Volksbank-Pläne in Achern-Gamshurst: Ortsvorsteher sieht Schwächung des ländlichen Raums

Die Volksbank schränkt ihr Angebot in Gamshurst ein: Voraussichtlich von Juni an finden die Kunden dort nur noch ein Selbstbedienungs-Center an, in dem sie sich mit Bargeld versorgen, Einzahlungen tätigen und Überweisungen erledigen können. Bislang war die Gamshurster Filiale montags und mittwochs mit Beratern besetzt. Diese werden künftig im Beratungscenter in Achern als Ansprechpartner weiterhin zur Verfügung stehen, so die Volksbank in der Ortenau.

„Das ist sehr, sehr bedauerlich.“ Ortsvorsteher Hans Jürgen Morgenstern, der im Vorfeld über den Schritt informiert wurde, zeigte angesichts der allgemeinen Zinspolitik zwar ein gewisses Verständnis für die „logische Konsequenz“, zu der sich die Volksbank in Gamshurst gezwungen sei, sieht in der Maßnahme letztlich aber auch „eine weitere Schwächung des ländlichen Raums“.

Ältere Mitbürger als Leidtragende

Das neue Filialkonzept der Volksbank sei für Gamshurst „schlecht, aber nicht aufzuhalten“. Wenn Gamshurst nach dem Verlust der Sparkassenfiliale nun auch noch die Reduzierung des Angebots der Volksbank hinnehmen müsse, verbleibe in dem Ort nur noch die kleine Poststelle. Leidtragende, so Morgenstern weiter, seien einmal mehr die älteren Mitbürger, die nicht alle in der Lage seien, ihre Bankgeschäfte auf elektronischem Weg zu erledigen.

Größere Einheiten nötig

Die Volksbank begründete ihren Schritt mit der „zunehmenden Digitalisierung“ sowie dem daraus resultierenden geänderten Kundenverhalten. Um sich für die Zukunft zu wappnen, müsse man „größere Einheiten“ bilden, heißt es dazu aus Offenburg.

Auch Bad Peterstal und Durbach betroffen

Dabei ist Gamshurst nicht allein betroffen: Man verschmelze die Geschäftsstelle Gamshurst mit dem Beratungscenter in Achern, die Geschäftsstelle Bad Peterstal mit dem Beratungscenter in Oppenau sowie die Geschäftsstelle Durbach mit den Beratungscentern Oststadt und Appenweier.