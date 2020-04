Singen kann positiv stimmen – gerade in schwierigen Zeiten

Anzeige

In Krisenzeiten kann die Stimme die Bevölkerung vereinen und trösten: Das sagen die Koordinatoren des „Welt-Tags der Stimme“, der jedes Jahr am 16. April auf die Bedeutung dieses besonderen „Organs“ hinweisen soll.

Darüber, welche Rolle der Stimme im vom Coronavirus geprägten Alltag zukommen kann, hat Redakteurin Stefanie Prinz mit Anja Bittner gesprochen: Die Sopranistin ist Gesangslehrerin der Musikschule Achern/Oberkirch sowie Konzertsängerin und hat unter anderem einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Freiburg.

Man sagt: Singen macht glücklich. Warum ist das so?

Anja Bittner: Singen regt den Körper in vielfältiger Weise an: Durch das veränderte und auch bewusstere Ein- und Ausatmen geht der Puls nach unten, eine gewisse Entspannung tritt ein, die Durchblutung und der Stoffwechsel werden angekurbelt, und die Konzentrationsfähigkeit wird erhöht. Wenn ich mich beim Singen – wenn ich zum Beispiel bewusst übe oder in eine Chorprobe gehe – dazu noch aktiv mit meiner Körperhaltung beschäftige, bringt das auch das ganze Herz-Kreislauf-System in Schwung. Das alles trägt sicherlich zum körperlichen Wohlbefinden bei.

Das spüren im Kleinen sicher auch die Menschen, die nicht ambitioniert, sondern „nur“ für sich selbst singen.

Bittner: Die Aspekte sind dann vielleicht nicht so deutlich ausgeprägt, aber trotzdem da: Wenn man aus voller Kehle unter der Dusche singt, regt man natürlich auch die Atmung an oder stellt sich eventuell automatisch ein bisschen gerader hin, weil die Töne so leichter herauskommen, auch wenn man das nicht professionell gelernt hat.

Viele Menschen sind wegen ihrer Sorgen rund um das Coronavirus gerade unter dauernder Anspannung. Können diese Effekte somit auch in der jetzigen Situation helfen?

Bittner: Singen kann positiv stimmen. Gerade in diesen Zeiten ist dieses Instrument, das uns allen gegeben ist, eine tolle Sache, die man sich jetzt zunutze machen kann. Es gibt auch online viele Ideen für neue Möglichkeiten zum Mitsingen oder zum Anhören. In der Musikschule zum Beispiel nehmen die Schüler die Online-Angebote gern an, auch wenn diese den „Live-Unterricht“ natürlich nicht ersetzen können. Man darf aber nicht verzagen und muss, so gut es geht, weitermachen. Vielen Menschen fehlt gerade das gemeinsame Musizieren, aber darauf werden wir wohl noch eine Zeit lang verzichten müssen.

Zu dem Thema passen auch die berühmt gewordenen Bilder von den Konzerten auf den Balkonen in Italien: Da sah man nur strahlende Gesichter.

Bittner: Man kann in diesen schwierigen Zeiten natürlich auch für sich allein singen, denn auch das kann sehr befreiend sein. Aber dieses Zusammenschließen auf den Balkonen hat wahrscheinlich auch mit dem jetzt fehlenden Gemeinschaftsgefühl zu tun. Viele Chöre halten inzwischen zum Beispiel ihre Proben über Online-Plattformen ab, obwohl das technisch nicht ideal funktioniert, weil der Ton teilweise verzögert ankommt und man somit nicht gleichzeitig gemeinsam musizieren kann. Aber die Menschen halten so den Kontakt zueinander. Es kommt darauf an, aus welcher Motivation heraus man singt: Für manche steht der gesellschaftliche Aspekt stärker im Vordergrund, für manche das Musikmachen an sich.

Auch passend zur aktuellen Situation und den allgegenwärtigen Ängsten: Es heißt, man kann an der Stimme gut erkennen, wie es einem Menschen geht. Wie geht das?

Bittner: Auch das kann mit der Atmung zusammenhängen. Wenn ich deprimiert oder ängstlich bin, klingt meine Stimme viel flacher, weil ich ihr dadurch nicht so viel Kraft und Fülle verleihen kann; fühle ich mich positiver, kann ich auch mehr Druck hineingeben. Man kann so etwas zu einem gewissen Teil immer aus der Stimme heraushören, weil sie an das vegetative Nervensystem gekoppelt ist und das automatisch abläuft. Ein Stück weit kann man aber auch selbst trainieren, dass Gefühle sich nicht so sehr auf die Stimme übertragen.

Kann auch jeder Mensch lernen, „richtig“ zu singen?

Bittner: Da gehen die Meinungen auseinander, ich meine: theoretisch ja. Die anatomischen Voraussetzungen – ein intakter Kehlkopf, das Zwerchfell, der Atem – haben ja die allermeisten Menschen. Auch auf das Gehör kommt es an: Wenn ich musikalisch geschult bin oder ein Talent dafür habe, höre ich die richtigen Töne gut und kann sie dann selbst auch gut umsetzen, was wiederum mit Körperspannung und Körpergefühl zu tun hat. Es gibt sehr wenige Ausnahmen: Nach einem Schlaganfall zum Beispiel kann es zu Störungen im Gehirn und zu einer Art Tonblindheit kommen, dann funktioniert das Tönetreffen nicht mehr.

Zurück zur aktuellen Lage und weg vom Singen: Manch einer scheint sich wegen des Virus gerade gar nicht mehr zu trauen, in der Öffentlichkeit zu husten oder nicht einmal, sich zu räuspern. Schadet das der Stimme?

Bittner: Wenn ich beispielsweise eine Bronchitis – oder eben Corona – habe und husten muss, ist es sicher schwierig und vielleicht aus medizinischer Sicht auch nicht gut, das zu unterdrücken. Ich kann aber auch ohne eine Krankheit das Gefühl haben, dass im Hals oder auf den Stimmbädern etwas Störendes ist, das ich loswerden möchte, sei es durch eine Pollenallergie, Sodbrennen oder einfach eine gewisse Trockenheit. Ich denke nicht, dass das Unterdrücken der Stimme schadet. Etwas zu trinken kann auch hilfreich sein. Wir produzieren immer Schleim, der sich wie ein Schutzfilm über den gesamten Apparat im Rachen legt – die Frage ist, wie sehr einen das stört. Wenn ich sprechen oder singen will, kommt der Ton dann vielleicht etwas kratzig heraus, schlimm ist das aber nicht. Wenn ich huste, klopfe ich die Stimmbänder sozusagen kurz zusammen und reinige die Oberfläche; beim Räuspern reibe ich sie eher gegeneinander, das belastet mehr.