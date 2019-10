Wasserspiele, Bäume und Schirme als neue Attraktionen im Acherner Stadtzentrum

Anzeige

Für die Neugestaltung von Rathausplatz und Marktplatz will die Stadt Achern in den nächsten Jahren fünf Millionen Euro ausgeben. Hinzu kommen weitere Gestaltungsmaßnahmen in der Ratskellerstraße, in der Kapellenstraße und in der Straße „Am Klauskirchel“.

Einzelheiten nannten die Stadtplaner Rolf Bertram und Carlo Frohnapfel im Zuge der Vorstellung des sogenannten Masterplans am Dienstagabend im Bürgersaal des Rathauses Am Markt. Erklärtes Ziel ist bekanntlich eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum.

Oberbürgermeister Klaus Muttach will bereits im Jahr 2021 in die Realisierungsphase gehen: Die Stadt könne, so sagte er auf Anfrage, mit einem 50-Prozent-Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm rechnen. Rolf Bertram und Carlo Frohnapfel nahmen die zahlreichen Zuhörer mit auf einen „Spaziergang“, der vom erst kürzlich neu gestalteten Platz am Amtsgericht (ehemals „Stolzer-Parkhaus“) über Ratskellerstraße, Marktplatz und Rathausplatz bis zum Klauskirchel führte.

Die Einzelheiten:

Grünachse

Zwischen dem Amtsgerichtsparkplatz und der Ratskellerstraße soll, wie berichtet, anstelle des bisherigen schmalen Durchgangs eine breitere, attraktiv gestaltete „Grünachse“ für Fußgänger und Radfahrer entstehen. Gestalterische Akzente setzen neun Feldahornbäume.

Ratskellerstraße

Säulenhainbuchen sollen das Bild in der „neuen“ Ratskellerstraße prägen. Sie werden nach den Plänen der Stadtverwaltung den bisherigen Baumbestand ersetzen. Die Baum-Standorte bleiben erhalten. Der Austausch erfolgt, weil die bestehenden Baumquartiere unzureichend und die Bäume deshalb krank sind.

Marktplatz

„Hier müssen wir etwas zum“, gab Rolf Bertram die Richtung vor. Der in früheren Zeiten bisweilen als „Platz des himmlischen Friedens“ verunglimpfte Marktplatz bietet laut Bertram „ein großes Aufwertungspotenzial“. Die „Möblierung“ sei nicht zweckmäßig, und die Bäume „tot“. Als besonders unschön wertete Bertram die rückwärtige Fassade des Rathauses Am Markt. Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen will die Stadt dem Platz mehr Charakter geben. Dazu gehört die Erweiterung des Alisi-Brunnens ebenso wie die Schaffung von Sitzgelegenheiten, die Pflanzung neuer Bäume (Felsenbirnen) und die Anlegung von Staudenbeeten. Unter den vorhandenen Bäumen zwischen Sparkasse und Rathaus soll eine Boule-Anlage geschaffen werden, am benachbarten Fluchtturm des Rathauses sind Kletterwände vorgesehen. Weitere Akzente setzt eine Begrünung der Rathaus-Fassade. Wie Bertram versicherte, wird es nach wie vor ausreichend Stellflächen für die Stände des Wochenmarkts geben.

Rathausplatz

Dreh- und Angelpunkt des Konzepts ist die Neugestaltung des Rathausplatzes. „Das Herz unserer Stadt ist in die Jahre gekommen“, stellte Frohnapfel fest. Vorgesehen sei, den Platz zwischen der Gebäudezeile entlang der Wilhelm-Schechter-Straße bis zur Volksbank komplett neu mit einem Plattenbelag zu versehen und diesen auch für eine neue Querung der Hauptstraße zu verwenden.

Aufenthaltsqualität bieten ein befahrbares, ebenerdiges Fontänen-Feld mit Wasserspielen, ergänzt durch acht bis zu 17 Meter hohe Silberlinden und Schatten spendende Groß-Schirme in Trichterform. Die Wilhelm-Schechter-Straße könnte optisch abgegrenzt für den Autoverkehr erhalten bleiben, lasse sich aber problemlos auch vom Straßennetz abhängen.

Kapellenstraße

Auch in der Kapellenstraße wird der Baumbestand durch Säulenhainbuchen ersetzt. Geplant ist ferner der Austausch der kompletten Möblierung und der Beleuchtung, aber auch die Neuordnung der Auto-Stellplätze. Klauskirchel Das eher „versteckt“ liegende Klauskirchel will Carlo Frohnapfel unter Einbeziehung der Hauptstraße in den Mittelpunkt eines neuen „Platzes“ stellen, der den gleichen Bodenbelag wie der Rathausplatz erhält. Mehr als zwölf Meter hohe Feldahornbäume prägen den Straßenraum, werden aber so „aufgeastet“, dass auch Lastwagen darunter hindurch fahren können. Neue Bäume und eine zeitgemäße Möblierung soll im Zusammenhang mit dem Masterplan auch die Straße „Am Klauskirchel“ erhalten.