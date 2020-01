Verkehrsfluss auf Autobahnzubringer im Achertal soll nicht beeinträchtigt werden

Anzeige

Eine ausgebaute Straßenverbindung zwischen der Fautenbacher Talstraße und dem Autobahnzubringer (Landesstraße 87) wird es vorerst nicht geben. Mit deutlicher Mehrheit lehnte der Acherner Gemeinderat die Aufnahme von Finanzmitteln für eine Machbarkeitsstudie in den künftigen Doppelhaushalt ab.

Entlastung für Anwohner in der Talstraße

Für eine solche Straßenverbindung hatte sich die Fraktion der Freien Wähler stark gemacht. Deren Sprecher Thomas Kohler verwies darauf, dass durch damit die Anlieger in Talstraße entlastet werden könnten, weil der durch einen dort ansässigen Landhandelsbetrieb verursachte Lastwagenverkehr über die Landesstraße 87 direkt zur Talstraße geführt werden könnte. Zur Herstellung der neuen Straßenverbindung könnten der bestehende Plaukelweg und die Schelmenraingasse genutzt werden, warb Rainer Ganter als FW-Stadtrat und Fautenbacher Ortsvorsteher für das Straßenprojekt. Der Anschluss an die Landesstraße könnte in Höhe der „Eselsgasse“ hergestellt werden.

Ungeliebtes Tempolimit

„Die Verwaltung steht der Sache skeptisch gegenüber“, warnte Oberbürgermeister Klaus Muttach. Dabei gehe es ihm nicht nur um den Flächenverbrauch: „Das Problem ist die Anbindung an den Autobahnzubringer. Diese müsste vom Land genehmigt werden.“ Muttach verwies auf die Erfahrungen mit dieser Anbindung, die im vergangenen Jahr während der Bauarbeiten in der Talstraße als Umleitungsstrecke diente und ein aus Sicherheitsgründen angeordnetes drastisches Tempolimit auf der Landesstraße 87 zur Folge hatte. Die Überwachung der hier auf Tempo 50 begrenzten Höchstgeschwindigkeit habe Autofahrern in manchen Fällen sogar den Führerschein gekostet.

„Finger weg“

Wie Muttach äußerte sich auch Karl Früh im Namen der CDU-Fraktion: „Finger weg von einem solchen Anschluss an den Autobahnzubringer.“ Der unbehinderte Verkehrsfluss auf dieser für die Infrastruktur Acherns und der Achertalgemeinden wichtigen Straße ist aus seiner Sicht von höherer Bedeutung als ein Vorteil für einen einzigen Betrieb. Nicht zu vernachlässigen sei auch die Frage des Flächenverbrauchs. „Wir wollen keine Studie, weil wir keine Machbarkeit wollen“, wandte sich auch Manfred Nock im Namen der Acherner Bürger Liste (ABL) gegen das Ansinnen der Freien Wähler. Dafür votierten am Ende bei 17 Gegenstimmen l und einer Enthaltung lediglich acht Räte.