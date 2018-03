Es ging um nicht weniger als die Zukunft der Welt. Der Landschafts- und Stadtplaner Alfred Peter (Straßburg) war Festredner beim Jahresempfang des Kreisverbands Baden-Baden/Rastatt/Ortenaukreis des Bundes Deutscher Architekten (BDA) im Kloster Lichtenthal in Baden-Baden. Der Kreisvorsitzende Urban Knapp kündigte den Vortrag als Premiere an. Seit 2004 präsentiere der Berufsverband zum Jahresempfang Referate, die nahe an Planen und Bauen seien, aber nicht unmittelbar mit diesem Thema zu tun hätten. Das war am Samstag anders.

Ein besonderer Werkbericht

Alfred Peters ist ein Mann der Praxis, der seine weltweite Berufserfahrung in seinen Vortrag einfließen ließ, sich aber auch um einen philosophischem Überbau seiner vorgestellten Projekte bemühte. So erlebte das Publikum mehr als lediglich einen Werkbericht.

„Wo geht es hin?“ fragte Peter zu Beginn seines Referats angesichts der Zahl von 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde, die täglich um 250 000 wächst. 65 Prozent leben inzwischen in Städten. Die Bevölkerungsentwicklung ist für Peter das Hauptproblem in einer schnelllebigen Zeit mit immer schnelleren technischen Veränderungen.

Wasser und Verkehr

Auf zwei Aspekte ging der Landschafts- und Stadtplaner ausführlich ein. Wasser und Verkehr sind aus seiner Sicht mit vielen Schwierigkeiten im Hinblick auf eine gute Entwicklung verknüpft.

„Mal gibt es zu viel Wasser, mal zu wenig, mal ist es verschmutzt“, stellte Peter fest. Das Anwachsen der Meeresspiegels aufgrund der Klimaerwärmung bedrohe weltweit große Küstengebiete. Weil Städte und Kulturlandschaften nach Ansicht Peters im Einklang mit ihrer Umgebung wachsen sollen, empfahl er den „strategischen Rückzug“. „Seit den 1960er-Jahren wurde beispielsweise in Frankreich so nah wie möglich am Wasser gebaut“, berichtete er. Ein Beispiel für den von ihm postulierten Rückzug hat Peter selbst gestaltet: den Mont-Saint-Michel. Wo sich bis vor einem Jahrzehnt auf 20 Hektar Fläche die Autos der Besucher auf dem Strand beinahe stapelten, wurde der Natur wieder Raum gegeben. Die Infrastruktur für die Touristen hat Peter drei Kilometer ins Landesinnere verlegt.

Zug verschwand im Tsunami

Ein weiteres Beispiel: In Sri Lanka führt eine marode Bahnlinie, die modernisiert werden soll, unmittelbar am Meer entlang. Beim Tsunami 2004 verschwand ein ganzer Zug. Peter empfahl der Regierung die Gleise aufzugeben und eine sichere und umweltverträglichere Strecke weiter im Landesinneren zu bauen. Als Modellfall für katastrophale Verkehrsbedingungen stellte der Referent, übrigens ein erklärter Fan von Straßenbahnen, Mexiko-Stadt vor. In der 20-Millionen-Metropole flossen viele Milliarden Euro in die Infrastruktur. Die mehrgeschossigen Stadtautobahnen konnten den Verkehrskollaps nicht verhindern. Gleichzeitig versinkt die in einen See gebaute Stadt im Sumpf. Peter empfahl dem Bürgermeister das Gelände des innerstädtischen Flughafens, der an die Peripherie verlegt werden soll, nicht zu bebauen, sondern in einen See zu verwandeln, um dem Wasser wieder Raum zu geben.

Verkehrskollaps

Dubai ist für Peter „der schrecklichste Ort der Welt“. Angesichts der Stadtautobahnen („Das Dümmste, was man in den letzten 20 Jahren getan hat“) brauche man ein Taxi, um von eine Straßenseite auf die andere zu kommen. Singapur, für Peter eine Mischung aus Dubai und Schweiz, dehnt sich ins Meer aus. „Alles ist sauber und perfekt, aber doch artifiziell“, meinte der Landschafts- und Stadtplaner. Als Beispiel nannte er einen Stadtpark über einer unterirdischen Deponie. „Die Menschen haben längst den Kontakt mit ihren Wurzeln verloren“, befürchtete Peter.

Kreisverkehr auf Prüfstand

Auch Verkehrsanlagen, die in Deutschland noch immer angesagt sind, stehen für Peter längst auf dem Prüfstand. In Straßburg hat er im Quartier Baggersee einen großen Kreisverkehr zurückgebaut, der dieses Viertel zerschnitt. Sein Büro habe nun eine städtebauliche Situation geschaffen, die mit dem Kreisel nicht möglich gewesen sei.

„In einer globalisierten Welt ist weiterhin Europa das Vorbild für die anderen, nicht die USA und nicht Japan“, konstatierte Peter. Europa sei das Modell, daraus ergebe sich eine Verantwortung. Die nächsten 20 Jahre seien entscheidend, eine gute Zukunftsvision zu entwickeln.