Am Baden-Badener Verfassungsplatz hat es nach Angaben der Polizei gegen 15.10 Uhr einen Unfall gegeben.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg in einer ersten Meldung schreibt, hat sich ein Auto an der Ampel kurz vorm Tunnel überschlagen und liegt auf dem Dach. „Wieviele Personen sich im Auto befinden und ob es Verletzte gibt, ist noch unklar“, so Wolfgang Kramer vom Polizeipräsidium Offenburg. Rettungsdienst und Feuerwehr seien vor Ort.

Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.