Ein Turmfalken-Paar hat sich in Achern einen besonderen Platz für ihr Nest ausgesucht: Die Vögel brüten inmitten der Stadt unter dem Dach von Familie Geier.

Von Roland Spether

Eleganter Flieger, geschickter Jäger, mythisches Krafttier: Der Turmfalke hat unter den Greifvögeln viele herausragende Eigenschaften und auch die, lange Ausschau nach einem geeigneten und sicheren Nest zum Ausbrüten seines Nachwuchses zu halten.

Turmfalken und Geier bilden ein gutes Team in Achern

Dass dabei ein Turmfalken-Paar in der Ratskellerstraße inmitten der Stadt fündig wurde, kommt nicht alle Tage vor und zeugt von einem guten Lebensraum für den in urbanen Bereichen eher seltenen Greifvogel. Das Lustige dabei ist, dass Mama und Papa Turmfalke unter dem Dach der Familie von Albrecht Geier eingezogen sind und manche deshalb zu dem scherzhaften Spruch verleiteten, dass sich Falken und Geier glänzend verstehen und ein perfektes Team bilden.

Dies ist auch tatsächlich der Fall: Das Haus ist ziemlich hoch, es hat unter dem Dach einen runden Sandstein und dahinter eine Höhle, die für Turmfalken genau das Richtige ist. Der Beweis liegt auf der Hand, obwohl er von der Straße aus kaum zu erblicken ist und nur mit dem Teleobjektiv oder dem Fernrohr ganz nah zu sehen ist.

Falkenpaar brütet vier Jungvögel aus

Das Falkenpaar fühlt sich auch zur Freude von Familie Geier so pudelwohl, dass es vier Jungvögel ausbrütete, die schon ziemlich stramm herangewachsen sind und kurz vor dem Erstflug stehen. Die Schnäbel habe sie schon ziemlich weit vorgestreckt, der Blick ins weite Land ist erfolgt und auch die ersten zaghaften Flügelschläge für den Freiflug sind erfolgt.

Nachbarn zum Haus des Rechtsanwaltes Albrecht Geier wie Martina Meyer hatten Mitte April beobachtet, wie das Elternpaar immer wieder anflog, sich auf einer Blaufichte niederließ und die Lage genau auskundschafteten. Dies war mehrere Tage der Fall und mit ihrem scharfen Blick entdeckten sie die mit Sandstein umrandete Öffnung unter dem Dach, das für sie wohl das perfekte Nest war.

Lange blieb der Nachwuchs dann unentdeckt, bis eines schönen Tages Mitte Juni „kleine Köpfe“ munter herausschauten, bewundert und fotografiert wurden, berichtete Martina Meyer. Während der Brutzeit war das Weibchen beim Gelege, während das Männchen auf Nahrungssuche war.

Übergabe auf der Blaufichte

Die Übergabe erfolgte meistens auf der Blaufichte, von hier aus beobachtete das Männchen auch das Nest und den Anflug von möglichen Gefahren. „Das ist ein sehr schönes Zeichen, dass es noch viel Natur in Achern gibt und der Turmfalke hier genügend Nahrung findet“, so Matthias Reinschmidt, Präsident der Acherner Vogelfreunde und Direktor des Karlsruher Zoos.

Allein der Name sage es schon, dass dieser Greifvogel aus der Familie der Falken in früherer vor allem auf Türmen brütete und dazu auch ein natürliches Umfeld benötigte. Mehr und mehr ging dieses verloren, wiewohl der Turmfalke gerne in offenen Kulturlandschaften lebe und weniger den unmittelbaren Kontakt zu menschlichen Siedlungen meide, so Reinschmidt.

Die Brutzeit der Vögel beginne je nach Wetter Mitte April, das Gelege könne je nach vorhandener Nahrung und guten äußeren Bedingungen drei bis sechs Eier haben. Das Ausbrüten dauere etwa einen Monat, die Aufzucht sechs Wochen und dann könnten die Jungvögel zum Abflug starten.