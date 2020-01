70 Jahre Baugenossenschaft Familienheim in Baden-Baden: Bezahlbares Wohnen steht im Fokus

Anzeige

Die Familienheim Baden-Baden hat in den 70 Jahren ihres Bestehens mehr als 1.000 Wohneinheiten vor allem im bezahlbaren Segment geschaffen. Baugenossenschaft hat auch in den kommenden Jahren einiges vor, um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten.

Stefan Kirn ist optimistisch: „650 bis 700 Wohnungen sind in Zukunft durchaus realistisch“, sagt der Geschäftsführende Vorstand der Familienheim Baden-Baden. Aktuell hat die Baugenossenschaft, die am 31. Januar 70 Jahre alt wird, einen Bestand von rund 600 Einheiten auf dem Wohnungsmarkt, hinzu kommen acht Gewerbeeinheiten.

Familienheim möchte weiter expandieren

Ob die Baugenossenschaft allerdings die angepeilte Wohnungszahl erreichen wird, hängt davon ab, ob sie die für die geplante Expansion benötigten Grundstücke bekommen wird. Das Problem: Flächen für Wohnungsbau sind in Baden-Baden grundsätzlich knapp.

Auch interessant: Fälscher verkauft Optionsscheine für Wohnungen, die noch gar nicht geplant sind

Gründungs-Initiative ging von der Kirche aus

Im Gründungsjahr war das alles noch Zukunftsmusik. 1950 war keineswegs absehbar, dass die Familienheim überhaupt jeweils eine solch erfolgreiche Entwicklung nehmen würde. „Die Initiative ging damals von der Erzdiözese Freiburg aus“, berichtet Kirn im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Kirche wollte nach dem Krieg auf die Wohnungsnot in vielen zerstörten Städten reagieren.

Das Projekt hatte Vorbildfunktion

Unter dem Dach des Siedlungswerks entstanden 28 selbstständige Baugenossenschaften, darunter auch die Familienheim Baden-Baden, die zunächst als Neue Heimat Baden-Baden firmierte. „Dieses Projekt hatte Vorbildfunktion“, betont Kirn. Er verweist darauf, dass die Baugenossenschaft trotz der Gründungs-Initiative durch die Erzdiözese unabhängig von der Kirche sei.

1950 entstanden die ersten Siedlungen

Bereits im September 1950 begann der Bau der ersten Siedlungen – etwa im Eichelgarten. Bis Ende der 50er-Jahre entstanden rund 160 Wohnungen. In den 70er- und 80er Jahren errichtete die Familienheim – getragen vom wachsenden Wohlstand der Bevölkerung – vor allem Eigentums-Wohnungen und Einfamilienhäuser. Seit der Jahrtausendwende steht der Neubau von Mietwohnungen wieder im Fokus.

Auch interessant: Baubranche in Bretten boomt: 400 neue Wohnungen per Nachverdichtung

Mehr als 1.000 Wohnungen gehören zum Bestand

Kirn zufolge sind bis heute über 1.000 Einheiten entstanden, rund 500 Mietwohnungen hat die Baugenossenschaft im eigenen Bestand. Aktuell zählt sie über 1.000 Mitglieder.

Wer in eine Familienheim-Wohnung einziehen möchte, muss nicht der Genossenschaft angehören – bewerben kann sich jeder. Aber spätestens mit dem Mietvertrag wird die Mitgliedschaft verpflichtend.

Hohe Rendite ist nicht das Ziel

Dass die Genossenschaft wirtschaftlich arbeiten muss, steht für Kirn außer Frage. „Wir wollen aber keine hohe Rendite erzielen, uns reicht eine schwarze Null“, bekräftigt der Geschäftsführende Vorstand. Davon profitierten am Ende die Mieter. „Wir wollen ganz bewusst mietpreisdämpfend im Markt auftreten“, formuliert Kirn die Strategie. Ein Mieter sollte nicht mehr als ein Drittel seines Netto-Einkommens fürs Wohnen aufbringen müssen.

Auch interessant: Mildert ein Meldeportal die Karlsruher Wohnungsnot?

Die Durchschnittsmiete liegt bei 5,98 Euro pro Quadratmeter

2018 betrug die Durchschnittsmiete 5,98 Euro pro Quadratmeter. Das liegt unter anderem daran, dass die Kirche nach wie vor bestimmte Wohnungen bezuschusst, um die Mieten zu senken.

Angebot entlastet den angespannten Wohnungsmarkt

Kirn sieht die Familienheim als zuverlässigen Partner der Stadt, der dazu beitrage, den ohnehin angespannten Baden-Badener Wohnungsmarkt mit preisgünstigen Angeboten zu entlasten. Deshalb sollte die Stadt die Baugenossenschaft bei der Vergabe kommunaler Grundstücke stärker berücksichtigen.

Zwei größere Vorhaben sind geplant

„Wir könnten mehr bauen, wenn wir die Flächen dafür hätten“, betont Stefan Kirn. In diesem Jahr stehen immerhin zwei größere Projekte an: In der Straßburger Straße im Stadtteil Cité entstehen 14 Wohnungen, im Mirabellenweg in Steinbach sind elf Einheiten geplant.