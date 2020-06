Warum Besen schlecht für die Umwelt sind und was eine Alternative sein könnte

Anzeige

Eigentlich sollen sie sauber machen, aber dabei produzieren sie zum Teil noch selbst Müll – allerdings beinahe unsichtbaren. Wenn Kehrmaschinen auf Straßen ihre Arbeit tun, entsteht beim Kehren mit den Kunststoffbürsten ein Abrieb von deren Fasern: Mikroplastik. Die Piassavawerke Hermann Wimmer, die Kappelrodecker „Bürstenfabrik“, setzen auf eine Alternative, die wesentlich umweltfreundlicher sein soll.

Die üblichen roten Besen der Kehrmaschinen bestehen aus dem Kunststoff Polypropylen, erklärt Firmeninhaber Andreas Ross. Manche Kehrmaschinen, besonders häufig die großen, die oft als besonders laut wahrgenommen werden, besitzen eine Art eingebauten Staubsauger, mit dem sie das beim Kehren entstehende Mikroplastik direkt einsammeln.

Andere Maschinen können das nicht, zum Beispiel kleinere Gehweg-Kehrmaschinen: Bei ihrem Einsatz werden die winzigen Kunststoffpartikel zur Seite weggeschleudert, landen auf Wiesen oder Seitenstreifen und am Ende in der Kanalisation und in Gewässern.

Erster Test im Kompost funktionierte zunächst nicht

Der Kunststofflieferant des Unternehmens kam auf den Kappelrodecker Betrieb, der nach eigenen Angaben zweitgrößter deutscher Hersteller von Kehrmaschinenbesen ist, mit einer Idee zu: Bürstenfasern aus Stärke und sogenanntem Polylactid, Polymilchsäure genannt. Im Herbst 2019 wurde dann der erste Besen in Kappelrodeck damit bestückt.

In einem ersten Test grub man Bürstenfasern aus diesem Material im Kompost ein – dann sei erst einmal nichts passiert, berichtet Andreas Ross. Erfolgreicher sei ein anderer Versuch gewesen: Aus dem Bürstenabrieb wurde eine Folie gepresst, die in etwa einem halben Jahr verrottete.

„Wir vermuten, dass das, was mit der Folie geklappt hat, auch mit dem Abrieb funktioniert“, so Ross. Zum Beispiel für Verpackungen werde der „Bio-Kunststoff“ schon seit mehreren Jahren benutzt, in der Herstellung von Besen sei er allerdings neu. Kehrmaschinenhersteller würden die Fasern gerade testen, berichtet er, und auch die Stadt Basel arbeite mit Besen aus Kappelrodeck, die mit den neuen Fasern bestückt wurden.

In der Breite sei die Bürstenfaser noch nicht angekommen, was vor allem am Preis liege: Bei den Fasern aus Polypropylen spreche man von 2 Euro pro Kilogramm, bei den abbaubaren von 9 Euro.

„Man sieht so oft Bilder von den Meeren, in denen das Plastik am Ende landet, und was es dort anrichtet, aber dass man im eigenen Betrieb auch betroffen ist und sogar noch dazu beiträgt, das ist erst mit der Zeit klar geworden“.

Kehrmaschinenbesen verursachen Mikroplastik

Dabei gehören Kehrmaschinen und Besen auch Studien zufolge mit zu den „Verursachern“ von Mikroplastik (siehe Hintergrund). Deutlich werde das in der Praxis bei manchen Bürsten, bei denen, bis sie dann entsorgt werden, zum Teil zwei Drittel ihrer ursprünglichen Borstenlänge abgetragen würden. „Wir hoffen deshalb hier auf ein Umdenken, auch wenn das wohl schwierig ist“, sagt Ross: Die Kommunen seien klamm, dazu komme noch Corona, und Besen für Kehrmaschinen seinen dann nicht der erste Punkt auf der Liste an Investitionen.

Hintergrund: Quellen von Mikroplastik

Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Oberhausen hat sich in einer Studie von 2018 mit Kunststoffen sowie Mikro- und Makroplastik in der Umwelt beschäftigt. Wissenschaftler entdeckten demnach bereits in den 70er Jahren Kunststoffpartikel in der Umwelt, besonders an Stränden, aber auch in Mägen von Fischen und Seevögeln.

Mikroplastik habe viele verschiedene Quellen, die sehr unterschiedliche Mengen davon freisetzen – dabei seien Kosmetik und Kleidung, wie oft vermutet werde, bei Weitem nicht die größten Mikroplastik-Quellen. Unter den „Top-3“ in Deutschland sieht das Institut dagegen Reifenabrieb mit etwa 1.2258,5 Gramm Mikroplastik pro Person und Jahr, die Freisetzung bei der Abfallentsorgung (302,8 Gramm) und den Abrieb von Bitumen im Asphalt (228 Gramm). Der Abrieb von Besen und Kehrmaschinen landet in dieser Liste auf Platz 14 mit 38,3 Gramm pro Kopf in einem Jahr.