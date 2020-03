Zukunft der EU-„Leader“-Projekte unklar

Anzeige

Die Leader-Regionalmanagerin Antje Wurz begleitet seit rund fünf Jahren die maßgeblich von der EU und dem Land Baden-Württemberg geförderten Leader-Projekte in der Region. Nun ist die erste Förderphase abgelaufen und die Zukunft unklar. Über die Schwierigkeiten, die erzielten Erfolge und künftige Förderung von privaten Projekten zur Stärkung des ländlichen Raumes unterhielt sich unser Redaktionsmitglied Andreas Bühler mit der Regionalmanagerin.

Große Resonanz

Rund fünf Jahre Leader-Förderung in der Region: Sind Sie zufrieden mit der Resonanz dieses Förder-Angebotes?

Wurz: Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit der Resonanz. Seit Oktober 2015 haben wir insgesamt 42 Leader-Projekte auf den Weg gebracht, davon 18 kommunale und 24 private Projekte. Von den 42 Projekten sind 24 bereits abgeschlossen. Wenn auch alle übrigen Projekte so umgesetzt werden wie geplant, können damit bis zum Ende der Förderperiode 2,9 Millionen Euro Fördermittel in die Region fließen. Der Nutzen für die Region wird aber erst dann deutlich, wenn man sich die Investitionen anschaut, die mit diesen Projekten verbunden sind: Es sind mehr als 9,6 Millionen Euro, die hier investiert werden.

Viele Anträge

Wo lagen die Schwierigkeiten?

Wurz: Für uns als neue Leader-Region lag die größte Schwierigkeit darin, dass zu Beginn fast niemand unser Programm und die damit verbundenen, sehr attraktiven Fördermöglichkeiten gekannt hat. Im Herbst 2015 und in der ersten Jahreshälfte 2016 hatten wir sehr viele Anträge, die von „Insidern“ gestellt wurden, also von Kommunen und privaten Antragstellern, die Leader kannten, weil sie am regionalen Entwicklungsprozess in der Bewerbungsphase beteiligt waren. Danach gab es ein richtiges Loch, besonders im Jahr 2017 hatten wir sehr wenige Anträge. Das hat sich dank aktiver Öffentlichkeitsarbeit stark verändert. Besonders deutlich ist seit 2018 das Interesse privater Antragsteller an unserem Programm gestiegen. Jetzt können wir mit gutem Gewissen sagen, dass Leader in der Region angekommen ist: Allein vergangenes Jahr haben wir insgesamt 16 neue Leader-Projekte beschlossen, außerdem noch zwölf über unser neues Regionalbudget. Und wir bekommen immer noch neue Anfragen!

Hilfe bei Anträgen

Ist das Verfahren kompliziert?

Wurz: Ja, eine andere Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass das Verfahren recht bürokratisch ist. Das ist leider etwas, das sich auch gleich zu Beginn herumgesprochen hat. Allerdings ist das nicht nur ein Problem des Leader-Programms, sondern das ist bei anderen EU-Förderprogrammen genauso. Bei Leader wird nur mehr darüber gesprochen, weil diese Bürokratie in eklatantem Widerspruch zum Bottom-up-Prinzip und dem Innovationsanspruch des Leader-Ansatzes steht. Deswegen muss sich in der nächsten Förderperiode dringend etwas daran ändern, die Verfahren müssen auf jeden Fall einfacher werden.

Blick in die Zukunft

Wie geht es weiter?

Wurz: Die aktuelle Förderperiode geht zu Ende, und das macht sich bemerkbar. Im Moment haben wir keine Mittel mehr und können keine großen Projekte fördern. Wir hoffen, dass wir ab Juni noch Restmittel für neue Projekte bekommen, die kurzfristig umsetzungsreif sind. Über unser neues Regionalbudget können wir dieses und nächstes Jahr zum Glück noch kleine Vorhaben bis 20.000 Euro Gesamtkosten fördern. Da besteht auch eine große Nachfrage. Wie es nach 2020 weitergeht, ist derzeit noch nicht sicher, zumindest was die Ebene der aktuell bestehenden Regionen angeht.

Weiterhin Förderung

Woran liegt das?

Wurz: Die EU muss wegen des Brexits mit einem deutlich kleineren Budget auskommen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Förderprogramme aus. Auch wenn noch keine Details bekannt sind, sehen alle Entwürfe eine drastische Kürzung des Etats vor, der für ländliche Entwicklung bestimmt ist. Allerdings soll von diesem geringeren Etat ein Mindestanteil für Leader reserviert bleiben. Das heißt, Leader wird EU-weit auf jeden Fall fortgesetzt. Wie die Mitgliedsstaaten das mit deutlich weniger Mitteln als bisher umsetzen, steht noch nicht fest. Sofern die Möglichkeit besteht, werden wir uns als Region auf jeden Fall wieder bewerben. Wie gesagt: Eigentlich läuft es gerade jetzt erst richtig gut!

Tolles Engagement

Was hat Sie in der bisherigen Förderphase besonders begeistert oder gefreut?

Wurz: Das ist wirklich schwer zu sagen, es sind so viele, die richtig gut sind. Aber wenn man sich auf die Ursprünge von Leader zurückbesinnt, dann ist Leader dazu da, den Bürgern dabei zu helfen, eigenständig und gemeinsam ihre Probleme, die so typisch sind für den ländlichen Raum, selbst in die Hand zu nehmen und Lösungen zu finden. Aus diesem Grund hat es mich besonders gefreut, dass in Reichental eine kleine Gruppen von Bürgern innerhalb kurzer Zeit so große Unterstützung für einen bürgerschaftlich getragenen Dorfladen bekommen hat und diese Idee mit großem Engagement und der Unterstützung von Leader in relativ kurzer Zeit umgesetzt hat. Der Dorfladen läuft bisher sehr gut. Ich hoffe sehr, dass dieses Projekt auch langfristig Erfolg haben wird.