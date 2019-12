Babyschwimmen in Baden-Baden steht vor dem Aus

Anzeige

Tanja Zier hat sich mittlerweile mit der Realität abgefunden. Ihr Baby- und Kinderschwimmkurs steht vor dem Aus. Dieser war neun Jahre lang das einzige Angebot in ganz Baden-Baden, das auch unter vierjährigen Kindern erste Erfahrungen im Wasser vermittelte. Doch die Verantwortlichen der Rehaklinik Höhenblick wollen das Hallenbad nach dem Jahresende nicht mehr vermieten. Die Schwimmlehrerin weiß nicht, wie es weitergehen soll.

„Im April habe ich schriftlich Bescheid bekommen, dass mein Vertrag für das Hallenbad nicht mehr weitergeführt wird. Die Eltern und Kinder sind sehr traurig über die aktuelle Situation“, meint Zier. Schließlich sei ihr Angebot auch ein Ort der Zusammenkunft gewesen. Die Erwachsenen brachten am Wochenende oft Kuchen mit und häufig stand auch die Baby-Sauna auf dem Programm.

Schwimmlehrerin sucht nach einer Alternative zur Rehaklinik Höhenblick

Laut der Niederbühlerin erlernten etwa 140 Kinder in ihrem Kurs das Schwimmen. Wenn sie nun keine Alternative finde, breche ein beliebtes Angebot weg – und für die Eltern eine gewisse Routine. „Wir hoffen natürlich, dass Frau Zier ein anderes Hallenbad findet. Die Kündigung hat mehrere Gründe. In erster Linie brauchen wir den Platz für den Eigenbedarf, damit sich rheumatische und orthopädische Patienten regelmäßig bewegen können“, sagt der Pressesprecher des Dachverbands Rehazentren Baden-Württemberg.

Im Laufe der Zeit habe die Schwimmlehrerin immer mehr Kurse angeboten. Dadurch sei das Bad fast über das gesamte Wochenende für hauseigene Patienten gesperrt gewesen. Sonntags müsse die Klinik den Gästen aber deutlich mehr als eineinhalb Stunden zum Schwimmen geben. Mit einem anstehenden Wechsel in der kaufmännischen Leitung habe die Entscheidung nichts zu tun. „Ich denke, wir haben Frau Zier genug Zeit gelassen, da wir uns bereits im April bei ihr gemeldet haben“, ergänzt der Pressesprecher.

Immer mehr Kinder können nicht schwimmen

Bevor sich die Niederbühlerin mit der Situation abgefunden hat, startete sie mehrere vergebliche Umstimmversuche. Ansonsten habe sie nur sehr selten mit der Klinik Kontakt gehabt: etwa zu Beginn des Kurses, zur Miet-Erhöhung und zur Kündigung des Vertrags. Zugleich hebt sie positiv hervor, dass der Mietpreis niedrig war. „Dadurch konnte ich meine Kurse relativ günstig anbieten. Es wird zunehmend zum Problem, dass sich nicht mehr alle Eltern einen Schwimmkurs für ihre Kinder leisten können“, schildert die Niederbühlerin, die die Statistiken einer Forsa-Umfrage erschreckend findet. Laut dieser sind fast 60 Prozent der zehnjährigen Kinder keine sicheren Schwimmer mehr. „Es ist schlimm, wie unmotorisch die Kinder heutzutage sind“, verdeutlicht Zier, die deshalb ihren Kurs fortführen will. Dafür hat sie bereits Angebote bekommen.

In den Kliniken und Altersheimen sei es aber meist nur möglich, das Schwimmbad für zwei Stunden zu nutzen – wenig Zeit, wie Zier findet. Die Niederbühlerin teilte ihr Anliegen auch der Oberbürgermeisterin Margret Mergen mit. Diese verwies auf die Sportschule in Steinbach als Option. „Dort finden aber zu viele Veranstaltungen statt. Ich brauche das Becken eigentlich den ganzen Tag“, erläutert die Schwimmlehrerin, die parallel unter anderem auch im Karlsruher Europabad und im Ettlinger Albgaubad arbeitet.

Zier übt Kritik an der Stadt Baden-Baden

In den öffentlichen Bädern Baden-Badens sieht Martin Weßbecher, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von den Stadtwerken Baden-Baden, auch keine gute Möglichkeit für Zier. „Im Bertholdbad sind über die ganze Woche Schwimm- und Aquakurse. Weiter ist der Platz bei einem einzigen Becken einfach sehr beschränkt“, führt Weßbecher aus. Die Kurse im Bertholdbad seien immer schnell ausgebucht, sodass es meist sogar zu Wartelisten kommt. Tanja Zier denkt, dass die Stadt ihrem Ziel, kinderfreundlicher zu werden, nicht gerecht werde. „Das Angebot deckt die große Nachfrage nicht ab“, sagt die Schwimmlehrerin. Die frühe Bewegung von Kindern müsse in der Agenda weit oben stehen.

Die Entscheidung der Rehaklinik Höhenblick trifft nicht nur sie hart, sondern auch die Kinder und Eltern. Zugleich ist es auch das Recht der Klinik, das Bad für den Eigenbedarf zu nutzen. Es wäre also falsch, das Problem allein auf das Rehazentrum abzuwälzen. Denn es fehlt in der ganzen Stadt an geeigneten Becken für Ziers Schwimmkurs. Damit dieser weiterbestehen kann, muss ein Fass ins Rollen kommen – das Rathaus kann mit seiner Reichweite helfen.