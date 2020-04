Viele Szenarien für Zukunft des Amateurfußballs

Anzeige

Die Bundesliga-Profis sind seit dieser Woche zurück auf dem Trainingsplatz, bei den Amateurfußballern ist dieser Schritt wohl noch weit entfernt. Offiziell gilt die am 3. April verkündete Ansage, wonach der Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres ruht und ein Neustart mit einer Vorlaufzeit von mindestens 14 Tagen erfolgen soll.

Zwischen der Geschäftsstelle des Südbadischen Fußball-Verbands (SBFV) in Freiburg und dem Führungspersonal der sechs Bezirke herrscht während der Krise ein reger Austausch. Seit dem Stopp des Spielbetriebs am 13. März finden im wöchentlichen Rhythmus Telefonkonferenzen statt, zuletzt am Montagabend.

Die Funktionäre spielen auf Zeit

Eine klare Entscheidung wie in anderen Sportarten, in denen die Saison 2019/20 abgebrochen wurde, ist im Fußball nicht in Aussicht. Die Funktionäre spielen auf Zeit und hoffen, die Runde noch sportlich beenden zu können. Dafür änderte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) inzwischen sogar seine Spielordnung. Somit wäre auch eine Verlängerung der Saison über den 30. Juni hinaus möglich.

Ebenfalls angepasst wurde die Regelung, wonach ein Spieler sechs Monate nach seinem letzten Pflichtspiel für den alten Verein für einen anderen Club einsatzberechtigt ist. Ausgenommen wurde hier die Phase, in der wegen der Corona-Pandemie nicht gespielt wird.

Probleme bei Verlängerung der Saison

Das weitere Vorgehen ist dem Vernehmen nach völlig offen. „Es gibt reichlich Szenarien“, sagt Vito Voncina, Vorsitzender des Bezirks Baden-Baden. Eine Verlängerung der Saison bis Ende Juli mit einigen Spielen unter der Woche sieht er kritisch. „Da würden die Vereine auf die Barrikaden gehen“, meint er mit Blick auf zahlreiche Spieler, die an Wochentagen wegen anderer Verpflichtungen (Studium, Beruf) fehlen. Gerade in der Verbandsliga und Landesliga wäre dies ein Problem, da dort weite Anreisen zu Auswärtsspielen hinzukommen würden. Darauf hatte vor einigen Tagen auch Matthias Frieböse, Trainer von Verbandsligist SV 08 Kuppenheim, in einem BNN-Interview hingewiesen.

Fortsetzung eventuell erst im Frühjahr 2021

Auch die Planungssicherheit leidet unter der Verzögerungstaktik. „Je weiter wir es voran schieben, desto weniger können die Vereine planen“, sagt Voncina. Der Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 gelte derzeit nur unter Vorbehalt. Denkbar sei auch, dass die kommende Saison komplett ausfällt und die aktuell ruhende Spielzeit 2019/20 im Frühjahr 2021 fortgesetzt und regulär beendet wird.

Geisterspiele sind im Amateurfußball keine Option Vito Voncina, Vorsitzender des Fußballbezirks Baden-Baden

Für dieses Vorgehen spricht auch der Umstand, dass Partien ohne Publikum – wie in den Bundesligen vorgesehen – in den unteren Klassen wohl nicht infrage kommen. „Geisterspiele sind im Amateurfußball keine Option“, betont Voncina und verweist auf verschiedene Ausgaben (zum Beispiel für Schiedsrichter, Prämien oder Betriebskosten), die ohne Zuschauereinnahmen nicht zu decken sind.

Rechtsexperte befürchtet Klagewelle bei Abbruch

Schwierig wäre auch der Umgang mit einem sofortigen Abbruch, wie er beispielsweise in England ab der siebten Spielklasse abwärts bereits Ende März erfolgte. Einen in diesem Fall wahrscheinlichen Verzicht auf Absteiger will DFB-Vizepräsident Rainer Koch vermeiden. „Dann bekommen wir einen großen Überhang an Mannschaften in Ligen und müssen zum verstärkten Abstieg kommen“, sagte Koch in der ARD-Sportschau.

Hinzu kommt, dass Sponsoren ihr Geld zurückverlangen könnten. „Der DFB und die unter ihm angesiedelten Verbände dürfen eine Absage der Restsaison nur als letztes Mittel festlegen, auch um sich gegen solche Ansprüche zu schützen“, erläuterte Rechtsanwalt Markus Buchberger in den Ruhr Nachrichten.

Wie es im südbadischen Fußball und speziell im Bezirk Baden-Baden weitergeht, hängt zunächst einmal davon ab, was die aus den drei baden-württembergischen Verbänden gebildete Oberliga plant. Diese wiederum ist abhängig von den Entwicklungen in den Top-Ligen sowie den Vorgaben der Landesregierung, die seit Dienstag nur professionellen Mannschaften ein Training unter strengen Auflagen erlaubt. Voncina hofft bezüglich des Umgangs mit der Corona-Krise jedenfalls auf eine gemeinsame Linie im deutschen Fußball. „Mein Favorit wäre eine einheitliche Vorgabe des DFB.“

Umgang mit Pokal noch offen

Ein Sonderfall, der noch nicht final geklärt ist, stellt indes der südbadische Pokal dar. Hier geht es um die Qualifikation für den lukrativen DFB-Pokal. Im aktuellen Wettbewerb steht Oberligist SV Oberachern im Halbfinale und macht sich Hoffnungen auf den erstmaligen Einzug auf die nationale Bühne. Kaum vorstellbar scheint derzeit, dass die Pokalsieger der verschiedenen Landesverbände am Finaltag der Amateure am 23. Mai gekürt werden.

Verband informiert mit Videokonferenzen

Um die Vereine möglichst umfassend über den aktuellen Stand sowie die weiteren Schritte zu informieren, plant der SBFV in den kommenden Wochen auch Videokonferenzen für jeden Bezirk, bei denen der Spielausschussvorsitzende Christian Dusch die Situation erläutert.

Wichtiger ist, dass meine Familie und Freunde gesund bleiben Vito Voncina, Vorsitzender des Fußballbezirks Baden-Baden

Bei all den Debatten um die Zukunft des Fußballs von Bundes- bis Kreisliga will Vito Voncina abschließend nicht vergessen, auf die wesentlichen Dinge hinzuweisen. „Mir persönlich ist nicht so wichtig, dass bald wieder Fußball gespielt wird. Wichtiger ist, dass meine Familie und Freunde gesund bleiben“, sagt der Chef des Fußballbezirks Baden-Baden. Voncina ist auch beruflich von der Krise betroffen – als Daimler-Mitarbeiter in Gaggenau befindet er sich momentan in Kurzarbeit.