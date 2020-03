Stadtbibliothek in Achern wird zum beliebten Treffpunkt

Anzeige

Sie ist nicht nur eine Bibliothek, sondern gilt zunehmend auch als ein beliebter Treffpunkt. Die von Beate Eissele-Wössner geleitete Stadtbibliothek in den Obergeschossen des Rathauses Am Markt in Achern blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019. Im fünften Jahr nach der Neueröffnung hat sich der Medienbestand auf 33.982 (ein Plus von knapp vier Prozent) erhöht. „Der angestrebte Zielbestand von 35.000 Medieneinheiten wird voraussichtlich 2020 erreicht“, so die Stadtverwaltung in ihrer nun vorgelegten Bilanz.

Gegen den allgemeinen Trend gestiegen ist die Zahl der Ausleihen: Sie nahm um zwei Prozent auf 212.982 zu. Während die Ausleihe von digitalen Medien und Sachbüchern konstant blieb oder leicht sank, verzeichneten Romane, Kinder- und Jugendbücher und Zeitschriften mehr Entleihungen. Im Durchschnitt wurde jedes Medium 6,3mal ausgeliehen. Zum absoluten Ausleihrenner entwickelten sich die „Tonies“ – Hörfiguren für ein digitales Audio-System für Kinder: Jeder „Tonie“ wurde im Durchschnitt 24 Mal entliehen.

Onleihe immer beliebter

Immer mehr Liebhaber findet auch die Onleihe: Es gab 23.176 Ausleihen, fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem in den Urlaubsmonaten erfreuen sich die E-Medien großer Beliebtheit. Sie können über das Internet auch am Urlaubsort entliehen werden und brauchen im Koffer wenig Platz. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtausleihzahl von 236.158 (2019: 229.890). Mehr als 4.000 Menschen nutzen die Acherner Stadtbibliothek, fast zwei Drittel kommen aus Achern; 663 der Acherner Benutzer sind jünger als 18 Jahre. Die Spielkonsolen WiiU und Switch sind ein großer Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche. Bis zu vier Spieler können hier zusammen spielen.

352 Gäste pro Tag

Dass die Bibliothek nicht nur deshalb ein gern genutzter Aufenthaltsort ist, zeigt sich an der erneut gestiegenen Besucherzahl: 2019 nutzten 87.209 Menschen die Bibliothek (2018: 81.201). Im Durchschnitt kamen pro Öffnungstag 352 Besucher. Vor allem der Computerraum und die Lernstudios, aber auch die Leselounge werden sehr gut genutzt. Gern wird das kostenlose WLAN in Anspruch genommen. Am Samstagvormittag ist die Bibliothek zu einem beliebter Treffpunkt für Familien. Getrübt wird dieser positive Aspekt durch Konflikten mit Jugendlichen, die durch unangemessenes Verhalten und Regelverstöße auffallen. So mussten mehrere Hausverbote verhängt werden.

Zahlreiche Veranstaltungen

Die Acherner Stadtbibliothek zeichnete auch für zahlreiche Veranstaltungen verantwortlich: So reiste Gertrudis Weiß mit den Zuhörern durch den alemannischen Sprachraum, außerdem stellte Brigitte Glaser ihren neuen Roman „Rheinblick“ vor. Bibliotheksleiterin Beate Eissele-Wössner gab „Lesetipps für lange Winterabende“. In Kooperation mit der Volkshochschule Ortenau entstanden die „Leseköpfe“ – ein Literaturkreis, der sich monatlich trifft, um ein Buch zu besprechen, das einer der Teilnehmer ausgewählt hat. Ferner veranstaltete die Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Spieleclub Achern zwei Spieleabende.

Leseförderung im Blickpunkt

Der Schwerpunkt bei den Kinderveranstaltungen liegt auf der Leseförderung. Beim Onilo-Bilderbuchkino an jedem ersten Freitag im Monat ist die Lesetreppe stets voll besetzt. Ebenso beliebt waren die Lesenächte für die Grundschule und die Sekundarstufe 1. Außerdem bietet die Bibliothek in Zusammenarbeit mit der Lesewelt Ortenau wöchentliche Vorlesestunden für Kinder von vier bis zehn Jahren an. Bei „Heiss auf Lesen 2019“ erhielten 132 Mädchen und Jungen eine Urkunde für mindestens drei in den Sommerferien gelesene Bücher; insgesamt wurden 916 Bücher gelesen.

Schulen können Führungen buchen

26 Schulklassen und Gruppen aus Kindertageseinrichtungen wurde die Bibliothek bei einer Führung vorgestellt. Das auf den aktuellen Bildungsplan zugeschnittene Führungsangebot bietet allen Klassenstufen die Möglichkeit, Freude am Umgang mit der angebotenen Medienvielfalt zu erlernen. Zusätzlich unterstützt werden die Schulen durch kostenlose Institutionsausweise und 14 Medienkisten, die gezielt für den Unterricht entliehen werden können.