Baden-Baden: Drehstart für Jubiläums-„Tatort“ mit Ulrike Folkerts

Der 70. „Tatort“ mit Ulrike Folkerts als dienstälteste Kommissarin Lena Odenthal in der ARD-Kult-Krimireihe ist in der Mache. Gedreht wird dafür auch in Baden-Baden.

In Ludwigshafen begannen dafür die Dreharbeiten unter dem Arbeitstitel „Leonessa“, wie der SWR am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Das Drehbuch des neuesten Falls für die von der 57-jährigen Folkerts gespielten Ermittlerin Odenthal stammt von Wolfgang Stauch, die Regie führt Connie Walther, die schon einmal einen Ludwigshafener „Tatort“ inszeniert hat.

Dreh bis Ende November

Der aktuelle Fall spielt in einem Hochhausviertel im Stadtteil Oggersheim-West. Odenthal und ihre Kollegin Johanna Stern. gespielt von Lisa Bitter, werden gerufen, nachdem dort ein Kneipenwirt erschossen hinter seinem Tresen gefunden worden ist. Unter Tatverdacht gerät eine Gruppe Jugendlicher aus dem sozialen Brennpunkt. Gedreht wird laut SWR bis Ende November in Ludwigshafen und Baden-Baden. Wann der „Tatort“ ausgestrahlt wird, steht dem Sender zufolge noch nicht fest.

Folkerts schlüpft bereits seit 1989 in die Rolle der Kommissarin Odenthal. Jahrelang war der von Andreas Hoppe gespielte Kollege Mario Kopper an ihrer Seite, bis er in einer im Januar dieses Jahres ausgestrahlten Folge ausschied.

