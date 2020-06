Anzeige

Am 6. Juni startet die Ausstellung „Baden in Schönheit“ im Museum LA8 in Baden-Baden. Die von der Kunsthalle und dem Stadtmuseum konzipierte Ausstellung spürt einem technikbasierten Körper- und Gesundheitskult nach, der seine Ursprünge zwar im 19. Jahrhundert hat, aber in der Corona-Krise aktueller denn je ist.

Die Verbindung liegt nahe, aber die gemeinsam mit der Kunsthalle und dem Stadtmuseum konzipierte Ausstellung „Baden in Schönheit“, die am Samstag, 6. Juni, im LA8 in Baden-Baden eröffnet wurde, hat weniger mit der Bäderstadt selbst zu tun als mit dem modernen Körperkult und seinen Ursprüngen im 19. Jahrhundert: „Mentalitätsgeschichte statt Heimatkunde“, sagt Direktor Matthias Winzen.

Dabei ist es nicht alleine der Fokus auf Körperhygiene in der Corona-Krise, der die Verwandtschaft der teilweise skurrilen Exponate zum heutigen Lebensstil offenkundig macht.

Die Kunst liefert die Ideale, die Medizin liefert die Instrumente. Matthias Winzen, Direktor des Museums LA8 in Baden-Baden

Es dürfte selten vorkommen, dass Zitate von Arnold Schwarzenegger und Friedrich Schiller die Wände desselben Raums zieren. Doch es gibt die Verbindung des 19. Jahrhunderts. Dieses markiert für Winzen und Kuratorin Mirjam Elburn den Übergang von einem gottgegebenen und damit sakrosankten Körper zu einer vom Menschen steuerbaren Ressource.

Daraus erwächst ein bis heute gültiges Gebot zur Selbstoptimierung. Zwar ist der Körper- und Gesundheitskult keine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Zu keiner Zeit davor aber seien technischer Fortschritt und ästhetisches Empfinden auf so enge Weise miteinander verwoben gewesen, ist Winzen überzeugt: „Die Kunst liefert die Ideale, die Medizin liefert die Instrumente.“

Kuriose Gerätschaften berichten von Gesundheitsüberzeugungen vergangener Zeiten

Eines dieser Instrumente ist etwa der vom Deutschen Medizinhistorischen Museum Ingolstadt entliehene Rumpfdrehstuhl, den der schwedische Heilgymnastiker Gustav Zander anfang der 1880er Jahre entwickelt hat. Aufgrund seiner mittels Gewichten verstellbaren Mechanik gilt das „Zandergerät“ als Vorläufer heutiger Fitnessgeräte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es aber vor allem genutzt, um einzelne Muskelpartien von Kriegsversehrten wieder zu stärken. „Reha“ hieße das heute.

Nicht alle der ausgestellten Gegenstände und Gerätschaften haben aber bis in die heutige Zeit überlebt. So etwa die Elektrisiergeräte, die das Technoseum Mannheim dem LA8 zur Verfügung gestellt hat. „Elektrisierend“ war dabei keine Metapher: die Menschen waren damals überzeugt, dass über metallene Handgriffe abgegebene, kleine Stromstöße tatsächlich für mehr Vitalität sorgen und sogar körperliche Leiden zu lindern helfen.

Künstler feiern den nackten, befreiten Körper

Der Geldschlitz an einem Apparat im LA8 beweist, dass man daraus eine zeitlang auch durchaus Kapital schlagen konnte. Die Künstler des 19. Jahrhunderts feiern derweil die Befreiung des Körpers. In den ausgestellten Gemälden und Plastiken wird der nackte Körper zum eigenen Gegenstand. Er muss nicht länger durch mythische oder historische Kontexte legitimiert werden.

Der Darmstädter Maler Ludwig von Hoffmann, der in Weimar nicht nur die Vorfahren der Bauhaus-Schule begleitet, sondern zugleich die deutschen Expressionisten inspiriert haben soll, wendet sich sogar vom etablierten Schönheitsideal ab und zeigt auch männliche Modelle in alltäglichen Szenen, zum Beispiel beim Baden.

Unsere Absicht war es, die Gegenstände möglichst als eigenständige Quellen miteinander sprechen zu lassen. Matthias Winzen, Direktor des Museums LA8 in Baden-Baden

„Unsere Absicht war es, die Gegenstände möglichst als eigenständige Quellen miteinander sprechen zu lassen“, sagt Winzen. Dass sich Kunst und Wissenschaft auch wechselseitig beeinflusst haben, wird in manchem Exponat deutlich, das sich in den auf beiden Stockwerken des LA8 verteilten Vitrinen und Schaukästen befindet. So das Lehrbuch des Leipziger Mediziners Julius Kollmann, der die menschliche Anatomie unter anderem anhand von Zeichnungen Michelangelos erklärt.

Wenn Körperkult ins Absurde kippt

Auf dem Weg ins Obergeschoss weist eine Stummfilmadaption von Mary Shelleys Frankenstein (1818) darauf hin, dass die Faszination mit Körper und Gesundheit auch ins Absurde kippen konnte. „Im 19. Jahrhundert hat sich Erkenntnis mit Aberglaube vermischt“, sagt der Direktor.

Während die satirischen Karikaturen von Honoré Daumier und Charles Emile Jacques den zeitgenössichen „Hype“ um die Heilkraft des Wassers verspotten, erfreuen sich selbst ernannte Wunderheiler mit dem Versprechen einer Rückkehr zum Natürlichen großer Beliebtheit. „Die ersten Hippies quasi“, meint Winzen.

So versprach etwa der Laienmediziner Adolf Just den Gästen seiner 1896 gegründeten Kuranstalt „Jungborn“ durch vegetarische Kost, Licht-, Luft- und Wasserbäder eine Heilung all ihrer Krankheiten. Der manchem aus Christian Krachts Roman „Imperium“ bekannte Gründer des „Sonnenordens“ August Engelhardt wiederum sah im „nackten Kokovorismus“, dem Verzehr von nichts als Kokosnüssen, den „Willen Gottes“.