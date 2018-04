Am Montag ab 18 Uhr gibt es noch Stehplatzkarten für Bob Dylan im Festspielhaus

Bob Dylan gilt zwar als ein scheuer Gast, in Deutschland ist einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts dennoch kein seltener Gast. An diesem Montag gibt es aber eine Premiere: Der Literaturnobelpreisträger gastiert erstmals im Festspielhaus in Baden-Baden – und damit auch zum ersten Mal im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung.

Die 2 300 Sitzplätze zu Preisen zwischen 115 und 251 Euro im zweitgrößten Opernhaus Europas sind ausverkauft. Allerdings wird es noch 70 Stehplatzkarten zu je 60 Euro am Montag ab 18 Uhr an der Abendkasse geben, wie Veranstalter Marc Oßwald von Vaddi-Concerts mitteilt. Ein solches Angebot gab es zuletzt nur bei Klassikevents im Musentempel an der Oos.

Equipment kommt in vier Sattelschleppern

Oßwald hat den Superstar schon mehrfach auf baden-württembergische Bühnen geholt und attestiert ihm ein „sehr professionelles Verhalten“. Vier Sattelschlepper mit Equipment für die Show werden in der Nacht zum Montag von Nürnberg, dort spielt Dylan mit Band am Sonntagabend, an die Oos rollen.

Von Mittelbaden geht es weiter nach Italien

Für die Crew, Band und den Meister sind vier Busse im Einsatz. Es darf angenommen werden, dass einer der komfortablen Nightliner allein Dylan zur Verfügung steht. „Darin kann man es schon aushalten“, weiß der erfahrene Konzertveranstalter Oßwald. Zeit für Urlaub in Mittelbaden hat Dylan aber nicht. Bereits am Mittwoch steht das nächste Konzert in Genua in Italien an.

Nicht neu ist für den Veranstalter, dass Dylan für seine Show ein Fotografierverbot anordnet. Das gilt nicht nur für Pressefotografen, sondern auch für die Fans. Demnach sind Schnappschüsse oder gar Filmaufnahmen mit Handys, wie sie bei Konzerten inzwischen Alltag sind, im Festspielhaus untersagt. „Wir werden entsprechende Schilder aufhängen“, kündigt Oßwald an. Besucher von Dylan-Konzerten würden das nicht anderes kennen, meint der Veranstalter.

Früher hat Dylan jeden Abend die Setlist geändert

Weitaus spannender ist die Frage, welche Songs der Meister am Montagabend im Festspielhaus spielen wird. „Früher hat er jeden Abend die Setlist geändert“, weiß Dylan-Fan und BNN-Redakteur Peter J. Funk. Inzwischen werde an der Songauswahl aber nicht mehr viel geändert.

Superstar interpretiert seine Lieder immer wieder neu

Apropos Songauswahl: Wer nur den jungen Dylan kennt, und erwartet, dass der 76-Jährige die Songs aus den 60er-Jahren so wie auf den alten Platten interpretiert, wird wohl enttäuscht werden: „Er unternimmt immer wieder den Versuch, seinem eigenen Material neue Seiten abzugewinnen“, berichtet der Frontmann der Band „No Sugar No Cream“. Funk: „Ein Dylan-Konzert ist eben kein Konzert wie jedes andere.“

Auf der aktuellen Tour spielt er viele neue Songs

Auf der aktuellen Tour spielt Dylan demnach viele neue Songs, wenig aus den 70ern und nichts aus den 80ern. Von seinen Klassikern aus den frühen Jahren sind „Blowin’ In The Wind“ und „Ballad Of A Thin Man“ (beide Titel waren zuletzt die Zugabe) sowie „Don’t Think Twice, It’s All Right“ und „Desolation Row“ zu erwarten. Erläuterungen zu den Liedern wird es vermutlich nicht geben: Dylan gilt als sehr wortkarg.

Welche Songs spielte Dylan auf seinen Konzerten? Hier gibt es die Antworten: http://www.boblinks.com/dates.html#041818 . Neues über Bob Dylan liefert diese Seite: http://www.expectingrain.com/