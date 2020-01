Weitere acht Millionen Euro für die Illenau in Achern

Anzeige

Acherns Oberbürgermeister Klaus Muttach kann zufrieden sein. Der Gemeinderat hat im Rahmen der Haushaltsberatungen im Grundsatz den Weg für weitere millionenschwere Investitionen frei gemacht. Dabei geht es um das Kultur- und Tagungszentrum in der Illenau ebenso wie um den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte und den Bau eines Wohnblocks mit preisgünstigen Wohnungen im „Brachfeld“.

Für die Illenau stehen im Doppelhaushalt acht Millionen Euro bereit, davon fließt die Hälfte als Zuschuss zurück in die Stadtkasse. Bekanntlich soll mit dem Kultur- und Tagungszentrum (Arbeitstitel KTI) die Sanierung der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt abgeschlossen werden. Dreh- und Angelpunkt ist der neue Veranstaltungssaal im ehemaligen Kirchenraum der Illenau.

Mehr zum Thema: Achern schreibt den Illenau-Rahmenplan fort

„Wollen Sanierung abschließen“

Sprecher aller im Gemeinderat vertretenen Parteien stellten sich hinter das Projekt: „Wir wollen die Sanierung der Illenau nun abschließen, und wir wollen auf die Zuschüsse nicht verzichten“, erklärte Karl Früh im Namen der CDU. Zudem warten im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Krankenhauses im „Brachfeld IV“ weitere wichtige Aufgaben. Thomas Kohler (Freie Wähler) sprach von „einem sinnvollen Abschluss eines äußerst wichtigen Projekts“. Manfred Nock (ABL) sah das ähnlich: „Wir können das Kultur- und Tagungszentrum nicht länger hinausschieben.“

Um die Illenau wird Achern beneidet

Eine den Anforderungen angepasste Planung erwarten die Grünen, so deren Sprecher Martin Siffling. Markus Singrün (SPD) sprach mit Blick auf die Illenau von einem „einmaligen Projekt“, um das Achern von anderen Städten beneidet werde. Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten im Zentralgebäude gebe es „keine Alternative“. Ebenfalls vom Gemeinderat freigegeben wurden die Mittel für die Sanierung des an einem Seitenflügel der Illenau liegende „Maison de France“.

Mehr zum Thema: „Erfolgsgeschichte“ Illenau: Fortsetzung folgt

Neue Kindertagesstätte

Ein weiteres Millionenprojekt ist der Bau einer neuen Kindertagesstätte mit sechs Gruppen auf den Gelände der ehemaligen Glashütte („Neues Wohnen an der Acher“). Einschließlich des Grunderwerbs investiert die Stadt Achern hier 5,162 Millionen Euro. Zur Finanzierung kann Stadtkämmerer Rolf Schmiederer Einnahmen aus der „Infrastrukturabgabe“ einplanen, die von den Investoren dreier großer Baugebiete („Neues Wohnen an der Acher“, „Süwag“ und „Lott“) verlangt wurden. Dabei geht es um eine Summe von 2,156 Millionen Euro. Einen Ausgleich für Infrastrukturfolgekosten muss auch der Investor auf den Illenauwiesen bezahlen. Die Summe wird für den Umbau von Schulräumen zu einer Kindertagesstätte in Oberachern verwendet.

Stadt schafft preisgünstigen Wohnraum

1,4 Millionen Euro stellte der Gemeinderat schließlich für den Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit bis zu neun preisgünstigen Mietwohnungen im Gebiet „Brachfeld IV“ bereit. Eine weitere Million wurde für die Schaffung zusätzlicher Wohnungen in vorhandenen städtischen Gebäuden freigegeben. Dabei lehnte der Gemeinderat einen Antrag der CDU auf Halbierung der Mittel ebenso ab wie die Forderung der SPD, die eine Aufstockung auf 1,25 Millionen Euro verlangte. In diesem Zusammenhang regte SPD-Stadtrat Patrik Schneider an, einmal mehr über die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft nachzudenken.