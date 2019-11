Welt-Diabetes-Tag: Die erste Spritze kostet viel Überwindung

Anzeige

Als klar war, dass er sich ab sofort selbst Spritzen setzen muss, habe er „eine mordsmäßige Angst“ gehabt. Die sei aber schnell überwunden gewesen – wohl durch den Trick eines Arztes, vermutet Roland Kist. Er leitet die Diabtetiker-Selbsthilfegruppe Achern und Umgebung und ist selbst von der Krankheit betroffen – genau wie weltweit rund 425 Millionen Menschen, wie der Verein Diabetiker Baden-Württemberg mitteilt. Die Vereinten Nationen wollen darauf jährlich am 14. November mit dem Welt-Diabetes-Tag aufmerksam machen, den es seit 2007 gibt.

Der heute 74-jährige Oberacherner lebt seit 14 Jahren mit der Krankheit. Dass etwas nicht stimmt, hatte er damals im Urlaub bemerkt: „Auf einmal hatte ich wahnsinnigen Durst“, beschreibt Kist eines der Anzeichen. Seine Frau, eine Krankenschwester, vermutete sofort: „Du hast Zucker“. Wieder zurück in der Heimat bestätigte der Hausarzt, dass sie damit richtiglag. Nach der Diagnose ging es in eine Diabetes-Klinik, in die Kist nun alle drei Jahre muss, um seinen gesamten Gesundheitszustand überprüfen zu lassen.

Dabei immer im Blick: Die Werte der Bauchspeicheldrüse, die bei Typ-2-Diabetes nur noch eingeschränkt Insulin produziert – beim Typ-1 der Krankheit stellt die Drüse diese Funktion ganz ein. Während bei leichten Formen Tabletten die Insulinproduktion anregen können, helfen in anderen Fällen nur Insulinspritzen. „Dafür braucht es am Anfang wirklich Überwindung“, erinnert sich Roland Kist. „Die Oberschwester zeigt Ihnen jetzt, wie das geht, und morgen zeigen Sie ihr, dass Sie es selbst können“, hatte ein Klinik-Arzt damals zu ihm gesagt. Am nächsten Tag hätten ihm aber anstatt einer Schwester acht Pflegerinnen zugesehen – da habe er eben furchtlos zur Spritze greifen müssen.

Vor jeder Mahlzeit wird gemessen

Den ersten Schreck überwunden, sei der Einschnitt im Leben gar nicht so gravierend gewesen – auch wenn die Krankheit Disziplin erfordert. Heute gehört es zum Alltag, vor jeder Mahlzeit mit einem kleinen Plastikgerät in die Fingerkuppe zu pieksen. Ein Tropfen Blut wird dann auf einen weißen Teststreifen getropft, der in einem Messgerät steckt, das wiederum den Zuckergehalt misst. Eine Tabelle zeigt dem Patienten, wie hoch dieser Wert eigentlich sein müsste; entsprechend viele Einheiten Insulin müssen gespritzt werden.

Diabetes fordert jeden Tag Aufmerksamkeit

Das ist nicht alles: Wenig Kohlenhydrate, viel Bewegung – wer Diabetes hat, muss sich damit täglich beschäftigen, um Unter- und Überzuckerung zu verhindern. In seinem Haus hat Roland Kist also eigens ein Zimmer mit Laufband eingerichtet. „Wenn die Krankheit nicht im fortgeschrittenen Status ist, sind die Lebenseinschränkungen zumutbar“, sagt er. Diabetes könne im Lauf der Zeit schwerer werden, das sei aber auch abhängig davon, wie man damit umgehe. Der Umgang mit Diabetikern wiederum sei in früheren Zeiten vor allem für Arbeitgeber schwierig gewesen: Viele hätten Betroffene ungern eingestellt, weil sie fürchteten, dass diese öfter länger ausfallen und nicht belastbar seien. Das habe sich aber deutlich gebessert, findet Kist, der selbst Rentner ist und noch eine Künstleragentur betreibt.

Ganz besonders gravierend seien die Krankheiten, die Diabetes nach sich zieht: Beeinträchtigt sein können unter anderem die Nierenfunktion und die Sehkraft, aber auch Blutgefäße und Herz kann es treffen, so wie bei dem Oberacherner, der sich vor mehr als zehn Jahren einer Bypass-Operation unterziehen musste. Die Folgen des oft harmlos „Zuckerkrankheit“ genannten Diabetes können bis zur Amputation von Gliedmaßen reichen – bekannt ist etwa der Diabetische Fuß, der sich durch ein Kribbeln in der Fußsohle ankündigt. „Diabetes an sich tut nicht weh, deshalb wird er oft nicht ernst genommen“, sagt Roland Kist. Gerade das sei aber entscheidend – denn im schlimmsten Fall kann „Zucker“ tödliche Folgen haben.

Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe Achern und Umgebung ist eine der größten in Baden-Württemberg, sagt Roland Kist, der die Gruppe seit 13 Jahren leitet. Insgesamt besteht sie seit mehr als 30 Jahren; sie hat einen Vorstand, allerdings keine Pflicht zur Mitgliedschaft: Interessierte können sich zwar bei der Landesgruppe anmelden, die Veranstaltungen der Acherner Gruppe kann aber jeder besuche. Zwischen 45 und 80 Personen kommen zu den Terminen, die im Gashaus „Grüner Baum“ im Acherner Stadtteil Mösbach stattfinden und zu denen immer verschiedene Referenten eingeladen werden. Die Themen gehen dabei auch über die Krankheit hinaus, zum Beispiel gab es auch schon einen Vortrag der Polizei über den Enkeltrick. Zudem gibt es eine Sportgruppe. Das Jahresprogramm liegt bei Ärzten und in Krankenhäusern aus.