegangen war.

Für die Rettungsdienste in der nördlichen Ortenau gab es deshalb in der Nacht zum Montag einen Großeinsatz, viele Autofahrer standen stundenlang in dem gesperrten Abschnitt zwischen Achern und Appenweier und konnten erst nach und nach von der Fahrbahn ausgeleitet werden.

Unbeleuchtetes Fahrzeug auf linker Spur

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand ein Fahrzeug unbeleuchtet auf dem linken Fahrstreifen der in Richtung Süden führenden Autobahn. Es kam gegen 22.40 Uhr dann zunächst zu einem Auffahrunfall und zu mehreren Folgeunfällen. Dabei wurden drei Menschen schwer und vier Beteiligte leicht verletzt. Ersthelfer und Einsatzkräfte versorgten die Verletzten, die alle mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Kliniken eingeliefert wurden, wie die Polizei noch in der Nacht berichtete.

Autos entgegen der Fahrtrichtung ausgeeitet

Da sich das Trümmerfeld aus Fahrzeugteilen über eine längere Strecke auch auf die Nordfahrbahn der Autobahn erstreckte, war der komplette Abschnitt zunächst in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot auf der A5 im Einsatz ist, konnte nach kurzer Zeit die Fahrbahn Richtung Karlsruhe wieder freigeben und begann in den frühen Morgenstunden, die im Stau stehenden Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung zurück nach Achern auszuleiten.

Fahrer mit Hubschrauber gesucht

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen auf Hochtouren. Derzeit sucht die Polizei nach dem Fahrer des auf der linken Spur stehenden BMW. Bereits vor Mitternacht wurde deshalb ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der die Ermittler vom Autobahnpolizeirevier aus der Luft unterstützte. In der Nacht suchte die Rettungshundestaffel des DRK mit mehreren Hunden das umliegende Gelände ab.

Sperrung dauert an

Angaben zum Gesamtschaden können noch nicht gemacht werden. Die Sperrung der Autobahn ist inwsche aufgehoben, auf den Umleitungsstrecken läuft der Verkehr zäh