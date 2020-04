Anzeige

Um nicht ganz schließen zu müssen, bieten einige Gastronomen in Achern und dem Umland wegen des Coronavirus einen Abhol- und Lieferdienst für ihre Speisen an. Vielen hilft das, Lücken zu füllen – Existenzsorgen gibt es in der Krise trotzdem.

Jochen Weber muss schwer schlucken: Eine finanzielle Katastrophe sei das, und auch die Notlösung bringe Schwierigkeiten mit sich, sagt der Inhaber des Acherner Hotel-Restaurants „Ratskeller“. Um den Betrieb nicht ganz schließen zu müssen, ist er wie viele andere Gastronomen auch auf einen Liefer- oder Abholservice für Speisen umgestiegen.

Leicht sei das aber nicht: „Es ist schwierig, vorauszuplanen, wie viele Tagesessen wir jeweils brauchen“, sagt Weber. Auch sei es handwerklich ein großer Unterschied, ob ein Gericht für das Restaurant angerichtet werde oder auf einem Pappteller und verpackt. „Traurig an der Sache ist auch, dass wir so wahnsinnig viel Müll produzieren, eine Menge Plastik und Styropor.“

Am Wochenende ordentlich, unter der Woche zäh

An den Wochenenden sei das Angebot bisher „recht ordentlich“ gelaufen, unter der Woche dagegen sehr zäh: Da merke man, dass die umliegenden Einzelhändler und Betriebe geschlossen und die Menschen zum Mittagessen nicht mehr in der Innenstadt seien. „Das reicht nicht, um alle Kosten zu decken, die man ja weiterhin hat“, sagt Jochen Weber. „

Ein, zwei, drei Monate können irgendwie überbrückt werden. Wenn die Situation länger andauert, werden 80 Prozent der Gastronomiebetriebe am Ende sein“, vermutet er. Ein weiteres Problem sei ein psychisches, nämlich wenn man als Einzelunternehmer nicht mehr zu den Jüngsten gehöre, so Weber: „Da meint man, man hat es geschafft, und muss jetzt doch wieder von ganz vorne anfangen. Wir versuchen, uns irgendwie über Wasser zu halten.“

Ein mehr oder weniger neues Standbein musste sich auch Eugen Oberle suchen, seit die Gaststube des „Holzwurms“ wegen der Corona-Ausbreitung geschlossen ist. Jetzt bietet das Sasbachwaldener Hotel Flammkuchen auf Vorbestellung zum Abholen an, Kuchen soll noch dazukommen.

Eigens dafür habe man neue Transportboxen angeschafft, damit die Flammkuchen nicht zu schnell kalt werden. Wie in anderen Betrieben mit Abholservice auch, wird mit jedem Kunden eine bestimmte Uhrzeit vereinbart.

„Wir bitten die Leute, hinter unserer Abholstation zu warten und das Geld beim Bezahlen passend in eine Kasse zu werfen“, berichtet Oberle. „Das alles ist besser als nichts, aber lange können wir davon nicht leben“.

Den Großteil des Personals habe er nach Hause geschickt. Im Hotel dürfen nur noch Geschäftsreisende unterkommen, und da sei das Geschäft „sehr, sehr zurückgegangen“. Kontrollen durch die Lebensmittelaufsicht habe es bei ihnen in der jetzigen neuen Situation noch nicht gegeben, sagen sowohl Eugen Oberle als auch Jochen Weber.

Bis Gäste nach einer Lockerung der Corona-Beschränkungen kommen, könnte es dauern

Einigermaßen zufrieden zeigt sich Brigitte Pasewald vom „Seebach-Hotel“, dessen Restaurantbetrieb nun ebenfalls in der „Abhol-Version“ läuft: „Das wird von den Seebächern gut angenommen. Es könnte natürlich immer besser sein, aber es stopft das ein oder andere finanzielle Loch“.

Wenn das Haus nach Corona irgendwann wieder im Normalbetrieb laufe, werde für dieses Angebot dann wohl keine Zeit mehr sein. Nach einer Lockerung der Regelungen werde es aber noch eine Zeit dauern, bis wieder Gäste kommen, vermutet sie: Die Menschen seien sicher zunächst skeptisch.

Eisdielen-Inhaberin berichtet von uneinsichtigen Gästen

Ähnlich betroffen waren bisher auch Eiscafés, deren Thekenverkauf von diesem Montag an aber wieder erlaubt sein soll. Zuvor schienen die Regeln für manchen Verbraucher nicht ganz so einleuchtend gewesen zu sein:

„Es ist wirklich anstrengend, wenn man den Leuten immer wieder erklären muss, dass sie ihr Eis weder in noch vor der Eisdiele essen dürfen, sondern nur zu Hause“, sagte noch vor der Lockerung der Regelung Cindy Frassica, die das Eiscafé „Gelatissimo“ in Freistett betreibt. Auch habe es immer wieder Kunden gegeben, die sich nicht an die Vorgabe gehalten hätten, sich vorab telefonisch zu melden.