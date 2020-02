Sport ohne Schnee: Wie die Touristen im Schwarzwald ausweichen

Anzeige

„Es ist schon merkwürdig. Wir haben gerade mal Februar und das Thermometer klettert örtlich auf bis zu 18 Grad“, wundert sich der Wetterexperte beim Wetterbericht im Fernsehen über die Temperatur-Höhenflüge. Und beim Blick in den Garten stehen die Osterglocken bereits in Kniehöhe. Was heißt das eigentlich für den Tourismus in der Region, also den Anbietern etwa bei den Skiliften und der Tourist-Info?

Ein Blick auf die Schwarzwald-Höhe zeigt überall grüne Baumwipfel: Das sind keine guten Voraussetzungen für Winteraktivitäten in der Freizeit. „Wir haben hier vor allem viele Tagesausflugsgäste aus der Region. Die kommen in erster Linie von Straßburg, Mannheim, Heidelberg und natürlich von Karlsruhe“, sagt Tino Rettig, Sachgebietsleiter Tourismus im Bühlertäler Tourismusbüro.

Elsässer schätzen Schwarzwald

Es gebe relativ viele Elsässer, die gerne einen Kurztrip in den Schwarzwald machen. „Sie schätzen es sehr, im Frühjahr oder im Herbst hier wandern zu gehen. Sie haben vor allem eine sehr positive Einstellung zum Schwarzwald. Wenn es kein Schnee gibt, wird eben schon gewandert und geradelt“, umreißt Rettig die aktuelle Lage.

Mehr zum Thema: Verfrühter Pollenflug und Ernteausfälle – So wirkt sich der milde Winter in Karlsruhe aus

Wintersporttage an Schulen fallen aus

Aber so einfach sei die Situation dann doch nicht: „In der Tat hat sich durch den warmen Winter einiges geändert, vor allem im Bereich der Schulen, denn die obligaten Wintersporttage sind ausgefallen. Daher sind eine Menge Schüler aus dem Elsass und den hiesigen Schulen nicht auf die Höhe gefahren, um auf die Skihänge oder die Eisbahn zu gehen“, relativiert er mit Blick auf die Betreiber dieser Einrichtungen, die teils deutliche Einbußen hinnehmen müssen.

Auch interessant: Schneemangel trifft Liftbetreiber im Nordschwarzwald hart

Da kommt natürlich auch die lang anhaltende Sperrung der Sandstraße ab Bühlertal ins Spiel, die sich – wie jüngst berichtet – wegen des großen Sanierungsaufwands noch weiter hinauszögern wird.

Skifahren ist in der Region nicht möglich

„Die Verluste gibt es nicht nur bei den Liftbetreibern und der Eisbahn. Auch die Langläufer und ambitionierte Schneeschuhwanderer können in diesem Winter ihre Ambitionen vergessen. Sie müssen etwas anderes unternehmen oder ausweichen, wie etwa die Skifahrer, die in die Gebiete in den Alpen fahren, denn auch der Feldberg ist jetzt keine richtige Option“, setzt Rettig auseinander. Schade findet er die vermehrten Wärme-Einbrüche für die Veranstalter von Schneeschuh-Wanderungen.

Schneeschuh-Touren im Trend

„Das sind eben Leute, die wenig Wert auf eine schnelle Abfahrt legen, eher bedächtig unterwegs sind und neben dem gesundheitlichen Aspekt vor allem auch die herrliche Landschaft genießen wollen“, beschreibt Rettig diese Klientel. Es sei nicht allzu schlimm, wenn es zu warm sei und kein Schnee liege: „Dann wird eben gleich gewandert.“

Auch interessant: Karlsruher Innenstadt könnte wegen des Klimawandels 5 Grad heißer werden

Aber die Schneeschuh-Touren liegen im Trend, zeige die steigende Nachfrage beim Naturpark und den privaten Anbietern. Er begrüße das Touren-Angebot nicht nur aus touristischer Sicht. „Die Führer wissen genau, wo sie mit den Läufern gehen können, ohne das Wild in der Winterruhe aufzuschrecken.

Generell sei Wandern im Trend: „Das sieht man bei steigenden Temperaturen beim Parkplatz Gertelbach-Wasserfälle. Die sind mit als erste belegt. Nicht zu vergessen die Mountain-Biker, die im Zuge der E-Bikes auch in den höheren Regionen mehr vorkommen.“