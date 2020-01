Aktionstag in Baden-Baden soll Appetit auf Wildschwein machen

Anzeige

Ob sie einmal Kultstatus erreichen wird? Das kann derzeit keiner vorhersagen. Uwe Baumann glaubt allerdings fest daran. Der Tausendsassa und Schwarzwaldbegeisterte aus Lahr arbeitet fleißig daran, die Aufmerksamkeit für die heimischen Wildsau zu steigern.

Dass es auch im Stadtwald Baden-Baden reichlich davon gibt, ist unübersehbar, weil die Tiere bisweilen auch vor den gepflegten Grünanlagen oder (Villen)Gärten nicht Halt machen und diese umgraben. Baumann, der in Lahr eine Ideenwerkstatt betreibt, ist Initiator eines Projekts, das die Aufmerksamkeit allerdings auf einen anderen Wildschweinaspekt lenkt: auf das Fleisch der Schwarzkittel.

Das gilt als absolut bio – sollte also im Trend liegen. Wildschweine ernähren sich von Kräutern, Eicheln, Bucheckern, Pilzen und Insekten – haben viel Auslauf und streifen ihr Leben lang durch Wälder und über Felder. Mit dem Projekt „Wilde Sau“ des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord sollen noch mehr Verbraucher auf das kalorienarme Angebot aufmerksam werden.

Kostproben in der Mühle

Kostproben gibt es unter anderem am Samstag, 25. Januar 2020, von 11 bis 19 Uhr beim Aktionstag in der Geroldsauer Mühle an der B 500 im Stadtteil Geroldsau. In Zusammenarbeit mit dem städtsichen Forstamt wird dort schon seit Jahren heimisches Wildfleisch vermarktet. Das gefällt Baumann sehr gut. Die ganzheitliche Vermarktung des Produkts erfolge über ein „gelebtes Netzwerk“, lobt er die Initiative.

„So verdichtet, wie es sich hier zeigt, kenne ich es von keiner anderen Stadt“, schwärmt der kreative Kopf von den Baden-Badener Akteuren. Da kommt es nicht von ungefähr, dass Baumann zum Aktionstag Werbeartikel auflegen lässt, die in einer Fan-Ecke präsentiert werden. Merchandising heißt das heutzutage und ist etwa bei Fußball- oder Popstars eine Selbstverständlichkeit – und eine wichtige Einnahmequelle. Der Projektentwickler ist davon übezeugt, dass es Socken, T-Shirts, Kapuzenpullover, Mützen und Stofftaschen mit Wildschwein-Konterfei zum Kultstatus bringen können.

Dass er selbst ein Genießer von Wildschweinprodukten ist – das versteht sich eigentlich von selbst. Wildschweingulasch und -würstchen stehe bereits auf vielen Speisekarten. „Lecker, ich möchte das nicht vermissen“, betont Baumann. Doch das reiche nicht. Mit dem Projekt „Wilde Sau“ will er Wildschweinprodukte „in der Kulinarik moderner machen“. Damit meint er eine größere Vielfalt und die Werbung dafür.

Mit der Kampagne Wilde Sau, die vom baden-württembergischen Agrarminsterium drei Jahre lang mit fast 250 000 Euro gesponsert wird, sollen Jäger im Land mehr Abnehmer für das regionale Lebensmittel finden und Köche das auch kreativ umsetzen. So ist in der Mühle etwa der Wildschweinsauerbraten ein gefragtes Gericht. Andere Restaurants kredenzen bereits Wildschweinburger, Wildschweinkeule in Wacholder oder Wildleberterrine.

Forstamt serviert Wildschweinmaultaschen

Beim Aktionstag will das Forstamt mit zwei neuen veredelten Wildschweinprodukten für das Lebensmittel werben: „Es gibt erstmals Wildschweinleberkäse und -maultaschen“, kündigt Forstamtschef Thomas Hauk an. Vor der Mühle wird zudem Wildschweinfleisch vom Grill serviert.

Die pure Asterix- und Obelix-Lust

Genießer Baumann kommt da sofort wieder ins Schwärmen und denkt an die Wildschweinvorliebe zweier berühmter Gallier: „Die pure Asterix- und Obelix-Lust“. Dagegen vergeht so manchen Jäger manchmal die Lust am Wildschweinjagen. Die Tiere, weiß auch Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen, sind sehr clever. Manchmal würden sie den Jäger schon am Motorengeräusch seines Wagens erkennen – und die Flucht ergreifen.

Da muss der Jäger eben noch schlauer sein. Demnach gibt es Waidmänner, die sich für die Wildschweinjagd den Wagen eines Bekannten oder Kollegen ausleihen, berichtet die Rathauschefin.

Sie selbst liebt Wildschweinpaté, verrät die Komunnalpolitikerin, und verweist beim Wildschweinfleisch ebenfalls auf eine gesundes und natürliches Lebensmittel mit einem „guten Klimaabdruck“. Ihr Appell mit Blick auf die sich in manchen Jahren stark vermehrende Tierart: „Herzhaft zugreifen!“