Anna Netrebko singt in Baden-Baden auf dem Tisch ein Abschiedslied

Funny surprise for our dear Andreas Mölich- Zebhauser farewell party in Baden Baden! You are amazing Intendant who really love music and artists! And we Love you back! ❤️🌹👏👏👏 Thank you for all this years! Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден Бадене Андреаса , который после многих лет оставляет свой пост! Потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет! Искренне любящий музыку и артистов! Спасибо за все! Мы тебя любим! ❤️🙏🌹👏👏👏