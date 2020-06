Torwart Frommann aus Achern: Frust in der dritten Liga

Anzeige

Verbunden mit der Hoffnung auf Spielpraxis auf höherem Niveau ist der aus Achern stammende Torhüter Constantin Frommann im Sommer 2019 zum Fußball-Drittligisten SG Großaspach gewechselt. Zuvor hatte der seit einer Woche 22-Jährige beim Erstligisten SC Freiburg als Nummer drei zwar Bundesliga-Luft geschnuppert, ansonsten aber für die Regionalliga-Mannschaft zwischen den Pfosten gestanden. Aus der Euphorie ist beim ehemaligen U20-Nationalkeeper längst Frust geworden.

Nur drei Einsätze in der Dritten Liga sowie zwei im württembergischen Verbandspokal stehen für ihn zu Buche. Den Konkurrenzkampf gegen den vier Jahre älteren Kollegen Maximilian Reule konnte er nicht wie erhofft für sich entscheiden. „Das habe ich mir anders vorgestellt. Es war auf jeden Fall ein unzufriedenstellendes Jahr“, resümiert der Acherner.

Dabei ist die Saison 2019/20 längst nicht beendet. Nach der Corona-Pause hat die Dritte Liga ihren Spielbetrieb erst am vergangenen Wochenende wieder aufgenommen. Die Sportgemeinschaft Großaspach, als Tabellen-19. kaum noch vor dem Abstieg in die Regionalliga zu retten, unterlag der Spvgg Unterhaching mit 0:2. Frommann war dabei wieder in der Zuschauerrolle. „Am Ende entscheidet der Trainer“, meint er dazu.

Trainerwechsel bringen keine Veränderung

Dabei hatte sich mehrfach die Chance auf eine Veränderung ergeben. Die Erfolglosigkeit des Teams ließ die Vereinsverantwortlichen mehrfach reagieren: Der erst zu Saisonbeginn zurückgekehrte Oliver Zapel wurde Mitte Dezember entlassen, das Engagement des Anfang Januar installierten Duos Mike Sadlo und Heiner Backhaus endete nach nur drei Pflichtspielen Mitte Februar.

Und nach einer kurzen Übergangszeit unter Nachwuchsleiter Markus Lang gibt seit Ende Februar Hans-Jürgen Boysen die Kommandos beim Dorfclub im Rems-Murr-Kreis. Doch egal in welcher Konstellation: Für Frommann gab es kein Vorbeikommen an Reule. Unter Sadlo und Backhaus hatte er ein gutes Gefühl, berichtet Frommann, doch das Thema hatte sich dann ja schnell erledigt. Bei Lang und Boysen sei nichts zu machen.

Torwartwechsel vor Sieg in Chemnitz

Etwas Hoffnung auf weitere Einsätze macht Frommann das ambitionierte Programm der Dritten Liga. Vom Re-Start Ende Mai bis zum Saisonende am 4. Juli sind für jedes Team elf Spiele zu absolvieren. In dieser Ausnahmesituation seien mit Blick auf die Belastungssteuerung eventuell auch im Tor Wechsel denkbar.

Frommanns Vermutung bewahrheitete sich gleich am Mittwochabend beim 1:0-Sieg in Chemnitz. Coach Boysen veränderte seine Startelf im Vergleich zum Unterhaching-Spiel auf zehn Positionen, im Tor stand Frommann statt Reule.

Wie in den beiden Bundesligen greift auch in Liga drei das von der Deutschen Fußball Liga entwickelte Konzept. Zweimal pro Woche werden die Spieler auf das Coronavirus getestet. „Das ganze Drumherum ist schon verrückt“, sagt Frommann, der zu Beginn der Corona-Krise wie das gesamte Team in Kurzarbeit war und in dieser bei seinen Eltern in Sasbach trainierte.

„Ich habe weiter Gas gegeben im athletischen Bereich. Ich fühle mich nach der Corona-Pause so fit wie noch nie.“ Dass nun ohne Fans im Stadion gespielt werden muss, fällt in Großaspach (Zuschauerschnitt rund 2.500) indes weniger auf. Dennoch sei der „Trainingsspiel-Charakter“ eine Herausforderung.

Vertrag beim SC Freiburg bis 2021

Wo Frommann, dessen Vertrag bei seinem Ausbildungsclub SC Freiburg noch bis 2021 läuft, in der kommenden Saison seine neue Chance sucht, ist nach aktuellem Stand unklar. „Das ist alles extrem offen. Es wird sich wohl noch lange hinauszögern.“ Ausschließen kann Frommann nur eine Verlängerung der Leihe an die SG Großaspach – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Die Wohnung in Winnenden ist bereits zum 30. Juni gekündigt.