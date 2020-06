Baden-Airport richtet sich ab Juli auf größere Passagierzahlen ein

Anzeige

Ab in den Süden: Der Flughafen Stuttgart prescht mit Flügen nach Mallorca vor. Ab Juli starten auch vom Baden-Airport aus wieder zahlreiche Flieger zu den Warmwasser-Zielen. Ryanair hebt dort ab 4. Juli ab, die Lufthansa-Tochter Eurowings folgt am 14. Juli, sagt der Chef der Baden-Airpark GmbH, Manfred Jung. TUIfly hat seine bislang in Rheinmünster stationierte Maschine allerdings abgezogen.

Und für Marokko, Israel und Russland hat das Auswärtige Amt seine Reisewarnungen noch nicht aufgehoben – mit Auswirkungen auf die entsprechenden Flugverbindungen ins Badische. Gerade die Moskau-Verbindung wäre laut Jung für den Schwarzwald-Tourismus wichtig.

Palma, Barcelona, Malaga, Porto, Thessaloniki, Trapani, Zadar sind Beispiele. „Wir haben ab Juli eigentlich wieder das volle Programm“, sagt Jung. „Nur eben mit einer reduzierten Anzahl an Flügen. „Alle Gesellschaften sagen, ,wir müssen gemeinsam starten’, aber keiner hat die Glaskugel und weiß, wie groß die Nachfrage sein wird.“

Ryanair will 90 Prozent des Streckennetzes wieder herstellen

Die irische Ryanair will ab Juli wieder 90 Prozent ihres Streckennetzes aus Vor-Corona-Zeiten wieder herstellen. 40 Prozent aller früheren Flüge werde es dann geben.

Am Baden-Airport ist seit 2. Juni der Linienflugbetrieb wieder eröffnet. Die ungarische Wizz Air fliegt seitdem nach Belgrad und Tuzla in Rumänien.

Maskenpflicht ab dem Terminal

Jung weist auf das Sicherheitsprojekt „Startklar“ hin. Maskenpflicht ab dem Terminal, Desinfektion, eindeutige Wegeführung nennt Jung. Auch die Airlines hätten Vorkehrungen getroffen. Die Gäste müssten sich auch daran halten. Dann sei das Fliegen trotz der Corona-Pandemie sicher.

Starts und Landungen gab es auch während des Shutdowns in Rheinmünster-Söllingen: Erntehelfer wurden ins Badische gebracht, Kranke zurückgeholt, Frachtflüge und Business-Transporte kamen hinzu. Im Mai gab es insgesamt 20 Prozent weniger Flugbewegungen. Das liest sich nicht so dramatisch. Aber bei den größeren Maschinen gingen die Flugbewegungen um 44 Prozent zurück.

Das wirkte sich massiv auf die Passagierzahl zurück: Im Mai zählte man am Baden-Airport 6.600 Passagiere, im Vorjahresmonat waren es 122.000.

Im vergangenen Jahr berichtete Jung von insgesamt 1,3 Millionen Passagiere. Eine Prognose zur Zahl für 2020 wage er nicht. Er blickt jetzt erst mal auf den Juli und erwartet dann rund 40 Prozent des Passagieraufkommens des Vorjahresmonats. Das wären 60.000 Gäste. Jung: „Aber auch das ist schon ein Blick in die Glaskugel.“

Operativer Verlust von bis zu sieben Millionen Euro erwartet

Seit Mitte Mai sind die Umsatzerlöse auf ein Drittel dessen gefallen, was im Wirtschaftsplan vorgesehen war. Man habe Kosten eingespart; die rund 200 Mitarbeiter der Baden Airpark GmbH seien in Kurzarbeit. Dennoch werde man in diesem Jahr erstmals seit 2003 wieder ein negatives operatives Ergebnis verbuchen.

Jung rechnet mit einem Minus zwischen fünf und sieben Millionen Euro. Geplant war eigentlich ein Plus von 1,5 Millionen Euro. Immerhin: Die Gesellschafter der Baden-Airpark GmbH müssten nicht einspringen. „Wir hatten ja sehr gute Jahre“, sagt Jung. Davon zehre das Unternehmen nun in der Krise. „Wir hätten dieses Geld lieber für Investitionen genommen.“

Mehrheitsgesellschafterin der Baden Airpark GmbH ist die Flughafen Stuttgart GmbH, ein Drittel gehört indirekt Kommunen in der Region.