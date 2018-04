Vor Veröffentlichung des Klinikgutachtens wächst die Nervosität

Unmittelbar vor der Präsentation des Klinikgutachtens im Offenburger Landratsamt wächst der Druck auf die Entscheider. Im Vorfeld der Sitzung werden sowohl die Bürgerinitiative für das Acherner Krankenhaus als auch der Förderverein aus Oberkirch Listen mit Unterstützerunterschriften an Landrat Frank Scherer und die Sprecher der Kreistagsfraktionen übergeben.

Achern und Oberkirch treten getrennt auf

Der Oberkircher Förderverein hat eigenen Angaben zufolge rund 10 000 Unterschriften für den Erhalt des akut gefährdeten Hauses gesammelt; in Achern, wo wie mehrfach berichtet alle Zeichen dafür stehen, dass am Klinikstandort nicht gerüttelt werden wird, hat die BI inzwischen nach Angaben von Sprecherin Franziska Müller mehr als 15 000 Unterschriften. Pikantes Detail: Obwohl Achern und Oberkirch mittlerweile als gemeinsamer Standort im Verbund des Ortenau Klinikums gelten, werden die Häuser am Donnerstag getrennt auftreten – mit einer Stunde Abstand.

Resolution auch aus Lahr

Der Lahrer Gemeinderat hat zudem eine Resolution verfasst, in der die starke Schwerpunktsetzung auf den Standort Offenburg kritisiert wird. Darin wird der Erhalt der so genannten Zentralfunktion gefordert. Wie berichtet, soll einem in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Entwurf der Gutachter zufolge Offenburg als Haus der Maximalversorgung mit je nach Rechenmodell mehr als 1 000 Betten ausgewiesen werden, Lahr hingegen wäre allenfalls halb so groß. „Der Gemeinderat der Stadt Lahr wendet sich mit Entschiedenheit gegen die Bestrebungen des Ortenaukreises, in Offenburg ein Klinikum der Maximalversorgung einzurichten und dadurch den Status der Zentralversorgung des Klinikums Lahr in Frage zu stellen. Darüber hinaus würde ein Klinikum der Maximalversorgung in Offenburg auch zu einer Schwächung aller anderen Standorte führen“.

Lahr pocht auf Kreisreform

Die Sprecher aller sechs Fraktionen im Lahrer Gemeinderat verweisen dabei auf die im Zuge der Kreisreform gemachten Zusicherungen: „Die Stadt Lahr besteht auf dem Anspruch der Zentralversorgung“. Sollte im Ortenaukreis ein Niveau der Maximalversorgung angestrebt werden, so sei dies auf die beiden Standorte zu verteilen; massive Einschnitte bei der Bettenzahl und eingeschränkte Leistungsfähigkeit des Hauses würden der Zukunftsfähigkeit der gesamten Stadt Lahr schaden.

Protest auch in Oberkirch

Auch in Oberkirch hat sich der Protest formiert, dort mit dem Förderverein des Krankenhauses als treibende Kraft. Dieser hat eine Resolution verfasst, in der er unter anderem einen eigenständigen Chefarzt für die innere Abteilung des Hauses fordert, zudem sei die Chirurgische Notfallversorgung zumindest bis 20 Uhr sowie an den Wochenenden zu gewährleisten, wie es weiter heißt. Die geburtshilfliche Abteilung müsse am Standort Oberkirch bleiben und dürfe nicht nach Achern verlegt werden.

Unterschriften stapeln sich

Am Donnerstag um 12.45 Uhr wollen die Oberkircher dem Landrat und den Sprechern der Kreistagsfraktionen ihre Unterschriften übergeben. Die dürften dann schon Übung im Entgegennehmen solcher Listen haben: Eine Stunde zuvor sind die Acherner an der Reihe, sie haben, so sagt Initiatorin Franziska Müller, um die 15 000, vielleicht auch 16 000 Unterschriften beieinander. Genau weiß sie das noch nicht, denn sie will nicht nur einfach zählen, wie viele es sind, sondern auch auswerten, wo genau die Unterzeichner wohnen. Eine Menge Arbeit bis Donnerstag, „Tag und Nacht“, wie Müller sagt.

Jetzt wird die Debatte eröffnet

Wenn das Gutachten – ohne Gelegenheit zur Aussprache – vorgelegt wird, dann ist die eigentliche Debatte eröffnet. Der Kreis will bereits eine knappe Bewertung am selben Tag vorlegen, ausführlich will sich Landrat Frank Scherer aber erst äußern, wenn er sich in einigen Tagen durch das Papier durchgearbeitet hat. Andere lassen sich nicht so viel Zeit: In Ettenheim – auch eine Stadt mit einem gefährdeten Klinikstandort – will Bürgermeister Bruno Metz bereits am Folgetag die Medien informierten. Weitere Rathauschefs dürften sobald folgen, zumal Ottenhöfen, Kappel-Grafenhausen, Rust und Ettenheim gerade auch an Resolutionen basteln.